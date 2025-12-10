Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chung cư cũ ‘bỏ hoang’ giữa phố Tây, cư dân mòn mỏi chờ xây mới
Video Thời sự

Chung cư cũ ‘bỏ hoang’ giữa phố Tây, cư dân mòn mỏi chờ xây mới

Sầm Ánh - Chung Phát
10/12/2025 06:59 GMT+7

Chung cư 155-157 Bùi Viện, từng là nơi sinh sống nhiều hộ dân trước khi di dời từ năm 2019, nay nằm bỏ hoang giữa phố đi bộ Bùi Viện, P.Bến Thành, TP.HCM. Hiện trạng này khiến nhiều cư dân đang tạm cư tiếp tục mong ngóng dự án sớm được triển khai để có thể trở về nơi ở cũ.

Chung cư cũ số 155-157 Bùi Viện, P.Bến Thành, TP.HCM là công trình dân dụng cao 7 tầng, có 100 căn hộ, xây dựng trước năm 1975, được xếp vào chung cư xuống cấp nghiêm trọng, đến năm 2019 thì di dời.

Tuy nhiên, sau năm 2022 cư dân đã di dời hoàn toàn thì chung cư này đến nay vẫn bị bỏ hoang và chưa được đầu tư, tháo dỡ và xây mới.

Chung cư cũ ‘bỏ hoang’ giữa phố Tây, cư dân mòn mỏi chờ xây mới - Ảnh 1.

Chung cư cũ số 155-157 Bùi Viện, P.Bến Thành, TP.HCM

ẢNH: SẦM ÁNH

Bà Nguyễn Thị Trang (ở chung cư từ năm 1996) hiện vẫn bám trụ với nghề sửa, may đồ ngay trước mặt tiền chung cư, như một cách chờ đợi ngày về lại mái nhà thân thuộc.

Hiện bà Trang và một số hộ dân đang tạm cư tại số 90, Nguyễn Hữu Cảnh, nhưng công việc vẫn phải bám lại ở khu chung cư cũ vì đã quen nếp sinh hoạt, quen khách hàng. Điều họ mong mỏi nhất bây giờ là chung cư sớm được xây mới.

Chung cư cũ ‘bỏ hoang’ giữa phố Tây, cư dân mòn mỏi chờ xây mới - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Trang (ở chung cư từ năm 1996) hiện vẫn bám trụ với nghề sửa, may đồ ngay trước mặt tiền chung cư

ẢNH: SẦM ÁNH

Không chỉ người từng sinh sống tại chung cư chịu ảnh hưởng, mà những hộ dân kinh doanh quanh khu vực này cũng trải qua nhiều thay đổi. Trước đây, khi chung cư còn đông đúc, khách ra vào tấp nập, tạo nên nguồn thu ổn định cho nhiều hàng quán lâu năm.

Thế nhưng từ ngày cư dân di dời, lượng khách sụt giảm rõ rệt. Hầu hết chỉ còn các quán bar, quán nhạc hoạt động về đêm là còn đông đúc. Còn ban ngày, khu vực từng rất sầm uất giờ trở nên yên ắng hơn.

Chung cư cũ ‘bỏ hoang’ giữa phố Tây, cư dân mòn mỏi chờ xây mới

Trong bối cảnh TP.HCM đang thúc đẩy cải tạo chung cư cũ, việc sớm có chủ đầu tư và lộ trình rõ ràng cho dự án này là điều được người dân và chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Đây cũng là yêu cầu cấp thiết để tránh lãng phí quỹ đất trung tâm và bảo đảm an toàn đô thị.

Trước đó, theo đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn được duyệt, TP.HCM sẽ dành 5 năm cho khâu chuẩn bị cải tạo, xây lại 467 chung cư cũ xây trước năm 1975 và số xây trong giai đoạn 1975-1994.

Đến năm 2035, TP.HCM sẽ hoàn thành việc cải tạo, xây lại các chung cư cũ trước 1975, cũng như số hư hỏng nặng, cấp D hoặc hết niên hạn sử dụng xây trong giai đoạn 1975-1994.

Tin liên quan

TP.HCM: Cư dân từng ngày mong chung cư cũ được cải tạo

TP.HCM: Cư dân từng ngày mong chung cư cũ được cải tạo

Trước thông tin TP.HCM sẽ hỗ trợ 50% chi phí hạ tầng cải tạo chung cư cũ, nhiều cư dân sống tại chung cư cấp D tại TP.HCM mong mỏi việc cải tạo sớm được triển khai.

TP.HCM kiểm tra PCCC ở chung cư cũ: Chuồng cọp nhan nhản, lối thoát hiểm bị chiếm dụng

Người dân tại chung cư cũ sắp bị cưỡng chế

Khám phá thêm chủ đề

chung cư chung cư cũ Chung cư 155-157 Bùi Viện phố tây TP.HCM Cải tạo di dời chung cư xuống cấp cải tạo chung cư trước 1975
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận