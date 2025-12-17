Tràn ngập cảm xúc CĐV Việt Nam: Mong đội tuyển nữ đăng quang một cách xứng đáng

Mong sao các cô gái phát huy được sự mạnh mẽ, táo bạo

Nhóm CĐV ngồi tràn ngập một góc khán đài sân Chonburi đến từ nhiều nơi. Tại Thái Lan vốn đã có khoảng 200 đến 300 người thay nhau đến sân từ các trận vòng loại cho đến bán kết, còn lại đa phần mới từ Việt Nam sang khoảng trên dưới 500 người. Tất cả dù là đến từ đâu nhưng đều chung màu áo đỏ, chung tiếng reo hò, chung nhịp đập con tim khi cùng nhau hô vang "Việt Nam, Việt Nam".

Sắc màu cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nữ ẢNH: KHẢ HÒA

Chị Quỳnh Như Nguyễn, một Việt kiều tại Sriratha nói: "Sau khi Việt Nam lọt vào trận chung kết, chúng tôi không ai bảo ai đã lên kế hoạch làm các băng rôn cổ động, làm các biển cầm tay cổ vũ để có thể hò hét hết mình với đội tuyển. Lâu lắm rồi bầu không khí bóng đá nữ lại sôi động như vậy. Chúng tôi luôn có niềm tin vào đội tuyển và HLV Mai Đức Chung. 6 năm trước Chonburi cũng đã từng là nơi đăng quang của các cô gái Việt, nên lần này Chonburi sẽ thắp sáng đèn đêm nay để chờ đội tuyển xứng đáng lên ngôi".

Hai đội tiến hành nghi lễ trước trận chung kết tranh HCV bóng đá nữ SEA Games 33





Chị Quỳnh Như Nguyễn cũng cho biết một Việt kiều tại Sriratha đã đặt lời mời toàn đội tuyển nữ ăn cơm gà những ngày qua vì quá mến mộ các cô gái Việt. Nhưng HLV Mai Đức Chung bảo phải tập trung cho trận đấu, chuyện ăn uống hạ hồi phân giải.

Trên sân có rất nhiều CĐV nữ với trang phục màu đỏ nhưng được cách điệu hoặc thêm thắt chút hoa hòe rất bắt mắt. Chị Nga Nguyễn, một thành viên từ TP.HCM mới sang nói:" Xem bóng đá nữ, đọc các bài viết của Báo Thanh Niên, thấy CĐV Myanmar đông quá. Họ quá dữ dội trên sân. Không ngờ trên đất Thái mà họ còn đông hơn cả người Thái. Nếu tổ chức ở Việt Nam, chắc chắn CĐV của chúng ta sẽ tràn ngập. Nhưng giờ đội chúng ta vào đến chung kết, dù có thua thiệt về số lượng người xem trên sân, chúng tôi cũng quyết tâm rủ nhau qua xem để ủng hộ cho bóng đá nữ".

Những cô gái xinh đẹp trên sân Chonburi ẢNh: KHẢ HÒA

Một nhóm CĐV còn rất trẻ cũng bày tỏ niềm vui có mặt trên sân chứng kiến trận chung kết: "Tụi em đang học tập và làm việc ở Bangkok, hôm trước đã đến sân xem bán kết bóng đá nam. Và bây giờ là phải hết mình ủng hộ các chị em. Chưa bao giờ mà em thấy khí thế bóng đá Việt Nam lại ngùn ngụt ở nước ngoài như thế. Em nhớ cũng phải 6 năm rồi, kể từ SEA Games năm 2019 khi 2 đội bóng nam nữ vô địch trên đất Philippines thì giờ đây thời khắc lịch sử đó đang đến gần trên đất Thái", CĐV Hoàng Nghĩa nói.

Cổ vũ hết mình ẢNH: KHẢ HÒA

Nhiều tiếng reo hò dữ dội khi các cô gái bước ra sân để khởi động. Tất cả đều dõi theo từng bước chạy của những "hot girl" với hy vọng họ sẽ chơi thật mạnh mẽ, táo bạo để thắng Philippines. Tất cả cùng mong chỉ sau gần 2 giờ đồng hồ nữa, sẽ cùng được hát vang Quốc ca Việt Nam trong lễ trao huy chương và hòa nhịp bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".

Hào hứng cổ vũ các cô gái đội tuyển ẢNH: KHẢ HÒA