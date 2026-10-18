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    Nhận biết triệu chứng nghi não mô cầu sau tiếp xúc ca bệnh

    Liên Châu
    Liên Châu
    Các trường hợp tiếp xúc gần các bệnh nhân mắc não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước), TP.HCM cần theo dõi sát sức khỏe, kịp thời liên hệ cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi mắc: sốt, đau đầu, nôn.

    "Các trường hợp có tiếp xúc gần với các bệnh nhân mắc bệnh nhiễm trùng do não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước, TP.HCM) cần được theo dõi sát sức khỏe và kịp thời liên hệ với cơ sở y tế, cán bộ nhà trường để biết, phối hợp triển khai các biện pháp phòng bệnh theo quy định.

    Khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, cổ cứng, nổi ban xuất huyết, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời, hạn chế biến chứng nặng và tử vong do não mô cầu", Cục phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có hướng dẫn khẩn, sau khi ghi nhận chùm ca bệnh não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng từ ngày 14 - 16.10.

    Nhận biết triệu chứng nghi não mô cầu, sau tiếp xúc ca bệnh - Ảnh 1.

    Vi khuẩn não mô cầu từ bệnh phẩm, có thể lây qua tiếp xúc gần

    ẢNH: NGUYÊN HÀ

    Những người tiếp xúc gần là những người sống cùng hộ gia đình; sống, làm việc cùng phòng; người trực tiếp chăm sóc; người có tiếp xúc mật thiết, trẻ học cùng trường mầm non, nhà trẻ, cùng nhóm học, cùng lớp học… với bệnh nhân trong thời gian từ 7 ngày trước ngày khởi phát cho đến 24 giờ sau khi bệnh nhân được dùng kháng sinh đặc hiệu.

    Theo Cục Phòng bệnh, bệnh nhiễm trùng do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa và kiểm soát hiệu quả, đề nghị người dân nâng cao ý thức phòng bệnh: vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch; súc miệng và họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng; đeo khẩu trang tại nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng; hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh.

    Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, tăng cường thông khí tại nơi ở, học tập và làm việc; lau sạch bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày (tay nắm cửa, mặt bàn, đồ chơi...) bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường.

    3 ca bệnh có xét nghiệm dương tính não mô cầu tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước, TP.HCM) từ ngày 14 - 16.10 là: H.H.K., 12 tuổi, học sinh lớp 7A5, khởi phát đau đầu ngày 12.10, sốt và phát ban ngày 14.10, sau đó sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan tối cấp và tử vong cùng ngày tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, có xét nghiệm dương tính vi khuẩn não mô cầu.

    Trường hợp thứ hai là N.A.B.M., 12 tuổi học sinh lớp 7A2, tiếp xúc gần hằng ngày với ca bệnh nêu trên, khởi phát bệnh ngày 12.10. Bệnh nhân này nhập viện tối 14.10 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, kết quả xét nghiệm dương tính vi khuẩn não mô cầu, hiện sức khỏe ổn định.

    Trường hợp thứ ba là N.T.A.Q., 12 tuổi, học sinh lớp 7A2, có tiếp xúc gần với ca bệnh; nhập viện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới ngày 15.10, kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn não mô cầu, đang được cách ly, điều trị.

     

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