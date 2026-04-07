Chuẩn bị sữa cho con: Những chi tiết nhỏ quyết định chất lượng dinh dưỡng của bé

Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít phụ huynh vẫn chuẩn bị sữa dựa trên kinh nghiệm truyền miệng hoặc cảm tính. Những sai lệch nhỏ trong quá trình pha sữa đôi khi có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng của trẻ. Vì vậy, việc xây dựng những thói quen đúng ngay từ đầu được xem là yếu tố quan trọng để giúp trẻ phát triển khỏe mạnh.

Cha mẹ nên quan tâm đến từng những chi tiết nhỏ trong quá trình chuẩn bị sữa cho con để con phát triển tốt nhất (Ảnh minh họa)

Tuân thủ tuyệt đối tỷ lệ pha sữa theo hướng dẫn

Nhiều phụ huynh có thói quen pha sữa theo cảm tính, đôi khi chỉ là một muỗng vơi hoặc một muỗng quá đầy vì nghĩ rằng "thêm một chút cũng không sao". Tuy nhiên, mỗi loại sữa công thức đều đã được các chuyên gia nghiên cứu kỹ lưỡng để đạt được nồng độ thẩm thấu tối ưu.

Nếu pha quá đặc, hệ thận của trẻ sẽ phải làm việc quá tải để lọc các chất dư thừa, dễ dẫn đến tình trạng táo bón hoặc mất nước. Ngược lại, sữa quá loãng sẽ không cung cấp đủ calo và dưỡng chất cần thiết cho sự vận động hằng ngày của bé.

Với các dòng sữa uy tín như sản phẩm dinh dưỡng công thức NAN của Nestlé, nhà sản xuất luôn cung cấp một muỗng đong chuẩn đi kèm trong mỗi hộp. Thói quen đúng đắn là phụ huynh nên dùng dao sạch gạt ngang muỗng để đảm bảo lượng bột chính xác nhất cho mỗi lần pha.

Việc đọc kỹ hướng dẫn về số muỗng tương ứng với lượng nước không chỉ giúp con hấp thụ tốt mà còn giúp cha mẹ kiểm soát được chế độ dinh dưỡng một cách khoa học nhất, tránh việc thừa hay thiếu chất trong dài hạn.

Chú ý nhiệt độ nước khi pha sữa

Nhiệt độ nước là yếu tố then chốt nhưng lại thường bị cha mẹ bỏ qua hoặc thực hiện sai cách khi pha sữa cho con. Một thói quen khá phổ biến ở nhiều gia đình là dùng nước vừa đun sôi để pha sữa vì cho rằng nhiệt độ cao sẽ giúp tiệt trùng tốt hơn. Tuy nhiên, nước quá nóng có thể làm ảnh hưởng đến một số dưỡng chất nhạy cảm với nhiệt độ trong sữa công thức.

Trong khi đó, dùng nước quá nguội lại khiến bột sữa không thể hòa tan hoàn toàn, dễ gây tình trạng vón cục và khiến trẻ bị đầy hơi, khó tiêu. Khi sử dụng các dòng sữa như sữa bột NAN, phụ huynh thường được khuyến nghị sử dụng nước ấm khoảng 40-50 độ C để giúp sữa hòa tan tốt hơn.

Hiện nay, nhiều sản phẩm sữa hiện nay còn bổ sung các thành phần sinh học nhằm hỗ trợ hệ tiêu hóa và miễn dịch của trẻ. Ví dụ, sản phẩm dinh dưỡng công thức NAN Nestlé - dòng NAN INFINIPRO A2 BƯỚC 3 với công thức kết hợp đạm A2, 6HMO và lợi khuẩn kép hỗ trợ tăng cường hiệu ứng cộng hưởng cho tiêu hóa và đề kháng cho trẻ. Vì vậy, việc pha sữa đúng nhiệt độ và đúng hướng dẫn cũng giúp bảo toàn các dưỡng chất quan trọng đã được nghiên cứu trong công thức.

Nhiệt độ nước khi pha sữa cũng là một yếu tố quan trọng phụ huynh không thể bỏ qua (Ảnh minh họa)

Bảo quản sữa đúng cách sau khi mở nắp

Nhiều gia đình có thói quen để hộp sữa trong tủ lạnh vì nghĩ rằng môi trường lạnh sẽ giúp sữa lâu hỏng hơn. Thực tế, đây là một sai lầm nghiêm trọng bởi tủ lạnh là nơi có độ ẩm cao, dễ khiến bột sữa bị hút ẩm, vón cục và tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển. Một khi cấu trúc bột sữa bị thay đổi, chất lượng dinh dưỡng cũng không còn được đảm bảo như ban đầu.

Thói quen đúng đắn là luôn đậy kín nắp nhựa ngay sau mỗi lần lấy sữa và bảo quản hộp ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp từ mặt trời. Đặc biệt, việc duy trì hộp sữa trong môi trường tiêu chuẩn còn giúp bảo vệ các hạt dưỡng chất khỏi sự ô xy hóa. Cha mẹ cũng nên lưu ý thời gian sử dụng sau khi mở nắp thường không quá 3 - 4 tuần để đảm bảo độ tươi ngon và an toàn nhất cho bé.

Vệ sinh và tiệt trùng dụng cụ pha sữa đúng cách

Cuối cùng, một thói quen không thể thiếu chính là việc làm sạch các dụng cụ liên quan. Bình sữa, núm ti, thìa khuấy cần được rửa sạch bằng nước rửa chuyên dụng ngay sau khi bé bú xong để tránh sữa thừa lên men và sinh vi khuẩn. Việc tiệt trùng bằng máy chuyên dụng hoặc luộc qua nước sôi trong vòng 3 - 5 phút trước mỗi lần pha sữa là bước bắt buộc để loại bỏ hoàn toàn các tác nhân gây hại từ môi trường.

Chính những thói quen nhỏ, tưởng chừng đơn giản nhưng được thực hiện một cách kỷ luật mỗi ngày này sẽ tạo nên một "lá chắn" bảo vệ hệ tiêu hóa non nớt của trẻ. Sự cẩn trọng của cha mẹ trong từng bước chuẩn bị ly sữa chính là cách thiết thực nhất để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng từ những thương hiệu uy tín như Nestlé Việt Nam, đặc biệt là các dòng sữa NAN, từ đó giúp con yêu có được khởi đầu vững chắc nhất cho tương lai.