Thời sự

Chuẩn bị phương án cải cách chính sách tiền lương trong quý 2/2026

Thu Hằng
28/04/2026 20:48 GMT+7

Bộ Nội vụ đang chuẩn bị các phương án cụ thể để triển khai cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình trong quý 2/2026.

Tại buổi họp báo chiều 28.4, ông Đỗ Văn Phong, Trưởng phòng Thi đua - khen thưởng và truyền thông (Bộ Nội vụ), cho biết trong quý 2, bộ tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ, đặc biệt là chính sách tiền lương.

Ông Đỗ Văn Phong, Trưởng phòng Thi đua - khen thưởng và truyền thông (Bộ Nội vụ)

ẢNH: VĂN GIÁP

Theo đó, Bộ Nội vụ tập trung hoàn thiện 5 dự án luật và 1 pháp lệnh nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. 

Các dự án gồm: luật Sửa đổi, bổ sung luật Thi đua, khen thưởng; luật Sửa đổi, bổ sung luật Bảo hiểm xã hội; luật Sửa đổi, bổ sung luật An toàn, vệ sinh lao động; luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật trong lĩnh vực nội vụ; luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); và Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ tiếp tục tham mưu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bên trong các bộ, cơ quan T.Ư và các sở, ngành địa phương; đồng thời rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

Song song với việc tháo gỡ vướng mắc để triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ tiếp tục triển khai cải cách chính sách tiền lương theo các kết luận của Bộ Chính trị; đồng thời hoàn thiện báo cáo sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 27 về cải cách tiền lương và Nghị quyết 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Hiện, Bộ Nội vụ đã lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng; cùng dự thảo nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, dự kiến có hiệu lực từ 1.7 tới.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ sẽ theo dõi sát tình hình tranh chấp lao động, đình công; kịp thời hướng dẫn địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm tuân thủ pháp luật lao động, hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội và triển khai nền tảng hợp đồng lao động điện tử.

Các giải pháp này nhằm ổn định thị trường lao động, tạo việc làm, hạn chế tranh chấp và bảo đảm quyền lợi của người lao động theo quy định.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ cải cách tiền lương, chi an sinh xã hội

Sáng 24.4, với 477/477 đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

