Công nghệ Game

Hanwha Life Esports sẽ có mặt tại Hà Nội cùng GEN.G và DRX

Tuấn Anh
Tuấn Anh
02/03/2026 19:56 GMT+7

Cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam tiếp tục đón nhận tin vui khi Hanwha Life Esports xác nhận sẽ có mặt tại Hà Nội trong sự kiện sắp tới, cùng với Gen.G và DRX.

Sau khi trận chung kết LCK Cup 2026 khép lại tại Hồng Kông, cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) Việt Nam tiếp tục đón tin vui khi DRX chính thức công bố khách mời thứ hai góp mặt tại sự kiện Homefront là Hanwha Life Esports (HLE). Trước đó, khách mời đầu tiên được xác nhận là Gen.G, đội vừa vô địch LCK Cup 2026.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Việc 3 tổ chức hàng đầu LCK cùng xuất hiện tại Việt Nam được xem là sự kiện hiếm có, đặc biệt trong bối cảnh các đội tuyển Hàn Quốc thường chỉ tập trung thi đấu trong nước hoặc tham dự các giải quốc tế lớn.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

HLE sẽ là khách mời thứ hai sau Gen.G tại Homefront của DRX

ẢNH: Fanpage DRX

Việc 3 đội tuyển hàng đầu Hàn Quốc lựa chọn Hà Nội làm điểm đến cho thấy sức hút ngày càng tăng của thị trường Việt Nam. Trong nhiều năm qua, cộng đồng LMHT trong nước luôn duy trì lượng người xem và tương tác cao mỗi khi các giải đấu LCK diễn ra. Hiện nay, thay vì chỉ theo dõi qua màn hình, người hâm mộ sẽ có cơ hội chứng kiến các tuyển thủ thi đấu và giao lưu trực tiếp.

Sự kiện lần này không chỉ mang ý nghĩa giao lưu, mà còn thể hiện xu hướng mở rộng ảnh hưởng của LCK sang khu vực Đông Nam Á. Việt Nam, với cộng đồng người chơi và khán giả đông đảo, đang trở thành điểm đến tiềm năng cho các hoạt động quảng bá, thi đấu biểu diễn và hợp tác thương mại.

Về phía người hâm mộ, sự háo hức thể hiện rõ trên các diễn đàn và mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ kỳ vọng sự kiện sẽ có các hoạt động bên lề như ký tặng, chụp ảnh cùng tuyển thủ... Nếu được tổ chức bài bản, đây có thể trở thành một trong những ngày hội esports sôi động nhất tại Hà Nội trong năm nay.

Sự góp mặt của Gen.G, HLE và DRX tại Việt Nam được xem là bước tiến đáng chú ý trong việc kết nối cộng đồng LMHT khu vực. Trong bối cảnh esports Việt Nam ngày càng phát triển, những hoạt động giao lưu tầm cỡ quốc tế như vậy được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho cộng đồng, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ thể thao điện tử khu vực.

Theo kế hoạch, sự kiện sẽ được tổ chức tại Vietnam Exposition Center vào tháng 5 tới. Đây là địa điểm quen thuộc với nhiều hoạt động triển lãm và sự kiện quy mô lớn, đủ sức đáp ứng lượng khán giả đông đảo tham dự.

LCK Team Roadshow 2026 dừng chân tại Việt Nam

LCK Team Roadshow 2026 dừng chân tại Việt Nam

Mới đây, đội tuyển DRX chính thức xác nhận Việt Nam sẽ trở thành điểm dừng chân của LCK Team Roadshow 2026. Thông tin này nhanh chóng tạo nên làn sóng quan tâm mạnh mẽ trong cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam, bởi đây là lần đầu LCK mang mô hình “sân nhà” ra khỏi Hàn Quốc.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
