Chung dòng máu Lạc Hồng: Tận tụy với những việc không tên

Nói ông Thê là "người làm việc không tên" vì ở khu tái định cư với hơn 700 nhân khẩu này, bất cứ việc lớn nhỏ trong thôn đều một tay ông nắm. Từ kế hoạch hóa gia đình, tuyên truyền chính sách, làm đẹp đường làng ngõ xóm…, cứ hỏi nhà ông Thê, từ cụ già đến trẻ nhỏ đều biết.

Bữa cơm bỏ dở và 30 tết bên chiếc thang

Đến nhà trưởng thôn này lúc cuối giờ chiều, bà Võ Thị Trang (67 tuổi, vợ ông Thê) dọn mâm cơm rồi ăn một mình. Phía sau nhà, ông Thê ở góc làm việc, tập trung đọc bản tin phát thanh trong ngày, công việc được ông duy trì hơn 10 năm nay.

Công việc phát thanh được ông Hồ Đa Thê duy trì hơn 10 năm nay ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Hồ Đa Thê có hơn 20 năm giữ chức trưởng thôn khu tái định cư Bến Ván ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Thấy có khách, bà Trang gác đũa, ra hiệu chồng đang bận việc, rồi kể lại những câu chuyện đời thường của chồng. "Có những buổi chiều, mâm cơm đã dọn sẵn, nhưng chỉ cần nghe tiếng gọi "Ông trưởng thôn ơi!" là ông nhà tôi vội vã đứng dậy, chạy ngay đến nhà dân để xử lý công việc. Hơn 20 năm nay, tôi đã quá quen với hình ảnh người chồng hối hả giải quyết những khúc mắc, những vướng bận của người dân", bà Trang nói.

Nhờ những việc làm của ông Thê, nhiều tuyến đường, ngõ xóm tại Bến Ván đã khang trang hơn ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

"Tết đến, nhiều người quây quần bên nồi bánh, dọn nhà cửa, trang hoàng đón năm mới, nhưng ông Thê thì khác. Đêm 30 tết, khi cả nhà đang chuẩn bị cúng giao thừa, ông lại mang thang đi từng ngõ, từng xóm để bắt điện đường, kiểm tra bóng đèn. Ông muốn cả thôn được sáng, được đẹp trong đêm cuối cùng của năm cũ. Chuyện ở nhà một mình tôi lo toan, đôi khi cũng chạnh lòng, nhưng rồi nhìn thấy niềm vui trên gương mặt người dân khi con đường quê bừng sáng, tôi lại tự hào về người chồng của mình. Hơn ai hết, tôi hiểu rằng sự thiệt thòi của cá nhân là điều cần thiết để chồng cống hiến trọn vẹn cho bà con", bà Trang kể lại.

Về ngôi làng nhỏ này, rất dễ bắt gặp những con đường rợp bóng cây xanh, xen kẽ là những hàng phượng vĩ thẳng tắp vừa được ông Thê và lực lượng Đoàn viên thanh niên trong thôn trồng. Đó là ý tưởng được trưởng thôn ấp ủ từ lâu, ông Thê muốn biến khu tái định cư Bến Ván thành vùng quê nhuộm màu hoa phượng đỏ khi hè về.

"Để thực hiện hóa mong muốn đó thì tôi phải là người tiên phong, thấy hay bà con mới hưởng ứng làm theo. Ban đầu tôi tự đi tìm giống phượng, mang về ươm mầm rồi vận động người dân chung tay cùng trồng trước cổng nhà mình", ông Thê kể.

Ban đêm, những con đường ở vùng đồi núi hoang vu đã vui vì được thắp sáng, đó cũng là ý tưởng tâm huyết của người trưởng thôn già. Tất cả những gì ông Thê làm không chỉ tạo nên một không gian sống trong lành, thay đổi diện mạo vùng trồng keo này mà còn củng cố tinh thần đoàn kết, cùng chung tay xây dựng quê hương của người dân.

Đặc biệt, vào giai đoạn đại dịch Covid-19 năm 2022, người dân Bến Ván lại càng thấy rõ hơn sự tận tâm của người trưởng thôn này. Cứ vài giờ, một giọng nói trầm ấm vang lên từ chiếc loa phát thanh từ nhà ông, thông tin đến người dân về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống và những chỉ thị mới nhất.

"Toàn bộ hệ thống phát thanh này đều do tôi tự chế, ampli của nhà, loa phóng thì đi mua, tôi tự bỏ tiền túi ra mua sắm, lắp đặt hết. Thời điểm căng thẳng đó, đối với tôi việc đưa thông tin đến với người dân là một trách nhiệm cần phải làm, bởi khi có dịch, thông tin nhanh chóng, chính xác là điều quan trọng nhất. Nhờ đó, Bến Ván đã vượt qua giai đoạn khó khăn một cách bình yên, an toàn. Đến nay, công việc phát thanh viên vẫn được tôi duy trì đều đặn mỗi buổi sáng và chiều trong ngày", ông Thê nói.

Tiên phong giúp người dân làm kinh tế hiệu quả

Không chỉ là một cán bộ thôn tận tụy, ông Thê còn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế. Sống ở vùng núi, người dân dựa vào nghề trồng keo lấy gỗ, vì vậy ông luôn trăn trở làm sao để cuộc sống bà con được tốt hơn.

Ông Thê là người tiên phong trồng rừng gỗ lớn, dùng thiết bị máy bay không người lái để khảo sát ẢNH: NVCC

Trong những chuyến theo đoàn của Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay là TP.Huế) để tham quan các mô hình trồng gỗ lớn, người trưởng thôn nhận thấy mô hình trồng rừng keo gỗ nhỏ của bà con địa phương mình chưa thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sau nhiều trăn trở, ông đã tìm tòi rồi tiên phong trồng rừng FSC (rừng gỗ lớn) trên diện tích đất của gia đình.

Kết quả thật đáng mừng, rừng keo gỗ lớn của ông đạt năng suất cao hơn hẳn so với rừng gỗ nhỏ. Không giấu nghề, ông Thê nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, vận động bà con chuyển đổi mô hình. Ban đầu, nhiều người còn e ngại, nhưng khi thấy hiệu quả rõ rệt từ rừng của ông Thê, họ đã mạnh dạn làm theo. Từ đó, mô hình trồng rừng FSC đã được nhân rộng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ gia đình.

Ông Thê nhiều lần được T.Ư vinh danh ẢNH: NVCC

Với những đóng góp nổi bật của mình, ông Thê đã nhiều lần được các cấp, các ngành ghi nhận. Ông đã nhận được nhiều bằng khen, giải thưởng danh giá như: Kỷ niệm chương của nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho nông dân sáng chế, sáng kiến năm 2016; Bằng khen của T.Ư Hội Nông dân VN cho nông dân xuất sắc năm 2019…

Cụ bà Lê Thị Bờ (85 tuổi, sống tại khu tái định cư Bến Ván) không giấu được xúc động khi nhắc đến người trưởng thôn này. Bà tâm sự: "Ông Thê giống như đứa con của cả làng vậy. Cái gì khó khăn, cần người giúp đỡ là có ông ngay, ngày đêm không kể. Bà con ở đây ai cũng thương, cũng quý ông ấy, chỉ mong sao ông có nhiều sức khỏe để làm trưởng thôn cho dân nhờ".

Phía sau những công việc thầm lặng của ông Thê luôn có người vợ đồng hành ẢNH: NVCC

Ông Nguyễn Đức Phú, Phó chủ tịch UBND xã Hưng Lộc (trước là Chủ tịch UBND xã Lộc Bổn), cho biết ông Hồ Đa Thê được bầu làm Trưởng thôn Bến Ván 4, xã Lộc Bổn (cũ), vào năm 2006, đến năm 2016 ông tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Hòa Lộc, xã Lộc Bổn (cũ), trên cơ sở sáp nhập thôn Bến Ván 2 và thôn Bến Ván 4. Trong quá trình công tác, ông Thê luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, luôn tạo được sự tín nhiệm đối với lãnh đạo địa phương và nhân dân. Ông Thê đã cùng với Chi ủy, Mặt trận Tổ quốc VN và các đoàn thể trong thôn xây dựng khối đoàn kết ở thôn, xây dựng thôn ngày càng giàu đẹp.

"Với nhiều sự cống hiến và thành tích nổi bật, ông Thê đã được Bằng khen của T.Ư Hội Nông dân VN và nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh (nay là TP.Huế), H.Phú Lộc (cũ) và xã Lộc Bổn (cũ)", ông Phú nói.

Hơn 20 năm gắn bó với những công việc không tên, ông Thê đã dành cả thanh xuân và nhiệt huyết để xây dựng Bến Ván thành một nơi đáng sống. Sự hy sinh thầm lặng của ông đã được đền đáp bằng sự tin yêu của bà con, sự tự hào của gia đình và những thành tựu mà ông đã đạt được.