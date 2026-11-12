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    Chửi tục ở hồ Hoàn Kiếm, người phụ nữ bán quạt bị xử phạt

    Chửi tục ở hồ Hoàn Kiếm, người phụ nữ bán quạt bị xử phạt

    Nguyễn Trường
    Nguyễn Trường
    Sau khi đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bán quạt chửi tục với một hướng dẫn viên du lịch ở hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng chức năng đã xác minh, xử phạt người này về 2 hành vi vi phạm.

    Sáng 12.11, lãnh đạo UBND P.Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, lực lượng công an phường vừa lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H.T.T (39 tuổi, quê Hưng Yên, hiện trú tại P.Hồng Hà, Hà Nội), là người phụ nữ bán quạt xuất hiện trong đoạn clip đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

    Xử phạt người phụ nữ bán quạt chửi tục ở hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 1.

    Hình ảnh người phụ nữ bán quạt có hành vi thiếu chuẩn mực, chửi tục hướng dẫn viên ở hồ Hoàn Kiếm được lan truyền trên mạng xã hội

    ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

    Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bán hàng rong tại khu vực hồ Hoàn Kiếm có thái độ và lời lẽ thiếu chuẩn mực, thậm chí chửi tục với một hướng dẫn viên du lịch. Hình ảnh này lập tức thu hút sự chú ý, bị lên án vì cách ứng xử của người bán hàng tại địa điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô Hà Nội.

    Chửi tục ở hồ Hoàn Kiếm, người phụ nữ bán quạt bị xử phạt

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