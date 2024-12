Chưa xóa án tích tội giao cấu, tiếp tục làm bé gái 15 tuổi sinh con

Ngày 16.12, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Đỗ Trường Giang (27 tuổi, ở xã Nhơn Bình, H.Trà Ôn, Vĩnh Long) về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Giang là bị cáo làm bé gái 15 tuổi sinh con.

Bị cáo Đỗ Trường Giang tại phiên tòa phúc thẩm ngày 16.12 Ảnh: Nam Long

Theo cáo trạng, Giang làm shipper, thường giao hàng cho em L.T.E.T (15 tuổi, ở H.Tam Bình, Vĩnh Long) nên có số điện thoại của T. và liên hệ trò chuyện, rồi cả hai nảy sinh tình cảm với nhau.

Ngày 14.6.2023, Giang dùng xe máy chở T. đi chơi, nhưng T. rủ nhậu vì buồn chuyện gia đình. Nghe vậy, Giang mua 6 lon bia rồi chở T. vào quán cà phê chòi ở TT.Tam Bình, H.Tam Bình "tâm sự" và uống bia.

Sau khi uống bia, Giang dụ dỗ quan hệ tình dục với T. rồi chở về nhà. Đến ngày 26.3.2024, nhận thấy con gái có biểu hiện bất thường, mẹ T. dẫn đi khám thì phát hiện con gái đã mang thai 33 tuần.

Sự việc được gia đình T. trình báo đến công an địa phương. Ngày 29.3.2024, T. sinh bé gái tại Trung tâm y tế H.Tam Bình. Tại thời điểm bị Giang xâm hại, T. mới 13 tuổi 5 tháng 25 ngày.

Kết quả giám định, Giang là cha ruột của bé gái do T. sinh ra. Ngày 1.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Tam Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Trường Giang.

Theo hồ sơ công an, ngày 3.10.2019, Giang bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù giam về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Giang chấp hành xong hình phạt vào ngày 1.9.2021, đến nay chưa được xóa án tích.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên sơ thẩm của TAND H.Tam Bình, Giang thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chấp nhận bồi thường theo yêu cầu của bị hại nhưng sau đó chưa bồi thường. HĐXX của TAND H.Tam Bình tuyên phạt Giang 5 năm tù về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Cho rằng bản án quá nghiêm khắc, Giang làm đơn kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi nghe HĐXX và đại diện Viện KSND cùng cấp giải thích, Giang không đưa ra được bất kỳ chứng cứ nào mới để xin giảm nhẹ hình phạt nên bị cáo xin rút kháng cáo, chấp nhận bản án sơ thẩm.