LCK Team Roadshow 2026 dừng chân tại Việt Nam

Cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam đang đứng trước một cột mốc đặc biệt khi LCK xác nhận sẽ có các trận đấu được tổ chức tại Việt Nam trong thời gian tới. Đây là lần đầu tiên giải đấu Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) hàng đầu Hàn Quốc mang các hoạt động thi đấu chính thức theo mô hình roadshow ra ngoài lãnh thổ quê nhà, cho thấy vị thế ngày càng quan trọng của thị trường Việt Nam trong bức tranh esports khu vực.

Việc DRX lựa chọn Việt Nam làm “sân nhà” không phải là điều ngẫu nhiên. Trong đội hình Rồng Xanh hiện tại sở hữu xạ thủ người Việt Trần "Lazyfeel" Bảo Minh, đây là tuyển thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu với tư cách ngoại binh và chính thức ra mắt tại LCK. Sự hiện diện của Trần Bảo Minh không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn, mà còn là cầu nối đặc biệt giúp DRX gắn kết sâu hơn với cộng đồng người hâm mộ LMHT Việt Nam, đồng thời tạo nên niềm tự hào lớn cho khán giả trong nước.

Tuyển thủ Trần "Lazyfeel" Bảo Minh đang thi đấu tại DRX

ẢNH: CTV

Trước đó, mô hình roadshow từng được tổ chức thành công tại Hàn Quốc với sự tham gia của hai đội tuyển GEN.G và KT, nhận về nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ. Nếu việc tổ chức tại Việt Nam được triển khai theo cách tương tự, khán giả trong nước hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một bữa tiệc esports đúng nghĩa, nơi DRX sẽ đối đầu và giao lưu thi đấu cùng các đội tuyển hàng đầu LCK. Sự góp mặt của những cái tên lớn như T1, GEN.G, HLE, KT hay NS hứa hẹn mang đến các trận đấu chất lượng cao, kịch tính và hấp dẫn hơn bao giờ hết, đồng thời tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt hiếm thấy đối với người hâm mộ LMHT Việt Nam.

Việc LCK mang các trận đấu đến Việt Nam được xem là bước tiến quan trọng không chỉ đối với người hâm mộ, mà còn với toàn bộ hệ sinh thái esports trong nước. Đây là cơ hội để khán giả Việt Nam được trực tiếp trải nghiệm chất lượng tổ chức, trình độ chuyên môn và văn hóa thi đấu hàng đầu thế giới, qua đó góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ LMHT châu Á.

Dù thời gian, địa điểm và danh sách đội tuyển tham dự vẫn chưa được công bố chi tiết, nhưng chỉ riêng thông tin LCK sẽ thi đấu tại Việt Nam cũng đủ khiến cộng đồng game thủ háo hức chờ đợi. Trong bối cảnh ngày càng nhiều đội tuyển lớn như T1 hay DRX lựa chọn Việt Nam làm điểm đến, người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để tin rằng Việt Nam sẽ sớm trở thành “điểm hẹn quen thuộc” của những sự kiện LMHT đỉnh cao trong tương lai gần.