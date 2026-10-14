Chuẩn bị đấu giá căn biệt thự trên 200 tỉ đồng của bà Trương Mỹ Lan

Ngày 23.10 tới, Thi hành án dân sự TP.HCM sẽ tổ chức phiên đấu giá 2 tài sản của bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) trong một ngày.

Bà Trương Mỹ Lan đang thi hành án hình phạt tử hình; buộc bồi hoàn cho SCB hơn 673.800 tỉ đồng và trên 30.081 tỉ đồng cho hơn 43.100 bị hại ẢNH: NHẬT THỊNH

Cụ thể, căn biệt thự tại 22B Nguyễn Thị Diệu, phường Xuân Hòa, TP.HCM sẽ được tổ chức bán đấu giá với giá khởi điểm hơn 202,5 tỉ đồng. Thời gian đấu giá là 10 giờ (ngày 23.10) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM.

Khu đất có diện tích 298,9 m², hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị với thời hạn lâu dài.

Trên đất là một căn biệt thự có diện tích xây dựng 164,4 m², tổng diện tích sàn 326,1 m².

Theo thông tin quy hoạch được công bố trong hồ sơ tài sản, biệt thự nằm trong đồ án quy hoạch khu trung tâm hiện hữu TP.HCM có quy mô khoảng 930 ha.

Khu đất được xác định thuộc khu vực có chức năng sử dụng hỗn hợp, trong đó chức năng chủ đạo là nhà ở. Đường Nguyễn Thị Diệu có lộ giới 14 m.

Tài sản thứ 2 được đấu giá lúc 9 giờ 30 phút sáng 23.10 là nhà đất tại 142 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Giá khởi điểm là hơn 94 tỉ đồng.

Khu đất có diện tích 115,9 m², mục đích sử dụng là đất ở đô thị. Trong đó diện tích xây dựng 86,8 m², diện tích sàn 791,9 m². Số tầng đang hiện hữu là 6 tầng + hầm + lửng. Lộ giới đường Võ Văn Tần là 20 m.

Việc đấu giá 2 tài sản này nhằm thi hành 2 bản án hình sự của TAND TP.HCM và TAND cấp cao tại TP.HCM mà bà Trương Mỹ Lan phải chấp hành. Theo bản án, bà Lan có trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.081 tỉ đồng cho hơn 43.100 bị hại.

Trước đó, hàng loạt bất động sản của bà Trương Mỹ Lan tại TP.HCM được định giá với giá trị lớn và đang chờ được đưa ra bán đấu giá.

Chẳng hạn, nhà đất tại 123 Nguyễn Huệ, quận 1 (cũ) được định giá trên 349,4 tỉ đồng; căn biệt thự ở 41 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3 (cũ) được định giá hơn 204,6 tỉ đồng; nhà đất 151 Đồng Khởi, phường Sài Gòn được định giá hơn 37,4 tỉ đồng; căn hộ tầng 2, tại 25 Đồng Khởi, phường Sài Gòn được định giá hơn 41 tỉ đồng.

Đấu giá 7 tài sản, thu về hơn 1.800 tỉ đồng

Trước đó, Thi hành án dân sự TP.HCM đã đưa ra bán đấu giá 7 tài sản của bà Trương Mỹ Lan, thu về hơn 1.800 tỉ đồng.

7 tài sản của bà Trương Mỹ Lan bán đấu giá được hơn 1.800 tỉ đồng ĐỒ HỌA: NGÂN NGA

Đáng chú ý, tháng 10.2025, đã bán thành công nhà, đất tại 44 Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh (quận 1 cũ), TP.HCM, diện tích hơn 1.157 m². Tài sản có giá khởi điểm hơn 408 tỉ đồng và được một doanh nghiệp mua với giá 635 tỉ đồng, giá trúng cao hơn gần 227 tỉ đồng so với giá khởi điểm.

Hồi tháng 1.2026, nhà đất 64 - 68 Trần Quốc Thảo, phường Xuân Hòa (quận 3 cũ), TP.HCM của bà Trương Mỹ Lan bán được 647 tỉ đồng.

Giữa tháng 5.2026, bán đấu giá thành công nhà đất tại 53 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hòa (quận 3 cũ), TP.HCM với giá hơn 469 tỉ đồng.

Cũng trong tháng 5, hai túi Hermes bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan bán đấu giá được hơn 14,2 tỉ đồng. Trong đó chiếc túi size 30 được bán 2,54 tỉ đồng sau 4 lượt trả giá; chiếc túi size 25, có đính đá ở khóa và viền, được bán 11,67 tỉ đồng sau 119 lượt trả giá.

Ngày 22.5, chiếc xe Mercedes Maybach biển số 51F-199.99 được bán với giá hơn 16,6 tỉ đồng (giá khởi điểm hơn 7 tỉ đồng).

Cuối tháng 6, chiếc xe BMW biển số 50LD-069.47 sau một lần đấu giá không thành đã được giảm giá xuống 879 triệu đồng và bán thành công.

Mới nhất, ngày 21.8, bộ trang sức đính kim cương gồm đôi hoa tai, dây chuyền và nhẫn được bán thành công với tổng số tiền khoảng 25 tỉ đồng. Chỉ một người tham gia đấu giá và người này mua cả bộ trang sức.