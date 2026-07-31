Uống nước gừng với đường thốt nốt có giúp ngừa viêm họng?

Dù mang lại một số lợi ích cho sức khỏe, nhưng nước gừng pha đường thốt nốt chỉ có tác dụng hỗ trợ làm dịu cổ họng, không thể thay thế các biện pháp phòng ngừa hoặc điều trị viêm họng, theo trang NDTV (Ấn Độ).

Gừng tươi giúp bảo vệ cổ họng như thế nào?

Gừng tươi chứa hợp chất gingerol, đặc biệt là 6 gingerol. Theo tạp chí Frontiers of Nutrition, đây là hoạt chất có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và hỗ trợ tăng cường miễn dịch. Hoạt chất này giúp cơ thể tăng khả năng bảo vệ đường hô hấp, đồng thời góp phần giảm nguy cơ viêm họng.

Dù mang lại một số lợi ích cho sức khỏe, nhưng nước gừng pha đường thốt nốt chỉ có tác dụng hỗ trợ làm dịu cổ họng, không thể thay thế các biện pháp phòng ngừa hoặc điều trị viêm họng Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Đường thốt nốt có thể làm dịu cổ họng

Đường thốt nốt chưa qua tinh luyện từ lâu đã được dùng để hỗ trợ giảm kích ứng cổ họng.

Theo bài tổng quan đăng trên tạp chí eFood, đường thốt nốt chứa sắt, kali, magie, canxi, các hợp chất phenolic và chất chống oxy hóa. Những thành phần này có thể giúp làm dịu cảm giác rát họng hoặc khàn tiếng khi cổ họng bắt đầu bị kích ứng.

Lợi ích của nước gừng và đường thốt nốt trong mùa mưa

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Sugar Tech, sử dụng nước gừng và đường thốt nốt với lượng vừa phải có thể mang lại một số lợi ích.

Thức uống này có thể giúp làm dịu cảm giác ngứa rát cổ họng, giảm khó chịu khi viêm họng, bổ sung nước cho cơ thể và giữ ấm cổ họng.

Đây cũng là thức uống có thể đưa vào chế độ ăn uống cân bằng để hỗ trợ bảo vệ sức khỏe trong mùa mưa.

Ai cần thận trọng khi sử dụng?

Song, người mắc bệnh tiểu đường hoặc gặp vấn đề kiểm soát đường huyết cần thận trọng vì đường thốt nốt vẫn chứa đường.

Người đang sử dụng thuốc chống đông máu nên tránh uống nước gừng tươi và đường thốt nốt vì gừng có thể gây tác dụng không mong muốn.

Những cách giúp phòng viêm họng trong mùa mưa

Bên cạnh chế độ ăn uống, việc thay đổi thói quen sinh hoạt cũng giúp giảm nguy cơ viêm họng.

Hãy rửa tay thường xuyên để hạn chế lây lan mầm bệnh. Uống đủ nước để giữ cổ họng luôn ẩm.

Nếu triệu chứng viêm họng kéo dài, cần đi khám sớm để được điều trị kịp thời. Cần đến cơ sở y tế nếu sốt kéo dài trên 3 ngày, khó nuốt, khó thở, ho hoặc khạc ra máu hay viêm họng tái phát nhiều lần.