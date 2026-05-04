Rã đông thịt sao cho an toàn, không mất chất?

Rã đông nhiều lần dù có thể làm mất giá trị dinh dưỡng của thịt nhưng phần này không đáng kể. Protein trong thịt khá ổn định khi được bảo quản đông lạnh đúng cách, theo trang thông tin sức khỏe Everyday Health (Mỹ).

Nếu thịt đã để ngoài nhiệt độ phòng hơn 2 giờ, hoặc hơn 1 giờ trong môi trường nóng trên 32°C, thì không nên cho lại vào ngăn đông tủ lạnh ẢNH: AI

Thịt kém mọng nước

Ngoài ra, các khoáng chất như sắt, kẽm, phốt pho và vitamin B12 cũng không dễ bị phá hủy chỉ vì thịt bị đông lạnh và rã đông nhiều lần. Tuy nhiên, mỗi lần rã đông, thịt thường chảy ra một lượng nước nhất định.

Phần dịch này có thể mang theo một lượng nhỏ protein hòa tan, vitamin nhóm B tan trong nước và các hợp chất tạo hương vị tự nhiên. Khi quá trình này lặp lại nhiều lần, lượng dịch thất thoát tăng lên, khiến thịt kém mọng nước.

Nguy cơ phát triển của vi khuẩn

Đáng lo hơn là nguy cơ phát triển của vi khuẩn. Khi thịt được bảo quản ở nhiệt độ đông lạnh khoảng -18°C, vi khuẩn không bị tiêu diệt hoàn toàn nhưng phần lớn sẽ ngừng phát triển. Khi thịt bắt đầu rã đông và nhiệt độ tăng lên trên khoảng 4°C, vi khuẩn có thể hoạt động trở lại.

Khoảng nhiệt độ từ 4 - 60°C là vùng nhiệt độ nguy hiểm vì vi khuẩn có thể sinh sôi nhanh trong điều kiện này. Một số vi khuẩn thường liên quan đến thịt sống gồm Salmonella, E. coli, Listeria monocytogenes và Campylobacter.

Ví dụ, nếu lấy thịt ra khỏi ngăn đá rồi để trên bàn bếp vài giờ cho mềm, sau đó đổi ý và bỏ trở lại tủ đông, lớp ngoài của thịt có thể đã đủ ấm để vi khuẩn phát triển. Lặp lại tình trạng này nhiều lần sẽ làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Rã đông trong ngăn mát tủ lạnh an toàn hơn

Tuy nhiên, thịt đã được rã đông trong ngăn mát tủ lạnh ở nhiệt độ khoảng 4°C vẫn có thể cấp đông lại mà vẫn an toàn. Điều này là do thịt được rã đông từ từ trong môi trường lạnh ổn định và chưa bị để ngoài nhiệt độ phòng quá lâu.

Trong khi đó, nếu thịt đã để ngoài nhiệt độ phòng hơn 2 giờ, hoặc hơn 1 giờ trong môi trường nóng trên 32°C, thì không nên cho lại vào tủ đông. Nguy cơ vi khuẩn phát triển có thể tăng mạnh trong khoảng thời gian này. Ngoài ra, nếu thịt có mùi lạ, bị nhớt bất thường hoặc đổi màu rõ rệt, tốt nhất nên bỏ đi, theo Everyday Health.