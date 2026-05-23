Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tìm ra số phút đi bộ mỗi ngày giúp ngừa đau tim, đột quỵ

Thiên Lan
Thiên Lan
23/05/2026 17:51 GMT+7

Mọi người đã biết tập thể dục như đi bộ là cách tuyệt vời để ngừa nhiều bệnh mạn tính. Tuy nhiên, đối với đau tim, đột quỵ thì cụ thể cần đi bao nhiêu để phát huy tác dụng vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.

Tin vui là nghiên cứu vừa được công bố tạp chí y khoa British Journal of Sports Medicine đã tìm ra câu trả lời cho vấn đề vừa nêu.

Các nhà khoa học từ Đại học Bách khoa Ma Cao, Trung Quốc, đã phân tích dữ liệu của 17.088 người tham gia từ Ngân hàng Sinh học Anh UK Biobank, ở độ tuổi trung bình là 57. Những người tham gia được đeo thiết bị theo dõi mức độ vận động và được đo lượng oxy tối đa cơ thể cần khi tập luyện cường độ cao (VO2) để đánh giá thể lực tim mạch - mức độ hiệu quả của tim, phổi và cơ bắp trong việc cung cấp và sử dụng oxy.

Tìm ra số phút đi bộ mỗi ngày giúp ngừa đau tim, đột quỵ - Ảnh 1.

Tập thể dục 150 phút mỗi tuần giúp giảm 7 - 8% nguy cơ đau tim và đột quỵ

Ảnh minh họa: P.H tạo từ GM

Trong thời gian theo dõi khoảng 7,8 năm, đã xảy ra 1.233 biến cố tim mạch, bao gồm 874 ca rung nhĩ, 156 ca nhồi máu cơ tim, 111 ca suy tim và 92 ca đột quỵ.

Kết quả đã phát hiện:

Tập thể dục 150 phút mỗi tuần giúp giảm 7 - 8% nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Đáng chú ý, mức giảm nguy cơ đạt được cao nhất, lên đến hơn 30% khi tập từ 560 - 610 phút mỗi tuần với cường độ vừa phải đến mạnh như đi bộ nhanh, chạy hoặc đạp xe, tương đương 80 - 87 phút mỗi ngày, theo trang tin y khoa News Medical.

Con số này cao hơn từ 3 - 4 lần so với khuyến nghị sức khỏe cộng đồng hiện tại là người lớn nên tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần với cường độ vừa phải đến mạnh như đi bộ nhanh, chạy hoặc đạp xe.

Thể lực tim mạch ở mỗi người có sự khác biệt đáng kể và được xem là một chỉ dấu quan trọng phản ánh sức khỏe tim mạch tổng thể. Các nhà nghiên cứu cho biết người có thể lực tim mạch kém thường đối mặt nguy cơ cao hơn bị đau tim, đột quỵ và tử vong sớm.

Tin liên quan

Đi bộ kiểu này chỉ 1 buổi/tuần vẫn giúp giảm mỡ bụng đáng kể

Đi bộ kiểu này chỉ 1 buổi/tuần vẫn giúp giảm mỡ bụng đáng kể

Thừa cân và béo phì, đặc biệt là mỡ bụng, dẫn đến các bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện cách đi bộ giúp giảm mỡ bụng đáng kể.

4 dấu hiệu cảnh báo đau tim khi tập thể dục nhiều người dễ bỏ qua

Đau tim dễ xảy ra vào buổi sáng: Bác sĩ cảnh báo khung giờ nguy hiểm

Khám phá thêm chủ đề

Đi bộ đau tim Đột quỵ nhồi máu cơ tim Tập thể dục
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận