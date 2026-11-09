Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026: BLG vào chung kết gặp Gen.G

Chiến thắng trước T1 mang ý nghĩa lớn với BLG, bởi đối thủ của họ là một trong những đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử CKTG. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên T1 thất bại trong một loạt BO5 trước đại diện LPL tại sân chơi này, khép lại thành tích đối đầu đáng nể kéo dài nhiều năm.

Một ngày thi đấu xuất sắc của BIN ẢNH: LOLESPORTS

BLG thể hiện bản lĩnh trong loạt BO5 với T1

Loạt bán kết giữa BLG và T1 diễn ra với thế trận khó lường. BLG khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng ở ván đầu tiên, với Knight là điểm sáng trong đội hình. Tuy nhiên, T1 nhanh chóng đáp trả ở ván 2. Faker cùng Oner tạo ra nhiều tình huống đột biến, giúp đội tuyển Hàn Quốc thắng giao tranh và cân bằng tỷ số 1-1.

Dẫu vậy, đó cũng là ván thắng duy nhất của T1 trong loạt trận. BLG cho thấy khả năng điều chỉnh chiến thuật đáng chú ý khi bước sang ván 3. Thay vì để đối thủ tiếp tục kiểm soát nhịp độ, đại diện LPL chủ động tạo sức ép trên bản đồ, tận dụng khả năng phối hợp giữa các vị trí để giành lại thế trận.

Ván đấu này cũng cho thấy sự khác biệt về chiều sâu đội hình của BLG. Nếu Knight nổi bật ở ván 1, Viper và XUN lại tạo dấu ấn trong ván 3. Đến ván 4, Bin trở thành nhân tố quan trọng với lựa chọn Renekton ở đường trên. BLG không phụ thuộc vào cá nhân duy nhất mà có nhiều phương án tạo lợi thế, khiến T1 gặp khó trong việc tìm cách ứng phó.

Ở chiều ngược lại, Faker vẫn có những khoảnh khắc thể hiện đẳng cấp, nhưng nỗ lực của "quỷ vương" không đủ để giúp T1 duy trì thế trận. Những khó khăn ở các khu vực khác, đặc biệt là đường trên, khiến đội tuyển này không thể tạo được sự cân bằng cần thiết trong hai ván đấu cuối.

Chiến thắng 3-1 cho thấy BLG không chỉ sở hữu những cá nhân xuất sắc mà còn có khả năng thích ứng tốt trong một loạt BO5. Đây là yếu tố quan trọng giúp họ vượt qua T1 để tiến vào trận đấu cuối cùng.

Cơ hội đánh bại 4 đại diện LCK trên hành trình vô địch

Điểm đặc biệt trong hành trình của BLG tại CKTG 2026 nằm ở những đối thủ mà họ đã vượt qua. Đại diện LPL lần lượt giành chiến thắng trước Hanwha Life Esports (HLE) tại Swiss Stage, Dplus KIA (DK) ở tứ kết và T1 tại bán kết. Nếu đánh bại Gen.G trong trận chung kết, BLG sẽ hoàn tất hành trình vượt qua 4 đội tuyển LCK để đăng quang.

Đối thủ cuối cùng của BLG cũng vừa tạo nên cột mốc đáng chú ý. Gen.G đánh bại Invictus Gaming (IG) với tỷ số 3-0 ở bán kết, qua đó lần đầu tiên giành quyền góp mặt trong trận chung kết CKTG kể từ khi đội tuyển mang tên Gen.G. Đây là dấu mốc quan trọng với tổ chức từng nhiều lần được đánh giá là ứng viên vô địch, nhưng chưa thể tiến đến trận đấu cuối cùng của giải đấu danh giá nhất Liên Minh Huyền Thoại.

Trận chung kết vì thế mang ý nghĩa đặc biệt với cả hai đội. Gen.G đứng trước cơ hội lần đầu đăng quang CKTG dưới tên gọi hiện tại, trong khi BLG có thể khép lại giải đấu bằng chiến tích đánh bại liên tiếp 4 đại diện LCK.