Hà Nội: 1 người mổ lợn bị nhiễm liên cầu lợn

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 8 - 15.8), toàn thành phố ghi nhận 119 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 60 phường, xã; 0 ca tử vong; tăng 24 ca so với tuần trước.

Trong đó, cao nhất là các phường, xã Tây Hồ, Liên Minh 8 ca; Dân Hòa, Hát Môn 7 ca; Xuân Phương 6 ca; Hà Đông 5 ca... Theo CDC Hà Nội nhận định, số mắc đang có xu hướng tăng, ghi nhận một số ổ dịch có nhiều bệnh nhân, kết quả giám sát các ổ dịch chỉ số côn trùng ở ngưỡng nguy cơ cao. Dự báo số mắc có thể tiếp tục gia tăng theo chu kỳ dịch hàng năm.

Một trường hợp nhiễm liên cầu lợn ẢNH MINH HỌA: T.N

Cộng dồn năm 2025 đến nay ghi nhận 817 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không có ca tử vong; số mắc giảm so với cùng kỳ năm 2024. Bệnh nhân ghi nhận tại 112 phường, xã.

Trong tuần ghi nhận 6 ổ dịch sốt xuất huyết tại các phường, xã Dân Hòa, Liên Minh, Yên Hòa, Hát Môn, Láng, Xuân Phương, tăng 2 ổ dịch so với tuần trước (4 ổ dịch). Hiện còn 12 ổ dịch đang hoạt động.

Cũng theo CDC Hà Nội, thành phố có 130 trường hợp mắc tay chân miệng tại 63 phường, xã; không có ca tử vong, tăng 38 trường hợp so với tuần trước. Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 3.633 trường hợp, không ca tử vong; số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024.

Bệnh nhân tay chân miệng phân bố tại 126 phường, xã. Trong tuần ghi nhận 2 ổ dịch cộng đồng tại Hoàng Liệt, Thư Lâm, cộng dồn năm 2025 ghi nhận 53 ổ dịch, còn 2 ổ dịch đang hoạt động. Số mắc trong tuần tăng, hầu hết là ca bệnh tản phát, không ghi nhận ổ dịch phức tạp.

Thành phố cũng ghi nhận 16 trường hợp mắc sởi tại 16 phường, xã; không có ca tử vong; số mắc tăng 5 trường hợp so với tuần trước. Cộng dồn năm 2025 ghi nhận 4.341 trường hợp tại 125 phường, xã, 1 ca tử vong, số mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024.

Ghi nhận 1 trường hợp mắc liên cầu lợn, không tử vong. Trường hợp mắc là bệnh nhân nam, 48 tuổi, địa chỉ Thường Tín, làm nghề giết mổ lợn, khởi phát bệnh ngày 8.8 với triệu chứng đau đầu, buồn nôn, nôn, sốt, nhập viện Bạch Mai xét nghiệm dịch não tủy dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn. Cộng dồn năm 2025 đến nay ghi nhận 8 trường hợp, 1 ca tử vong, số ca mắc tăng so với cùng kỳ năm 2024.

Thành phố cũng ghi nhận 1 trường hợp mắc ho gà tại Thuận An; 22 trường hợp mắc Covid-19. Ngoài ra, các dịch bệnh khác như: não mô cầu, viêm não Nhật Bản không ghi nhận trong tuần.

CDC Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để tổ chức điều tra, khoanh vùng, xử lý dịch.

Trong tuần tới, CDC Hà Nội tiếp tục giám sát khu vực ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động tại: Thường Tín, Mỹ Đức ngày 18.8; Liên Minh ngày 21.8. Tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, đặc biệt là sốt xuất huyết, tay chân miệng để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng.



