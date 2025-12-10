Chung cư cũ ‘bỏ hoang’ giữa phố Tây, cư dân mòn mỏi chờ xây mới

Chung cư cũ số 155-157 Bùi Viện, P.Bến Thành, TP.HCM là công trình dân dụng cao 7 tầng, có 100 căn hộ, xây dựng trước năm 1975, được xếp vào chung cư xuống cấp nghiêm trọng, đến năm 2019 thì di dời.

Tuy nhiên, sau năm 2022 cư dân đã di dời hoàn toàn thì chung cư này đến nay vẫn bị bỏ hoang và chưa được đầu tư, tháo dỡ và xây mới.

Chung cư cũ số 155-157 Bùi Viện, P.Bến Thành, TP.HCM ẢNH: SẦM ÁNH

Bà Nguyễn Thị Trang (ở chung cư từ năm 1996) hiện vẫn bám trụ với nghề sửa, may đồ ngay trước mặt tiền chung cư, như một cách chờ đợi ngày về lại mái nhà thân thuộc.

Hiện bà Trang và một số hộ dân đang tạm cư tại số 90, Nguyễn Hữu Cảnh, nhưng công việc vẫn phải bám lại ở khu chung cư cũ vì đã quen nếp sinh hoạt, quen khách hàng. Điều họ mong mỏi nhất bây giờ là chung cư sớm được xây mới.

Không chỉ người từng sinh sống tại chung cư chịu ảnh hưởng, mà những hộ dân kinh doanh quanh khu vực này cũng trải qua nhiều thay đổi. Trước đây, khi chung cư còn đông đúc, khách ra vào tấp nập, tạo nên nguồn thu ổn định cho nhiều hàng quán lâu năm.

Thế nhưng từ ngày cư dân di dời, lượng khách sụt giảm rõ rệt. Hầu hết chỉ còn các quán bar, quán nhạc hoạt động về đêm là còn đông đúc. Còn ban ngày, khu vực từng rất sầm uất giờ trở nên yên ắng hơn.

Trong bối cảnh TP.HCM đang thúc đẩy cải tạo chung cư cũ, việc sớm có chủ đầu tư và lộ trình rõ ràng cho dự án này là điều được người dân và chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Đây cũng là yêu cầu cấp thiết để tránh lãng phí quỹ đất trung tâm và bảo đảm an toàn đô thị.

Trước đó, theo đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn được duyệt, TP.HCM sẽ dành 5 năm cho khâu chuẩn bị cải tạo, xây lại 467 chung cư cũ xây trước năm 1975 và số xây trong giai đoạn 1975-1994.

Đến năm 2035, TP.HCM sẽ hoàn thành việc cải tạo, xây lại các chung cư cũ trước 1975, cũng như số hư hỏng nặng, cấp D hoặc hết niên hạn sử dụng xây trong giai đoạn 1975-1994.