Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Người đàn ông nguy kịch sau khi ăn tiết canh dê

Phạm Đức
Phạm Đức
12/01/2026 09:52 GMT+7

Một người đàn ông 55 tuổi ở Hà Tĩnh phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch với chẩn đoán bị nhiễm khuẩn huyết chưa loại trừ liên cầu lợn. Người nhà cho biết cách đây 10 ngày bệnh nhân có ăn tiết canh dê.

Ngày 12.1, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân T.T.H (55 tuổi, ngụ tại P.Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) với các triệu chứng được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết chưa loại trừ nhiễm liên cầu lợn. Bệnh nhân đã được chuyển tuyến ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để tiếp tục điều trị do tiên lượng rất nặng.

Ăn tiết canh dê, người đàn ông nguy kịch nghi nhiễm liên cầu lợn - Ảnh 1.

Bệnh nhân H. nguy kịch do nghi nhiễm liên cầu lợn, được chuyển tuyến ra Bệnh viện Bạch Mai điều trị

ẢNH: TÂN KỲ

Trước đó, sáng 10.1, bệnh nhân H. được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng sốt, đau đầu, nói ngọng, nhiều nốt xuất huyết dưới da tại vùng tay, chân và bụng.

Bệnh nhân được làm các xét nghiệm với chẩn đoán theo dõi nhiễm khuẩn huyết chưa loại trừ nhiễm liên cầu lợn.

Sau khi được hội chẩn, bệnh nhân được các bác sĩ đặt ống nội khí quản, thở máy, sử dụng vận mạch. Tuy nhiên, bệnh nhân sau đó rơi vào tình trạng suy thận cấp, tiên lượng rất nặng nên được Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai.

Qua lời kể của người nhà bệnh nhân, ông H. có tiền sử bệnh viêm gan B, uống thuốc điều trị thường xuyên. Cách đây 10 ngày, ông này có đi ăn tiết canh dê và thịt dê tại một quán ăn trên địa bàn. Khoảng 5 ngày sau, ông H. xuất hiện triệu chứng sốt, đau đầu, chóng mặt. Người thân nghi ngờ nguyên nhân có thể trong bát tiết canh dê mà ông H. ăn có pha với tiết canh lợn.

Tin liên quan

Hà Nội: 1 người mổ lợn bị nhiễm liên cầu lợn

Hà Nội: 1 người mổ lợn bị nhiễm liên cầu lợn

Hà Nội ghi nhận 119 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 60 phường, xã; tăng 24 ca so với tuần trước.

Khám phá thêm chủ đề

tỉnh Hà Tĩnh Bệnh viện bạch mai hà nội Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh ăn tiết canh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận