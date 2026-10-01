Chuẩn bị APEC 2027 tương xứng với tầm vóc của sự kiện

Sáng 1.10, Ban Thư ký quốc gia APEC 2027, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao Mỹ tổ chức hội thảo "Chuẩn bị cho Năm APEC 2027: Nâng cao năng lực tổ chức và phối hợp". Tiếp nối hội thảo đầu tiên vào tháng 4.2026, hoạt động lần này tập trung vào công tác tổ chức, điều hành và phối hợp, với sự tham gia của các bộ, ngành, các Tiểu ban APEC 2027 và các địa phương, cùng sự đồng hành của Ban Thư ký APEC quốc tế và các đối tác.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại hội thảo ẢNH: BNG

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, xác lập mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Cùng với đó, Việt Nam triển khai đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới, kiên trì đường lối độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả. Trong tiến trình đó, APEC và khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục giữ vị trí quan trọng.

Thứ trưởng khẳng định, đăng cai Năm APEC 2027 là một nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm của Việt Nam từ nay đến năm 2030, đòi hỏi công tác chuẩn bị và tổ chức phải tương xứng với ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện.

Công tác chuẩn bị chu đáo, tổ chức chuyên nghiệp trong Năm APEC 2027 sẽ thể hiện trách nhiệm và năng lực của chủ nhà, góp phần củng cố lòng tin, tạo thuận lợi cho đối thoại và hợp tác giữa các thành viên, hướng tới những kết quả thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Hoan nghênh sự vào cuộc tích cực, chủ động của các địa phương, ông Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh việc phát huy vai trò, trách nhiệm của từng địa phương, đồng thời bảo đảm sự thống nhất trong phối hợp với các cơ quan Trung ương là yếu tố quan trọng đối với thành công của Năm APEC 2027; đề nghị Ban Thư ký quốc gia APEC 2027, các tiểu ban, bộ, ngành và địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, phân công rõ trách nhiệm và bảo đảm xử lý, quyết định kịp thời các vấn đề phát sinh.

Mỗi sự kiện APEC sẽ là cơ hội quý báu để quảng bá tiềm năng kinh tế, con người, văn hóa và những nét đặc sắc của từng địa phương, qua đó góp phần giới thiệu một Việt Nam năng động, giàu bản sắc và ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.

Phát biểu tại hội thảo, Phó đại sứ Mỹ tại Việt Nam Courtney Beale khẳng định, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với vai trò và vị thế ngày càng gia tăng trong khu vực và trên trường quốc tế.

Các đại biểu tham dự hội thảo

ẢNH: BNG

Phó đại sứ nhấn mạnh 2 lần đăng cai thành công Năm APEC vào 2006 và 2017 đã khẳng định năng lực tổ chức, điều phối và dẫn dắt của Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng Năm APEC Việt Nam 2027 là cơ hội để Việt Nam thể hiện tầm nhìn và vai trò chủ động, thúc đẩy các hợp tác thiết thực cho khu vực.

Bà Courtney Beale khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, sẵn sàng hỗ trợ nâng cao năng lực, kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức trong thời gian tới, hướng tới Năm APEC 2027 hiệu quả, thành công.

Việt Nam vận hành 3 tầng phối hợp chuẩn bị cho Năm APEC 2027

Trả lời báo chí bên lề hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định, trong các mục tiêu lớn đặt ra tại APEC 2027 có 2 mục tiêu rất quan trọng.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời báo chí

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Mục tiêu đầu tiên, thông qua việc chủ trì Năm APEC 2027, chúng ta sẽ góp phần vào thúc đẩy chương trình nghị sự cốt lõi của APEC là tạo thuận lợi hóa cho thương mại, đầu tư; thúc đẩy tăng trưởng bền vững, tăng cường năng suất để tạo cơ hội kinh doanh, tạo việc làm cho người dân của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Và mục tiêu thứ hai, việc đăng cai APEC 2027 cũng là một cơ hội để thể hiện vai trò và trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề khu vực, toàn cầu.

Đặc biệt, thông qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam cũng như các địa phương đăng cai các sự kiện của APEC có cơ hội quảng bá về văn hóa, con người, địa danh. Chính vì thế, để thực hiện 2 mục tiêu đó, công tác phối hợp tổ chức rất quan trọng.

Thứ trưởng khẳng định, việc phối hợp điều phối hết sức quan trọng, thể hiện qua 3 tầng phối hợp. Ở tầng phối hợp thứ nhất ở cấp Trung ương, chúng ta có Ủy ban quốc gia APEC 2027 do Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì và thành viên là các bộ, ngành. Sự phối hợp giữa Ủy ban quốc gia APEC 2007 và Ban Thư ký APEC quốc gia, với 5 tiểu ban về: an ninh, vật chất, hậu cần, văn hóa, tuyên truyền, nội dung, lễ tân là quan trọng.

Tầng phối hợp thứ hai là sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương với các địa phương trong quá trình tổ chức các sự kiện APEC.

Tầng phối hợp thứ ba là phối hợp giữa Việt Nam với tư cách là chủ nhà APEC 2027 với Ban Thư ký APEC quốc tế và các thành viên của APEC.

Ba tầng phối hợp này bảo đảm sự nhuần nhuyễn và sự hiệu quả để chương trình nghị sự của APEC được triển khai thực hiện đạt được 2 mục tiêu lớn đặt ra cho Năm APEC 2027.