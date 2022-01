Chung kết 1 'Rap Việt' mùa 2: mỗi người một vẻ chào sân vẹn toàn

Top 8: Dlow, Seachains, Vsoul, B-Wine, Lil’ Wuyn, Blacka, Hoàng Anh và Kellie đã cống hiến những màn trình diễn ấn tượng tại đêm chung kết 1 - tập 15 của Rap Việt mùa 2, mở ra cục diện khó lường cho đêm chung kết 2 sắp tới.

Đến với vòng chung kết, Dlow mang chủ đề tay đua lên sân khấu. Bản rap Đi sau về trước với sự hỗ trợ của DKID đã thể hiện được sự bùng nổ của Dlow. Là tiết mục mở đầu, Dlow đã khiến JustaTee phải choáng ngợp. Wowy nghĩ rằng khi tới vòng này rồi phong cách và năng lượng của Dlow ngày càng được định hình rõ ràng hơn. Rhymastic thừa nhận mình nhìn thấy rõ tiềm năng của Dlow.

Nhận nón vàng từ JustaTee để bước vào chung kết, Hoàng Anh đã biến áp lực thành động lực cho bản thân. Sau khi đi qua một quãng đường của chương trình, anh cảm thấy sinh tồn trong nghệ thuật là điều không dễ, mà khó khăn nhất là duy trì cảm xúc của mình. Và bản rap Sinh tồn mà Hoàng Anh mang đến vòng chung kết lần này như sự khẳng định cho tài năng cùng những nỗ lực của bản thân. Tiết mục khiến JustaTee khẳng định nón vàng từ anh hoàn toàn không hề phí. Binz cũng thừa nhận điều đó. Karik cho rằng cho đến vòng này, anh chưa bao giờ phải thất vọng với Hoàng Anh, âm nhạc của cậu có độ sâu nhất định và nó mang tính đại chúng.

Với Lil’ Wuyn, huấn luyện viên Rhymastic căn dặn cứ làm gì là chính mình. Và rapper đến từ 95G đã lấy ý tưởng từ những bộ phim để truyền tải thông điệp: hãy để những chuyện không đáng qua chỗ khác cho đến khi bạn hoàn thành được mục tiêu của mình. Góp mặt trên sân khấu cùng với Lil’Wuyn còn có R.I.C và Kwzzzy. Cả 3 đã mang đến một màn trình diễn khiến khán giả khó rời mắt với những biến hóa liên tục, đặc biệt gây ấn tượng bằng cách chơi flow và sự thông minh trong cách dựng bài của anh.

Thí sinh nữ duy nhất góp mặt tại vòng chung kết - Kellie mang đến bản rap Queen of cat với sự quyến rũ pha lẫn sang chảnh, một lần nữa thể hiện khả năng làm nhạc trending của mình tại sân khấu Rap Việt mùa 2. Giám khảo JustaTee cho rằng, với anh, đến vòng này Kellie không phải là thí sinh đi thi Rap Việt nữa khi cô có đầy đủ tố chất để làm một ngôi sao, idol.





Chàng rapper đầy gai góc Blacka tiếp tục khẳng định sự tinh tế trong ý tưởng với từng tiết mục so tài. Mang câu chuyện về người khuyết tật lên sân khấu và khắc họa nó với màu sắc âm nhạc khác lạ, bản rap Tranh khuyết khiến người nghe phải ngẫm nghĩ về thông điệp của nó. Bất ngờ hơn, khi Blacka hé lộ mẹ của mình cũng là một người khuyết tật do sốt bại liệt từ nhỏ nhưng vô cùng mạnh mẽ… Với thái độ sống đầy tích cực, khi được biết cậu sẽ khai thác về chủ đề này trên sân khấu, mẹ Blacka không mong muốn bài hát viết về khuyết tật mang màu sắc u buồn. Blacka cũng tin rằng người khuyết tật lấp đầy chỗ khuyết mạnh hơn người bình thường. Phần thi không chỉ mang thông điệp đầy nhân văn mà còn chứa đựng nhiều tâm ý khác, chẳng hạn từng chiếc áo do các dancer mặc trên sân khấu là do ba Blacka vẽ nên và lần đầu tiên tại Rap Việt, thủ ngữ được mang lên sân khấu trình diễn.

Xứng danh phù thủy kể chuyện, B-Wine hóa thơ mộng và đầy thư thái khi xuất hiện với diện mạo khác, khiến khán giả phải “wow” cho lần biến hóa này của mình: màu nhạc tươi sáng và đầy bay bổng về tình yêu. Vẫn lối kể chuyện thương hiệu nhưng B-Wine đã làm cho nó dễ tiếp cận người nghe hơn, lại hòa cùng giọng của Obito giúp bản rap Chú chim thư thái trở nên gần gũi.

Trong khi đó, Seachains khiến người nghe nổi da gà bằng bản rap giàu cảm xúc. Luôn mang đến những thông điệp và năng lượng tích cực qua các tác phẩm của mình, Seachains muốn bài hát lần này sẽ mang đến ý niệm nào đó để vực dậy tinh thần mọi người. Một lần nữa chàng rapper đến từ OTD đã khiến người nghe phải rợn người bởi những điều mình thể hiện trên sân khấu, không “đao to búa lớn”, bản rap Cảm ơn của Seachains đã chạm đến trái tim người nghe. LK cũng khẳng định Seachains luôn làm tốt việc tạo năng lượng gây bùng nổ sân khấu. JustaTee cảm nhận được Seachains đã cho mọi người trải nghiệm nhiều điều và bài này tạo cho anh cảm giác như một bài thế vận hội Olympic vì truyền cảm hứng vô cùng mạnh mẽ.

Vsoul vẫn tiếp tục khai thác chủ đề tình yêu tại vòng chung kết với bản rap A.I love you cùng gam màu retro và giai điệu bắt tai. Âm nhạc của Vsoul quả luôn khiến người nghe phải xuýt xoa. Và một lần nữa khán giả không thể không trầm trồ về sự sáng tạo trong ý tưởng của mình khi anh hóa thân là cỗ máy mỗi ngày đều gặp một cô gái, nhưng cô chưa bao giờ có thể nhìn thấy cảm xúc của minh… Binz cho rằng những bài hát trong cuộc thi này mình đã làm rất tuyệt vời và không có chỗ nào để huấn luyện viên có thể chê được. Wowy thừa nhận “từ đầu đã thích Vsoul. Tiếng hát và lời ca của bạn cũng đã nằm trong trái tim Wowy. Trong lời nhạc của Vsoul đã kiểm soát giai điệu của mình, rất là uyển chuyển”.

Chính vì mỗi người một vẻ nên 8 chiến binh của chung kết 1 hẳn sẽ “làm khó” khán giả khi tham gia bình chọn. Top 8 sẽ có những màn kết hợp độc đáo với huấn luyện viên và giám khảo trên sân khấu tại tập cuối của Rap Việt mùa 2, cũng là chung kết 2 và trao giải, sẽ được phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 26.1 cùng lúc trên VieON, YouTube VieChannel và kênh truyền hình Vie Channel - HTV2, Vie GIẢITRÍ.