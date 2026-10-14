Quên uống nước buổi sáng: Cơ thể có thể gặp vấn đề gì?

Uống nước sau khi thức dậy giúp bù lượng nước mất đi trong đêm. Nếu thường xuyên uống quá ít nước, cơ thể có thể gặp một số vấn đề như giảm tỉnh táo, dễ mệt khi vận động, táo bón hoặc đau đầu.

Những thay đổi cơ thể có thể gặp phải

Dễ thiếu nước: Trong lúc ngủ, cơ thể vẫn mất nước qua hơi thở và mồ hôi. Lượng nước mất đi trong một đêm có thể dao động khoảng 400 - 700 ml, tùy từng người và điều kiện môi trường. Vì vậy, sau nhiều giờ không uống nước, bổ sung nước khi thức dậy giúp cơ thể bù lại lượng nước đã mất, theo Health.

Duy trì thói quen uống nước sau khi thức dậy vào buổi sáng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe ẢNH: C.ANH TẠO BỞI AI

Giảm tỉnh táo, khó tập trung: Nước cần thiết cho nhiều hoạt động của cơ thể, trong đó có chức năng nhận thức. Khi thiếu nước, một số người có thể cảm thấy mệt mỏi, khó tập trung hoặc thay đổi tâm trạng. Mức độ ảnh hưởng tùy thuộc vào tình trạng mất nước và đặc điểm của mỗi người.

Một nghiên cứu năm 2021 ghi nhận những người uống 500 ml nước trước khi ngủ và tiếp tục uống nước vào sáng hôm sau có mức độ tỉnh táo và khả năng phản ứng tốt hơn so với nhóm không thực hiện thói quen này. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu không đồng nghĩa mọi người đều cần uống một lượng nước cố định trước khi ngủ hoặc ngay khi thức dậy.

Tập thể dục nhanh mệt hơn: Với người có thói quen chạy bộ, đi bộ hoặc tập luyện vào buổi sáng, bổ sung nước phù hợp giúp duy trì trạng thái đủ nước. Ngược lại, tình trạng thiếu nước có thể làm tăng cảm giác mệt mỏi, giảm sức bền và khiến việc vận động trở nên khó khăn hơn, nhất là khi tập kéo dài hoặc trong thời tiết nóng.

Dễ gặp vấn đề tiêu hóa: Nước giúp làm mềm phân và hỗ trợ quá trình đại tiện. Khi uống không đủ nước, phân có thể trở nên khô, cứng, làm tăng nguy cơ táo bón hoặc khiến tình trạng sẵn có nghiêm trọng hơn. Người thường xuyên táo bón nên chú ý uống đủ nước, ăn đủ chất xơ và duy trì vận động.

Tăng nguy cơ đau đầu: Thiếu nước có thể gây đau đầu hoặc làm triệu chứng nặng hơn ở một số người, đặc biệt là người có tiền sử đau nửa đầu. Duy trì đủ nước trong ngày có thể giúp cải thiện triệu chứng ở một số trường hợp, nhưng không thay thế việc thăm khám nếu đau đầu kéo dài hoặc bất thường.

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Duy trì lượng nước phù hợp trong suốt cả ngày

Uống nước buổi sáng là thói quen có lợi, nhưng không phải yêu cầu bắt buộc để đáp ứng toàn bộ nhu cầu nước hằng ngày. Điều quan trọng hơn là duy trì lượng nước phù hợp trong suốt cả ngày, tùy theo thể trạng, mức độ vận động và điều kiện thời tiết.

Vì vậy, nếu lỡ quên uống nước ngay khi thức dậy, bạn không cần quá lo lắng. Hãy uống nước khi có nhu cầu và phân bổ lượng nước hợp lý trong ngày. Người mắc bệnh tim, thận hoặc đang được bác sĩ chỉ định hạn chế dịch cần tuân thủ hướng dẫn riêng.