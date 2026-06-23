Rockstar tung ảnh thực tế GTA 6 làm cộng đồng game xôn xao

Theo GameRant, Rockstar tiếp tục hâm nóng sự chú ý dành cho GTA 6 bằng hình ảnh mới trên website chính thức, ghi lại toàn cảnh Vice City lúc hoàng hôn. Khung hình cho thấy khu cảng, các tòa nhà cao tầng, mặt nước, thuyền, trực thăng và vòng đu quay ở phía xa, tạo cảm giác thành phố có quy mô lớn và nhiều lớp chi tiết.

Hình ảnh này được người hâm mộ phát hiện từ website chính thức của GTA 6 và nhanh chóng lan truyền trên Reddit. Bài đăng tại r/gaming thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, cho thấy sức nóng của trò chơi vẫn lớn dù Rockstar chưa tung thêm trailer dài mới.

Ảnh mới từ GTA 6 tiếp tục gây chú ý khi tái hiện Vice City về đêm với bến cảng nhộn nhịp, đường chân trời rực sáng và quy mô ấn tượng ẢNH: ROCKSTAR

Điểm được bàn luận nhiều nhất là độ rộng của Vice City. Nhiều người cho rằng khung cảnh này giúp hình dung rõ hơn về thành phố so với các đoạn trailer trước đó, đặc biệt ở mật độ ánh sáng, khu cảng và đường chân trời dày đặc nhà cao tầng.

Một số bình luận trên Reddit nhận xét hình ảnh “gần giống cảnh quay thật”, trong khi nhiều người khác chú ý đến số lượng phương tiện xuất hiện cùng lúc, từ trực thăng, máy bay đến tàu thuyền. Các chi tiết như phản chiếu mặt nước, ánh đèn đô thị và bố cục bến cảng cũng được đem ra phân tích kỹ.

Bên cạnh sự phấn khích, cộng đồng cũng có những tranh luận nhỏ quanh chất lượng đồ họa. Một số người soi chi tiết phản chiếu hoặc các điểm có thể chưa hoàn hảo, nhưng phần lớn bình luận mang tính hài hước hơn là chỉ trích nghiêm túc. Điều này cho thấy người chơi đang theo dõi từng cập nhật nhỏ của Rockstar với mức độ quan tâm cao.

GTA 6 dự kiến phát hành cho PlayStation 5 và Xbox Series X/S. Việc Rockstar tiếp tục cập nhật hình ảnh chính thức cho thấy chiến dịch quảng bá của trò chơi đang bước vào giai đoạn sôi động hơn, trong khi cộng đồng vẫn chờ thêm thông tin về gameplay, bản đồ và các hoạt động trong thế giới mở Vice City.