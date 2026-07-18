Top 4 MSI 2026 đồng loạt dừng bước tại EWC, T1 và GEN.G tiến vào bán kết

Nội dung Liên Minh Huyền Thoại tại EWC 2026 đang chứng kiến hàng loạt bất ngờ khi những đội tuyển vừa thi đấu thành công tại MSI lại không thể tái hiện phong độ. Đội bị loại đầu tiên là LYON, khi để thua JD Gaming ở trận mở màn trước khi thất bại 0-2 trước MIBR.LOS tại nhánh thua, khép lại hành trình ngay trong ngày thi đấu đầu tiên.

Đến ngày tiếp theo, G2 Esports cũng không thể tạo nên bất ngờ. Đại diện châu Âu lần lượt nhận thất bại trước Anyone's Legend và Dplus KIA (DK), qua đó trở thành đội thứ hai trong Top 4 MSI 2026 phải rời giải.

Ngày thi đấu thứ ba tiếp tục chứng kiến hai cú sốc lớn. Hanwha Life Esports (HLE), nhà vô địch MSI 2026, để thua T1 với tỷ số 0-2. Trong khi đó, Bilibili Gaming (BLG), á quân MSI, cũng gục ngã 1-2 trước Dplus KIA. Chỉ trong ba ngày, cả bốn đội tuyển góp mặt trong Top 4 MSI 2026 đều bị loại khỏi EWC.

T1 đánh bại HLE với tỷ số 2-0 thuyết phục ẢNH: EWC

Một trong những yếu tố được cộng đồng nhắc đến nhiều là lịch thi đấu quá sát giữa MSI và EWC. HLE, BLG, G2 và LYON đều vừa trải qua hành trình dài với nhiều loạt BO5 căng thẳng trước khi bước vào giải đấu mới. Dù chưa thể khẳng định đây là nguyên nhân quyết định, việc các đội không còn duy trì được phong độ và thể trạng tốt nhất là điều có thể nhận thấy.

Ở chiều ngược lại, những đội có quãng nghỉ dài hơn lại cho thấy sự khác biệt. Gen.G, T1 và Dplus KIA đều bước vào EWC với phong độ ổn định, nền tảng thể lực tốt và liên tiếp đánh bại những đối thủ mạnh để góp mặt ở vòng bán kết.

Theo lịch thi đấu, T1 sẽ đối đầu Karmine Corp, còn Gen.G chạm trán Dplus KIA. Điều đó đồng nghĩa LCK chắc chắn sẽ có ít nhất một đại diện góp mặt trong trận chung kết EWC 2026. Nếu T1 vượt qua Karmine Corp, người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận chung kết toàn LCK, minh chứng rõ nét cho sức mạnh của khu vực Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại.