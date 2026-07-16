Esports World Cup 2026: GAM vượt qua MKOI sau màn rượt đuổi nghẹt thở

Đến với EWC bằng tấm vé cuối cùng của LCP, GAM không được đánh giá cao. Lá thăm đưa họ chạm trán T1 ngay ở trận mở màn, một thử thách được xem là khó nhất có thể. Dù nhập cuộc đầy tự tin và tạo được lợi thế trong giai đoạn đi đường, đại diện VCS vẫn không thể duy trì sức ép. T1 với bản lĩnh của nhà đương kim vô địch thế giới bình tĩnh kiểm soát tầm nhìn, trao đổi mục tiêu và từng bước kéo trận đấu về thế có lợi trước khi kết thúc ván đấu. Thất bại này không quá bất ngờ, nhưng cũng đẩy GAM vào tình thế buộc phải thắng MKOI nếu muốn tiếp tục cuộc chơi.

Trước MKOI, hạt giống số 3 của LEC, GAM khiến tất cả bất ngờ bằng lối chơi chủ động và đầy tự tin. Đại diện VCS liên tục thắng trong các pha giao tranh nhỏ, kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu và nhanh chóng tạo cách biệt lớn về lượng vàng. Điểm sáng nổi bật nhất là Gloryy. Sau hơn hai năm vắng bóng khỏi đấu trường quốc tế, tuyển thủ đường giữa trở lại đầy ấn tượng khi hoàn toàn làm chủ khu vực đường giữa, liên tục tạo khoảng trống cho đồng đội và trở thành nhân tố quyết định trong những pha giao tranh của GAM.

Dù không được đánh giá cao trước giải, GAM vẫn tạo nên bất ngờ khi đánh bại MKOI 2-1 sau màn lội ngược dòng, qua đó giành quyền đi tiếp tại EWC 2026 ẢNH: GAMESPORTS

Tuy nhiên, ván đấu đầu tiên lại khép lại theo cách ít ai ngờ tới. Dẫn trước hơn 5.500 vàng và ở rất gần chiến thắng, GAM không thể tận dụng lợi thế để kết thúc ván đấu. Chỉ một pha giao tranh thất bại tại Rồng Ngàn Tuổi khiến toàn bộ thế trận đảo chiều, tạo điều kiện để MKOI hoàn tất màn lật ngược đầy bất ngờ và vươn lên dẫn trước 1-0. Đây cũng là ván đấu mà nhiều khán giả quốc tế cho rằng GAM "đáng lẽ phải thắng".

Không gục ngã sau thất bại đáng tiếc, GAM bước vào ván hai với tâm lý vững vàng hơn. Đại diện VCS thi đấu kỷ luật, hạn chế những pha xử lý nóng vội và kiểm soát tốt các mục tiêu lớn để cân bằng tỷ số 1-1.

Ván quyết định tiếp tục là thử thách lớn khi MKOI dẫn trước tới 7-1 về điểm hạ gục. Thế nhưng, càng kéo dài trận đấu, GAM càng cho thấy bản lĩnh trong những pha giao tranh tổng. Với Ahri trong tay, Gloryy liên tục mở ra các tình huống tiếp cận tuyến sau, giúp đại diện VCS từng bước thu hẹp cách biệt. Phút 33, GAM tiến thẳng vào nhà chính đối phương. Dù chưa thể kết thúc ngay ở lần đẩy đầu tiên, đại diện Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh để quét sạch đội hình MKOI trong pha giao tranh quyết định, hoàn tất màn lội ngược dòng 2-1 và giành quyền đi tiếp.

Nếu GAM giữ lại hy vọng cho VCS thì Team Secret Whales lại để lại nhiều tiếc nuối. Chạm trán Sentinels - đại diện LCS ở trận mở màn, TSW có không ít thời điểm kiểm soát thế trận và tạo được lợi thế. Tuy nhiên, những sai lầm trong khâu xử lý ở giai đoạn giữa và cuối trận khiến đại diện Việt Nam bị lật ngược, qua đó rơi xuống nhánh thua.

Đối đầu Karmine Corp ở trận sinh tử, TSW thi đấu đầy nỗ lực và kéo loạt BO3 đến ván đấu quyết định. Dẫu vậy, đại diện LEC vẫn cho thấy sự bản lĩnh hơn trong những pha giao tranh cuối trận để giành chiến thắng 2-1, qua đó chấm dứt hành trình của TSW tại EWC 2026.

Kết quả của hai đại diện Việt Nam phản ánh khá rõ thực lực của VCS trên đấu trường quốc tế. Các đội tuyển Việt Nam vẫn đủ khả năng tạo lợi thế trước những đối thủ đến từ LEC hay LCS nhờ kỹ năng cá nhân và khả năng giao tranh. Tuy nhiên, khoảng cách nằm ở khả năng vận hành thế trận, kiểm soát mục tiêu lớn và kết thúc ván đấu khi nắm lợi thế. GAM đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên để tiếp tục nuôi hy vọng tại EWC 2026, trong khi TSW sẽ phải rút ra nhiều bài học sau hành trình ngắn ngủi của mình.