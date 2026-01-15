Bệnh nhân nguy kịch sau khi ăn tiết canh dê không bị nhiễm liên cầu lợn

Ngày 15.1, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bệnh nhân T.T.H (55 tuổi, ngụ tại P.Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) nguy kịch sau khi ăn tiết canh dê nghi do nhiễm liên cầu lợn đã có kết quả xét nghiệm xác định nguyên nhân.

Bệnh viện Bạch Mai xác định bệnh nhân H. bị viêm não mô cầu ẢNH: LIÊN CHÂU

Theo đó, sau khi bệnh nhân H. được chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều trị, các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm PCR dịch não tủy cho bệnh nhân, kết quả xác định bệnh nhân này bị viêm não mô cầu, không phải bị nhiễm liên cầu lợn.

Đây là bệnh nhiễm trùng cấp tính do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, thường tấn công màng não và máu, lây qua đường hô hấp, có thể gây tử vong hoặc di chứng nặng như: điếc, khuyết tật.

Triệu chứng khởi phát đột ngột gồm sốt cao, đau đầu dữ dội, cổ cứng, nôn, có thể có ban xuất huyết. Ở thể nặng sẽ bị nhiễm trùng huyết với các triệu chứng sốc, suy đa tạng.

Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 10.1, bệnh nhân H. được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng sốt, đau đầu, nói ngọng, nhiều nốt xuất huyết dưới da tại vùng tay, chân và bụng.

Bệnh nhân được làm các xét nghiệm với chẩn đoán theo dõi nhiễm khuẩn huyết chưa loại trừ nhiễm liên cầu lợn.

Sau khi được hội chẩn, bệnh nhân được các bác sĩ đặt ống nội khí quản, thở máy, sử dụng vận mạch. Tuy nhiên, bệnh nhân sau đó rơi vào tình trạng suy thận cấp, tiên lượng rất nặng nên được Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai.

Qua lời kể của người nhà bệnh nhân, ông H. có tiền sử bệnh viêm gan B, uống thuốc điều trị thường xuyên. Trước đó, ông này có đi ăn tiết canh dê và thịt dê tại một quán ăn trên địa bàn. Khoảng 5 ngày sau, ông H. xuất hiện triệu chứng sốt, đau đầu, chóng mặt.

Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo, trong tiết canh có thể mang rất nhiều mầm bệnh, đặc biệt là máu của những con vật như heo, vịt, dê bị nhiễm bệnh. Vì vậy khi người ăn tiết canh này có nguy cơ bị nhiễm bệnh như liên cầu lợn, nhiễm sán, giun và bệnh đường tiêu hóa và kể cả viêm não mô cầu. Trong những bệnh này, trường hợp nặng có thể gây tử vong.