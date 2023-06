Chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo điện cho tiêu dùng, kinh doanh

Thủ tướng biểu dương tinh thần làm việc của cán bộ, công nhân Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương, nhất là trong thời điểm nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ điện và nguy cơ thiếu điện tăng cao; góp phần đảm bảo điện cho tiêu dùng, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng cũng yêu cầu đơn vị làm tốt công tác dự báo và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để duy trì sản xuất, đảm bảo cho nhà máy vận hành đúng công suất, an toàn cho sản xuất, lao động.



Thăm Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh, Thủ tướng chia sẻ hiện nay đã bước vào mùa nắng nóng, hạn hán và là cao điểm sử dụng điện. Do đó, các nhà máy điện phải cố gắng bảo đảm an toàn, vận hành tốt, khai thác tối đa công suất thiết kế nhà máy.

Kiểm tra tình hình khai thác than tại công trường Công ty cổ phần Than Hà Tu, Thủ tướng yêu cầu công ty tiếp tục tổ chức sản xuất 3 ca 4 kíp đáp ứng than cho sản xuất, xuất khẩu, nhất là cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện.

Sau khi kiểm tra thực tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã có buổi làm việc với các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản về tình hình sản xuất, cung ứng điện và công tác khai thác, cung cấp than cho sản xuất điện.