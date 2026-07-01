Toàn thắng Play-In, T1 đối đầu BLG ở vòng Phân nhánh MSI 2026

Vòng khởi động (Play-In) của Mid-Season Invitational (MSI) 2026 đã chính thức khép lại với màn trình diễn hủy diệt của đương kim vô địch thế giới T1. Bất chấp những hoài nghi khi phải bắt đầu giải đấu từ vòng ngoài, Faker và các đồng đội đã khiến cả thế giới ngả mũ với thành tích 9 ván thắng tuyệt đối (9-0). Tuy nhiên, tấm vé bước vào vòng phân nhánh này mới chỉ là điểm khởi đầu cho chuỗi thử thách lớn phía trước.

Tâm điểm của sự chú ý chắc chắn sẽ đổ dồn vào cuộc đối đầu duyên nợ giữa T1 và Bilibili Gaming (BLG). Với tư cách là nhà vô địch First Stand 2026, đại diện LPL hiện là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chiếc cúp vô địch MSI năm nay. Trận "chung kết sớm" giữa hai thế lực LCK và LPL này hứa hẹn sẽ làm nổ tung các khán đài ngay từ những ngày thi đấu đầu tiên.

T1 hủy diệt vòng Play-in với tỷ số 9-0 hoàn hảo ẢNH: LOL ESPORTS

Trong khi đó, người hâm mộ Việt Nam đang hướng sự kỳ vọng vào TSW (Team Secret Whales). Theo kết quả bốc thăm, đại diện của VCS sẽ phải chạm trán Hanwha Life Esports (HLE) - hạt giống số 1 đến từ LCK. Trên lý thuyết, đây là cặp đấu có sự chênh lệch lớn về thực lực. Tuy nhiên, với tinh thần quả cảm của "Những Chú Cá Voi", người hâm mộ vẫn có quyền hy vọng vào một địa chấn. Đối với TSW, lấy được một ván thắng trước HLE đã là một thành công lớn. Nhưng nếu có thể kéo được gã khổng lồ Hàn Quốc vào tới ván đấu thứ năm, đó chắc chắn sẽ là món quà không thể tuyệt vời hơn mà họ dành tặng cho khán giả nước nhà.

Ở các cặp đấu còn lại, không khí căng thẳng cũng không hề kém cạnh. G2 Esports sẽ đối đầu với Top Esports (TES) trong một màn so tài được đánh giá là cân bằng và khó lường bậc nhất. Lối chơi đầy đột biến của G2 hoàn toàn có thể làm nên chuyện trước sự kỷ luật của người Trung Quốc. Ở nhánh đấu khác, Lyon và FURIA sẽ chạm trán nhau trong một trận chiến sinh tử, nơi cả hai đều đặt mục tiêu tạo nên bất ngờ để tiến sâu tại giải đấu năm nay.

Vòng Phân nhánh MSI 2026 với thể thức BO5 khắc nghiệt đã sẵn sàng bùng nổ. Liệu nhà vua sẽ khẳng định vị thế, hay những kẻ thách thức sẽ viết nên câu chuyện cổ tích? Câu trả lời sẽ sớm có trong những ngày thi đấu sắp tới.