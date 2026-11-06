Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026: BLG loại DK để tiến vào bán kết

Sáng 6.11, BLG đối đầu DK trong trận tứ kết thứ ba CKTG 2026 theo thể thức Bo5. Trước trận đấu, DK được đánh giá cao sau khi toàn thắng cả ba lượt trận tại Swiss Stage, trong khi BLG phải trải qua hành trình khó khăn hơn với thành tích 3 thắng, 2 thua.

Tuy nhiên, khoảng cách về phong độ trước giải không được thể hiện trên sân đấu. BLG nhanh chóng kiểm soát thế trận và giành chiến thắng trong cả ba ván, khép lại loạt trận với tỷ số 3-0.

Ở ván đầu tiên, BLG thể hiện khả năng kiểm soát mục tiêu vượt trội. Xun với vị tướng Naafiri có màn trình diễn nổi bật khi kết thúc ván đấu với KDA 12/1/8. Knight cũng thi đấu xuất sắc trong vai trò đường giữa với Galio, không nằm xuống lần nào và đóng góp 15 điểm hỗ trợ. BLG giành chiến thắng với cách biệt 24-10 về số mạng hạ gục.

Ván thứ hai diễn ra cân bằng hơn khi DK nỗ lực tìm kiếm cơ hội phản công. Dù vậy, BLG vẫn duy trì khả năng kiểm soát các mục tiêu lớn, đặc biệt là khu vực Rồng. Viper với Ezreal cùng Knight cầm Orianna giúp đại diện LPL tiếp tục giành chiến thắng, nâng tỷ số loạt trận lên 2-0.

Đến ván đấu quyết định, DK có thời điểm tạo được lợi thế sau một pha giao tranh thắng lợi quanh Sứ Giả Khe Nứt. Tuy nhiên, BLG nhanh chóng lấy lại thế trận nhờ khả năng phối hợp tốt hơn. Bin trở thành nhân tố nổi bật với Jax, kết thúc ván đấu cùng 12 điểm hạ gục. BLG thắng 25-9, hoàn tất chiến thắng 3-0 và chính thức loại DK.

Người chơi hỗ trợ ON thi đấu xuất sắc trong cả 3 ván đấu ẢNH: LOLESPORTS

ON được vinh danh MVP

Bên cạnh màn trình diễn nổi bật của Xun, Knight và Bin, ON cũng để lại dấu ấn trong chiến thắng của BLG. Tuyển thủ hỗ trợ này được bình chọn là MVP của loạt Bo5 nhờ khả năng mở giao tranh và bảo vệ đồng đội.

Một thống kê đáng chú ý cho thấy sự áp đảo của BLG trong loạt trận: DK chỉ giành được đúng một Rồng sau ba ván đấu. Đại diện LCK gần như không thể cạnh tranh quyền kiểm soát các mục tiêu lớn, qua đó liên tục rơi vào thế bị động.

Chờ đối thủ từ cuộc đối đầu T1 và KC

Với chiến thắng trước DK, BLG trở thành đội tuyển thứ ba giành quyền vào bán kết CKTG 2026, sau Invictus Gaming (IG) và Gen.G.

Ở bán kết, BLG sẽ chạm trán đội thắng trong cuộc đối đầu giữa T1 và Karmine Corp (KC), diễn ra lúc 5 giờ ngày 7.11 theo giờ Việt Nam. Đây cũng là trận tứ kết cuối cùng để xác định đầy đủ bốn đội tuyển góp mặt ở vòng đấu dành cho những ứng viên vô địch.

Trong khi đó, DK phải dừng bước ở vị trí đồng hạng 5-8 dù từng là một trong hai đội có thành tích tốt nhất tại Swiss Stage. Kết quả này một lần nữa cho thấy sự khác biệt giữa thể thức Swiss và các loạt trận Bo5 loại trực tiếp, nơi khả năng thích nghi chiến thuật và bản lĩnh thi đấu có thể quyết định toàn bộ hành trình của một đội tuyển.