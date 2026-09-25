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    Sức khỏe

    Dầm mưa về uống nước gừng: Bác sĩ nói gì?

    Lê Cầm
    Lê Cầm
    Sau khi dầm mưa, nhiều người thấy lạnh, hắt hơi, sổ mũi liền nghĩ đến nước gừng nóng để 'giải cảm'. Tuy nhiên, theo y học cổ truyền, không phải trường hợp nào cũng phù hợp với cách này.

    Bác sĩ Lê Nhất Duy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3, cho biết hiện tại TP.HCM đang trong mùa mưa, nếu chẳng may đi ngoài đường về với quần áo ướt, người lạnh run, rồi hôm sau bắt đầu hắt hơi, nghẹt mũi, chảy nước mũi và đau đầu, rất có thể bạn đang gặp một đợt cảm lạnh.

    Tùy theo loại cảm phong hàn hay phong nhiệt

    Theo y học cổ truyền, những biểu hiện như sợ lạnh, hắt hơi, nghẹt mũi, chảy nước mũi trong, đau đầu, đau mỏi người thường gặp trong chứng cảm mạo, đặc biệt là thể phong hàn. Người bệnh có thể cảm thấy lạnh nhiều hơn sốt, ít ra mồ hôi, ngứa họng hoặc ho, đờm thường trắng và loãng.

    Khi đó, thuốc y học cổ truyền thường được sử dụng theo nguyên tắc tân ôn giải biểu, tức dùng những vị thuốc có tác dụng làm ấm, giúp cơ thể giải biểu và làm giảm các triệu chứng do phong hàn.

    Có phải cứ dầm mưa về cảm lạnh là nấu nước gừng uống?Bác sĩ giải đáp - Ảnh 1.

    Không phải cứ lạnh là uống gừng cho ấm

    ẢNH MINH HỌA: L.C TẠO BỞI AI

    Trong các bài thuốc có thể gặp những vị khá quen thuộc như kinh giới, tía tô, phòng phong, sinh khương… Tùy triệu chứng của từng người, bác sĩ sẽ gia giảm vị thuốc và liều lượng cho phù hợp.

    "Vì vậy, điều trị cảm bằng y học cổ truyền không đơn giản là 'lạnh thì uống nước gừng' hay cứ sổ mũi là mua một bài thuốc giải cảm về dùng", bác sĩ Nhất Duy chia sẻ.

    Có người sợ lạnh, nước mũi trong nhưng cũng có người sốt nhiều hơn, họng đỏ đau, khát nước, đờm vàng. Trường hợp thứ hai có thể thuộc thể phong nhiệt và cách dùng thuốc sẽ khác.

    Không tự ý điều trị bằng y học cổ truyền

    Trong những ngày đầu bị cảm, người bệnh cũng nên nghỉ ngơi, giữ ấm sau khi bị nhiễm lạnh, uống đủ nước và ăn uống dễ tiêu. Không nên tự dùng kéo dài nhiều loại thuốc hoặc thảo dược chỉ vì nghĩ rằng thuốc y học cổ truyền luôn lành tính. Nếu sốt cao, khó thở, đau ngực, mệt nhiều, triệu chứng kéo dài không giảm hoặc đang đỡ rồi nặng lên, nên đi khám bệnh để xác định nguyên nhân.

    "Một thang thuốc sắc vì thế thường không giống hoàn toàn giữa hai người cùng bị 'cảm'. Bác sĩ còn xem xét thời điểm mắc bệnh, mức độ sốt và sợ lạnh, tình trạng mồ hôi, ho, đờm, tiêu hóa, thể trạng và những bệnh đang mắc kèm trước khi lựa chọn bài thuốc. Khi được chẩn đoán đúng, thuốc y học cổ truyền có thể được lựa chọn theo thể bệnh và phối hợp với các phương pháp điều trị khác khi cần thiết", bác sĩ Nhất Duy cho hay.

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