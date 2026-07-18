Dùng gừng thế nào để tốt sức khỏe?

Tuy nhiên, theo chuyên gia của Đại học Harvard (Mỹ), điều quan trọng không phải là dùng càng nhiều gừng càng tốt mà cần sử dụng đúng cách để phát huy lợi ích.

Gừng nổi tiếng nhất với khả năng giảm buồn nôn

Theo tiến sĩ Teresa Fung, chuyên gia dinh dưỡng tại Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan (Đại học Harvard, Mỹ), bằng chứng khoa học mạnh nhất hiện nay cho thấy gừng có tác dụng hỗ trợ giảm buồn nôn, đặc biệt ở phụ nữ mang thai, người bị say tàu xe hoặc buồn nôn sau điều trị.

Gingerol trong gừng có thể thúc đẩy quá trình làm rỗng dạ dày, từ đó giúp giảm cảm giác đầy bụng, khó tiêu Ảnh: P.H tạo từ AI

Chuyên gia cho biết hoạt chất gingerol trong gừng có thể thúc đẩy quá trình làm rỗng dạ dày, từ đó giúp giảm cảm giác đầy bụng, khó tiêu và buồn nôn. Đây cũng là lý do trà gừng từ lâu được nhiều người sử dụng khi cảm thấy khó chịu ở đường tiêu hóa, theo Harvard Health Publishing.

Ưu tiên dùng gừng trong bữa ăn hằng ngày

Theo tiến sĩ Teresa Fung, gừng tươi, gừng khô hay bột gừng đều có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, thay vì phụ thuộc vào thực phẩm chức năng, bà khuyến khích mọi người bổ sung gừng thông qua chế độ ăn uống hằng ngày.

Gừng có thể được thêm vào các món canh, cháo, món hấp, món xào hoặc pha thành trà. Đây là cách đơn giản giúp cơ thể hấp thu các hoạt chất tự nhiên, đồng thời giảm nguy cơ sử dụng quá liều.

Cần lưu ý, nếu lựa chọn các sản phẩm bổ sung từ gừng, người dùng nên ưu tiên những sản phẩm đã được kiểm định chất lượng và chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết.

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Dùng nhiều chưa chắc tốt

Dù là thực phẩm lành mạnh, nhưng không phải ăn gừng càng nhiều càng có lợi. Tiến sĩ Teresa Fung cho biết sử dụng quá nhiều gừng có thể gây nóng rát dạ dày, ợ nóng ở một số người.

Ngoài ra, gừng có khả năng ảnh hưởng đến quá trình đông máu. Vì vậy, người đang sử dụng thuốc chống đông máu, chuẩn bị phẫu thuật hoặc có bệnh lý cần dùng thuốc lâu dài nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng gừng thường xuyên hoặc với lượng lớn.

Gừng chỉ là một phần của lối sống lành mạnh

Các chuyên gia của Harvard nhấn mạnh rằng gừng không phải là "thần dược" chữa bệnh. Loại gia vị này chỉ phát huy hiệu quả tốt nhất khi được sử dụng như một phần của chế độ ăn uống cân đối.

Kết hợp gừng với thực đơn giàu rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, tập thể dục đều đặn và ngủ đủ giấc sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho sức khỏe so với việc chỉ dựa vào một loại thực phẩm.