Sức khỏe

Bác sĩ: Ăn thịt bò hay thịt heo tốt hơn cho tim mạch?

Lê Cầm
22/05/2026 04:29 GMT+7

Nhiều người bị mỡ máu cao hay tăng huyết áp băn khoăn về việc nên ăn thịt heo hay thịt bò thì tốt hơn cho tim mạch. Cùng lắng nghe ý kiến chuyên gia để có những bữa ăn vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Châu Thị Anh, phụ trách Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM, cho biết không có loại thịt nào "tốt tuyệt đối" hay "xấu tuyệt đối" cho hệ tim mạch. Điều quan trọng phụ thuộc vào phần thịt được chọn, lượng mỡ đi kèm, cách chế biến và tổng khẩu phần ăn trong thực đơn hằng ngày. Thực tế, một miếng thịt nạc heo có thể tốt cho tim mạch hơn một phần bò nhiều mỡ, và ngược lại.

Bởi cholesterol trong thực phẩm không phải yếu tố duy nhất gây tăng mỡ máu, nhưng người có rối loạn lipid máu, bệnh tim mạch, tiểu đường vẫn cần kiểm soát lượng cholesterol và mỡ động vật.

Bảng so sánh dinh dưỡng một số loại thịt heo và thịt bò

"Phần nạc của thịt heo hiện nay thường không 'quá béo' như nhiều người nghĩ. Tuy nhiên ba chỉ heo chứa rất nhiều mỡ bão hòa nên không phù hợp nếu ăn thường xuyên. Thịt bò nạc giàu sắt, kẽm, vitamin B12, protein chất lượng cao nhưng nếu chọn phần bò nhiều mỡ thì lượng chất béo bão hòa cũng tăng đáng kể", bác sĩ Uyên chia sẻ.

Người mỡ máu cao hoặc tăng huyết áp nên ăn thịt thế nào?

Theo bác sĩ Uyên, đối với người có mỡ máu cao hoặc tăng huyết áp, việc lựa chọn thực phẩm cần ưu tiên các loại thịt nạc, chủ động loại bỏ phần mỡ nhìn thấy được và duy trì một khẩu phần ăn vừa phải. Những lựa chọn phù hợp có thể kể đến như thăn bò nạc, thăn heo hoặc thịt đùi ít mỡ. Ngược lại, người bệnh cần hạn chế tối đa các phần thịt chứa nhiều mỡ như ba chỉ, sườn nhiều mỡ, thịt xay nhiều mỡ, cũng như nội tạng và các loại thịt chế biến sẵn.

Trong đó, các loại thịt chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói, jambon và thịt hộp là nhóm thực phẩm cần đặc biệt hạn chế. Chúng thường chứa hàm lượng muối rất cao, chất béo bão hòa và chất bảo quản nitrit - những thành phần có liên quan trực tiếp và rõ rệt đến nguy cơ tăng huyết áp, bệnh tim mạch và đột quỵ.

Việc lựa chọn thịt heo hay thịt bò không quan trọng bằng phần thịt, cách chế biến...

Cách chế biến cũng đóng vai trò quan trọng

Bên cạnh việc chọn thịt, cách chế biến cũng đóng vai trò quan trọng không kém đối với sức khỏe. Người bệnh nên ưu tiên các phương pháp nấu ăn lành mạnh như luộc, hấp, hầm hoặc áp chảo ít dầu; đồng thời hạn chế tối đa các món chiên ngập dầu, nướng cháy xém hay việc ăn kèm với nhiều loại nước sốt mặn. Đặc biệt, riêng đối với người bị tăng huyết áp, cần phải chú ý kiểm soát nghiêm ngặt thêm cả lượng muối, nước mắm, bột nêm và các loại đồ chấm sử dụng trong bữa ăn hằng ngày.

"Do đó để tốt cho sức khỏe tim mạch, vấn đề không nằm ở việc 'thịt bò hay thịt heo', mà là chọn phần nạc hay nhiều mỡ, ăn bao nhiêu, chế biến thế nào và chế độ ăn tổng thể. Người có nguy cơ mỡ máu hoặc cao huyết áp nên ưu tiên ăn thịt nạc, khẩu phần vừa phải, hạn chế ba chỉ và thịt chế biến sẵn, kết hợp nhiều rau, cá và thực phẩm giàu chất xơ", bác sĩ Uyên khuyến cáo.

