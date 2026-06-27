GTA 6 chưa lên kệ, PS5 và Xbox đã dự báo 'cháy hàng'

Theo TechRadar, các nhà bán lẻ đang được cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt máy chơi game PS5, Xbox Series X và Xbox Series S khi GTA 6 chính thức phát hành. Nhu cầu mua máy chơi game được dự báo tăng mạnh trong mùa mua sắm cuối năm, khiến nguồn cung có thể rơi vào tình trạng không theo kịp thị trường.

Các nhà bán lẻ game lớn đã được thông báo về khả năng thiếu console trong giai đoạn cuối năm. Một quản lý mua hàng cấp cao cũng nhận định lượng máy phân bổ trước thời điểm GTA 6 ra mắt có thể thấp hơn kỳ vọng do những hạn chế kéo dài trong chuỗi cung ứng phần cứng.

GTA 6 đưa người chơi trở lại Vice City trong một thế giới mở rộng lớn, với đồ họa nâng cấp, được kỳ vọng sẽ thiết lập chuẩn mới cho dòng game thế giới mở ẢNH: ROCKSTARS

Theo đánh giá của nguồn tin này, nhu cầu nhiều khả năng sẽ vượt nguồn cung trong mùa mua sắm cuối năm. Điều đó đồng nghĩa người chơi có thể gặp khó khăn hơn khi tìm mua PS5 hoặc Xbox nếu muốn trải nghiệm GTA 6 ngay khi trò chơi phát hành.

Dự báo trên phản ánh sức hút rất lớn của GTA 6 đối với thị trường console. Với nhiều người chưa sở hữu hệ máy thế hệ hiện tại, đây được xem là động lực để nâng cấp thiết bị, qua đó tạo thêm áp lực cho nguồn cung.

Trong khi những lo ngại về nguồn cung gia tăng, phía Sony từng cho biết công ty đã chuẩn bị đủ lượng PS5 cần thiết cho năm 2026. Tuy nhiên, Xbox lại ghi nhận tình trạng nguồn cung hạn chế ở một số thị trường.

Matthew Ball, Giám đốc chiến lược Xbox, cho biết nhu cầu dành cho console của hãng hiện đã vượt nguồn cung. Microsoft đang cố gắng đưa nhiều máy đến các nhà bán lẻ nhất có thể và đẩy nhanh sản xuất, nhưng vẫn chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu ở mọi khu vực.

Theo ông, GTA 6 có thể trở thành động lực thúc đẩy nhiều người chơi quay lại với console hoặc nâng cấp thiết bị, qua đó kéo doanh số phần cứng tăng mạnh trong giai đoạn cuối năm.

GTA 6 dự kiến phát hành ngày 19.11.2025 trên PS5 và Xbox Series X/S. Tại Mỹ, phiên bản Standard Edition có giá 79,99 USD, trong khi Ultimate Edition được niêm yết ở mức 99,99 USD. Bên cạnh đó, Microsoft cũng đã công bố tăng giá Xbox Series X và Series S thêm 150 USD từ ngày 1.8.2026, khiến việc mua máy trước mùa cao điểm có thể trở thành lựa chọn của nhiều người chơi.