Bác sĩ cảnh báo: Đừng nhầm cơn đau tim với cảm cúm hay sốt siêu vi

Bác sĩ Sanjat Chiwane, Giám đốc Khoa Tim mạch tại Viện Nghiên cứu Fortis Memorial (Ấn Độ), cho biết các bệnh theo mùa như cúm, sốt siêu vi hay cảm lạnh thường gây mệt mỏi, đau nhức cơ thể, khó thở, đổ mồ hôi và tức ngực. Những biểu hiện này rất dễ giống với dấu hiệu của cơn đau tim, khiến nhiều người chủ quan và bỏ lỡ "thời gian vàng" để điều trị.

Đau lan lên hàm, cổ, vai hoặc cánh tay là một trong các dấu hiệu cần chú ý, nhất là ở người có yếu tố nguy cơ ẢNH MINH HỌA: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Người có yếu tố nguy cơ càng nên cẩn trọng

Theo bác sĩ Chiwane, không phải cơn đau tim nào cũng gây đau ngực dữ dội. Người lớn tuổi, phụ nữ và người mắc bệnh tiểu đường có thể chỉ cảm thấy tức nhẹ ở ngực, mệt mỏi bất thường, buồn nôn, chóng mặt, đau hàm, đau cánh tay hoặc khó thở. Những triệu chứng này rất dễ bị nhầm với cảm cúm hoặc các bệnh nhiễm virus theo mùa.

Bác sĩ Chiwane cho biết các bệnh nhiễm virus theo mùa cũng có thể khiến tim phải hoạt động nhiều hơn. Sốt làm tim đập nhanh hơn, mất nước làm giảm thể tích tuần hoàn, còn phản ứng viêm có thể khiến các mảng xơ vữa trong động mạch vành trở nên kém ổn định và dễ nứt vỡ hơn.

Ở những người có yếu tố nguy cơ như tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá, béo phì hoặc từng mắc bệnh tim mạch, những thay đổi này có thể làm tăng nguy cơ xảy ra cơn đau tim. Nói cách khác, với những người đã có sẵn yếu tố nguy cơ, một đợt sốt siêu vi không chỉ đơn thuần là bệnh nhiễm virus mà còn tạo thêm áp lực lên hệ tim mạch, theo Times of India (Ấn Độ).

Những dấu hiệu không nên bỏ qua

Theo bác sĩ Chiwane, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay nếu xuất hiện:

Đau hoặc tức ngực kéo dài trên vài phút.

Đau lan lên hàm, cổ, vai hoặc cánh tay.

Khó thở đột ngột.

Đổ mồ hôi nhiều.

Ngất xỉu.

Các triệu chứng khác thường, không giống những lần bị cảm cúm hoặc sốt siêu vi trước đây.

Ngay cả khi triệu chứng còn nhẹ cũng không nên chủ quan, đặc biệt ở người có các yếu tố nguy cơ tim mạch.

“Không phải trường hợp sốt kèm tức ngực nào cũng là cơn đau tim. Tuy nhiên, mọi trường hợp nghi ngờ đau tim đều cần được đánh giá khẩn cấp. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo và đến bệnh viện kịp thời có thể tạo nên sự khác biệt giữa hồi phục hoàn toàn và nguy cơ tổn thương cơ tim vĩnh viễn, thậm chí cứu sống người bệnh”, bác sĩ Chiwane nhấn mạnh.