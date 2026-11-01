Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026: Xác định tấm vé cuối cùng vào tứ kết

Rạng sáng 1.11, vòng Swiss Stage CKTG 2026 khép lại với ba trận Bo3 quyết định những suất cuối cùng vào vòng Knockout. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa BLG và HLE, hai đại diện đến từ LPL và LCK cùng có thành tích 2 thắng, 2 thua trước lượt đấu cuối.

Dù sở hữu đội hình quy tụ nhiều tuyển thủ tên tuổi như Zeus, Kanavi và Gumayusi, HLE không thể vượt qua đối thủ Trung Quốc. BLG thi đấu hiệu quả và giành chiến thắng 2-0, qua đó chính thức góp mặt trong nhóm tám đội mạnh nhất giải.

Thất bại này khiến HLE phải dừng bước với thành tích 2-3. Đây là kết quả đáng thất vọng với đại diện LCK, đặc biệt khi đội tuyển từng được đánh giá là ứng viên cạnh tranh chức vô địch.

Ở hai trận đấu còn lại, KC đánh bại Movistar KOI (MKOI) với tỷ số 2-0, trong khi LYON vượt qua LOS 2-1. Như vậy, KC, LYON và BLG là ba cái tên cuối cùng giành vé vào tứ kết.

HLE kết thúc hành trình CKTG 2026 tại vòng Thụy Sĩ ẢNH: LOLESPORTS

T1 đối đầu KC, LPL có trận nội chiến

Sau khi Swiss Stage khép lại, tám đội tuyển góp mặt tại vòng Knockout gồm Gen.G, Dplus KIA (DK), T1, Invictus Gaming (IG), Top Esports (TES), BLG, KC và LYON.

Đáng chú ý, T1 sẽ chạm trán KC trong trận tứ kết cuối cùng vào ngày 7.11. Đây là cuộc đối đầu giữa một trong những đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử Liên Minh Huyền Thoại và đại diện châu Âu vừa tạo dấu ấn khi vượt qua Swiss Stage.

Với KC, việc góp mặt ở tứ kết đã là thành quả đáng chú ý. Tuy nhiên, thử thách phía trước sẽ lớn hơn nhiều khi đối thủ là T1, đội tuyển có nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh ở những trận đấu loại trực tiếp.

Một cặp đấu khác cũng thu hút sự chú ý là cuộc nội chiến LPL giữa TES và IG vào ngày 4.11. Điều này đồng nghĩa khu vực Trung Quốc chắc chắn có một đại diện góp mặt tại bán kết. Hai cặp đấu còn lại là Gen.G gặp LYON ngày 5.11 và DK đối đầu BLG ngày 6.11.

Bước vào cuộc đua vô địch

Khác với Swiss Stage, vòng Knockout áp dụng thể thức Bo5 loại trực tiếp. Các đội tuyển không còn cơ hội sửa sai sau một thất bại, khiến từng ván đấu đều có ý nghĩa quan trọng.

CKTG 2026 cũng chứng kiến nhiều bất ngờ khi những đội tuyển được kỳ vọng như Anyone's Legend (AL), Team Liquid (TL), G2 Esports và HLE đều không thể vượt qua Swiss Stage. Trong khi đó, KC và LYON trở thành hai đại diện phương Tây góp mặt ở tứ kết.

Vòng tứ kết diễn ra từ ngày 4 đến 7.11, tất cả các trận đều bắt đầu lúc 5 giờ sáng theo giờ Việt Nam.