MSI 2026: Thua BLG, T1 sẽ phải thắng liên tiếp 5 trận BO5 để vô địch

Nhà đương kim vô địch thế giới T1 đã nhận thất bại 2-3 trước BLG trong trận đầu tiên của họ ở vòng Phân nhánh MSI 2026. Kết quả này không chỉ khiến Faker cùng các đồng đội rơi xuống nhánh thua mà còn đẩy hành trình chấm dứt cơn khát danh hiệu MSI kéo dài suốt 9 năm trở nên gian nan hơn bao giờ hết. Theo thể thức của giải đấu, đại diện LCK sẽ phải thắng liên tiếp 5 loạt BO5 còn lại nếu muốn bước lên ngôi vô địch.

Thể thức nhánh thắng - nhánh thua mang đến cho các đội tuyển thêm một cơ hội sau thất bại đầu tiên. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc mọi trận đấu ở nhánh thua đều là "chung kết". Chỉ cần thêm một lần gục ngã, hành trình của T1 tại MSI 2026 sẽ chính thức khép lại.

Sau thất bại trước BLG, T1 sẽ phải lần lượt vượt qua 5 loạt BO5, từ các vòng đấu của nhánh thua, Chung kết nhánh thua cho đến Chung kết Tổng. Đây là hành trình vô cùng khắc nghiệt khi các tuyển thủ phải duy trì phong độ ổn định trong thời gian dài, đồng thời chịu áp lực cực lớn bởi không còn bất kỳ cơ hội sửa sai nào.

Doran và Viper là đồng đội cũ ở Griffin, cả hai đã có màn đối đầu đầy kịch tính ẢNH: LOL ESPORTS

Thất bại trước BLG cũng cho thấy T1 đã gặp nhiều khó khăn trước sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đại diện LPL. Trong khi nhà đương kim vô địch thế giới vẫn trung thành với lối chơi và những lựa chọn quen thuộc, BLG lại gây bất ngờ với hàng loạt quân bài mới cùng những phương án cấm chọn được tính toán kỹ lưỡng. Chính sự linh hoạt trong chiến thuật đã giúp đại diện LPL giành chiến thắng chung cuộc sau năm ván đấu căng thẳng.

Dẫu vậy, T1 vẫn luôn là một trong những đội tuyển giàu bản lĩnh nhất trên đấu trường quốc tế. Lịch sử Liên Minh Huyền Thoại từng chứng kiến không ít màn "leo tháp" ngoạn mục, nhưng để vượt qua liên tiếp 5 loạt BO5 trước những đối thủ mạnh nhất thế giới vẫn là thử thách cực đại.

Trong khi đó, đại diện Việt Nam Team Secret Whales sẽ đối mặt với thử thách không kém phần khó khăn khi chạm trán Top Esports (TES), hạt giống số 2 của LPL. Dù để thua 0-3 trước Hanwha Life Esports trong trận ra quân, Team Secret Whales vẫn cho thấy tinh thần thi đấu tích cực và quyết tâm hướng tới màn trình diễn tốt hơn ở vòng đấu tiếp theo.

Xét về thực lực, TES được đánh giá vượt trội nhờ sở hữu đội hình chất lượng cùng kinh nghiệm dày dặn tại các giải đấu quốc tế. Tuy nhiên, Liên Minh Huyền Thoại luôn là bộ môn chứa đựng nhiều bất ngờ và cơ hội vẫn sẽ đến nếu Team Secret Whales tận dụng tốt những thời điểm đối thủ mắc sai lầm.

T1 sẽ phải leo tháp với 5 trận BO5 nếu muốn vô địch MSI 2026 ẢNH: LOL ESPORTS

Dẫu vậy, khoảng cách giữa các đội thuộc LCP với những khu vực hàng đầu vẫn là điều không thể phủ nhận. Trước Team Secret Whales, hạt giống số 2 của LCP là DCG đã phải dừng bước sau hai thất bại 0-3, khép lại giải đấu với kết quả 0-6, phần nào phản ánh sự chênh lệch về trình độ giữa LCP với các đại diện đến từ LCK và LPL...

Dù vậy người hâm mộ Việt Nam vẫn có cơ sở để kỳ vọng khi GAM từng tạo nên cơn địa chấn bằng chiến thắng trước chính Top Esports tại đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, thử thách dành cho Team Secret Whales lần này sẽ lớn hơn rất nhiều. Nếu như GAM chỉ cần tạo bất ngờ trong một trận BO1, Team Secret Whales sẽ phải chinh phục cả một loạt BO5 trước đối thủ được đánh giá cao hơn toàn diện.

Thể thức BO5 đòi hỏi sự ổn định, khả năng thích nghi và chiều sâu chiến thuật sau từng ván đấu, khiến cơ hội tạo nên địa chấn trở nên khó khăn hơn đáng kể. Dẫu vậy, với tinh thần thi đấu không bỏ cuộc, đại diện Việt Nam vẫn hoàn toàn có thể mang đến một màn trình diễn đáng nhớ trước TES.