Cơ hội ngắm 'huyền thoại' Faker và dàn sao T1 ở cự ly gần ngay tại Việt Nam

Lần đầu tiên nguyên dàn sao T1 sẽ đến Việt Nam

VPBank presents eSport Festival: Legends Unite (Ngày hội thể thao điện tử VPBank: Quần hùng hội tụ) là một trong những sự kiện eSports quy mô lớn, được cộng đồng game thủ mong đợi nhất trong năm 2025. Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội) trong 2 ngày 20 và 21.12, với quy mô dự kiến hơn 40.000 lượt người tham dự trực tiếp.

Trong vai trò đơn vị đồng hành tổ chức và phát sóng, FPT Play là đơn vị duy nhất truyền hình trực tiếp toàn bộ sự kiện trên website https://fptplay.vn và ứng dụng FPT Play dành cho các thiết bị Smart TV, smartphone và FPT Play Box.

Dàn sao T1 sẽ có mặt tại Việt Nam

Ngày hội dự kiến mang đến chuỗi hoạt động sôi động, đậm chất văn hóa game thủ. Cụ thể, ngày 20.12 được dành cho eSport Festival với nhiều hoạt động cộng đồng như thi cosplay, diễu hành cosplay, giao lưu cùng các KOL trong cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại, trải nghiệm gian hàng ẩm thực… qua đó tạo nên không gian lễ hội eSport hiện đại và văn minh.

Cơ hội ngắm Faker ở cự ly gần

Tâm điểm của VPBank presents eSport Festival: Legends Unite là sự kiện giao lưu với đội tuyển T1 và huyền thoại Faker, diễn ra vào ngày 21.12.

Điểm nhấn đặc biệt là sự xuất hiện của đầy đủ đội hình T1 trong chương trình VPBank presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled (VPBank x T1 tại Việt Nam: Lời hứa khải hoàn), tổ chức vào tối 21.12. Đây là cơ hội hiếm hoi để khán giả Việt Nam gặp gỡ Faker cùng các tuyển thủ Doran, Oner, Keria và Peyz - gương mặt trẻ vừa gia nhập đội hình T1.

Tại buổi giao lưu, người hâm mộ sẽ được tiếp cận thần tượng ở cự ly gần, đồng thời tham gia các hoạt động tương tác như hỏi đáp, mini game. Đáng chú ý, chương trình còn có trận showmatch BO3, nơi các tuyển thủ Việt Nam thi đấu trực tiếp cùng đội tuyển T1 ngay trên sân khấu, hứa hẹn mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho cộng đồng eSports Việt Nam.

Bên cạnh đó, đội tuyển T1 cũng mang đến Việt Nam bộ sưu tập cúp vô địch, được trưng bày trong không gian triển lãm riêng tại sự kiện, tạo điều kiện để người hâm mộ chiêm ngưỡng và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

VPBank presents eSport Festival: Legends Unite không chỉ là lễ hội game mà còn là không gian văn hóa kết nối cộng đồng game thủ, người hâm mộ cùng thế hệ Gen Z, Gen Y, góp phần lan tỏa niềm đam mê eSport thông qua những trải nghiệm sáng tạo và hiện đại.

Người dùng có thể đăng ký tài khoản và lựa chọn các gói dịch vụ của FPT Play để theo dõi trực tiếp và độc quyền sự kiện. Đặc biệt, từ ngày 17-31.12.2025, khách hàng đăng ký trực tuyến qua ứng dụng FPT Play hoặc https://fptplay.vn/dich-vu có thể mua sớm gói VVIP 1 với mức giá ưu đãi từ 110.000 đồng, để xem Ngoại hạng Anh và nhiều nội dung thể thao khác.