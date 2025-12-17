Quyền anh Philippines gửi đơn khiếu nại vì trọng tài thiên vị Thái Lan: SEA Games đáng báo động

Ngày 17.12, ông Ricky Vargas cho biết, các quan chức của Philippines đã gửi văn bản khiếu nại đến Ban tổ chức SEA Games 33, sau khi ghi nhận hàng loạt kết quả gây tranh cãi trong những ngày qua của môn quyền anh. Theo ông Ricky Vargas, chỉ trong 6 ngày thi đấu đã có tới 9 võ sĩ Thái Lan lọt vào chung kết, một con số “rất khó chấp nhận” nếu so với diễn biến thực tế của các trận đấu.

“Chúng tôi nhận thấy một xu hướng đáng lo ngại trong các quyết định. Quyền anh là môn thể thao đòi hỏi sự công tâm tuyệt đối từ trọng tài, nhưng những gì đang diễn ra khiến chúng tôi buộc phải lên tiếng”, Chủ tịch SBP nhấn mạnh.

Trong đơn khiếu nại, SBP nêu rõ từng trường hợp cụ thể. Đáng chú ý nhất là thất bại của Hergie Bacyadan trước võ sĩ Thái Lan Baison Manikon ở hạng cân 70 kg. Đội tuyển Philippines đã lập tức phản đối kết quả, cho rằng trận đấu bị xoay chiều bởi một tình huống đếm đứng (standing eight count) đầy nghi vấn và án trừ điểm ở hiệp cuối. Theo đánh giá của SBP, sau hai hiệp đầu, thế trận hoàn toàn cân bằng, và chính quyết định gây tranh cãi ở hiệp ba đã định đoạt kết quả.

Ông Ricky Vargas cho biết đã gửi đơn khiếu nại đến Ban tổ chức SEA Games 33 về vấn đề trọng tài ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Các VĐV Philippines thua một cách khó hiểu"

Không dừng lại ở đó, ông Ricky Vargas còn đề cập đến trường hợp của Nesthy Petecio, võ sĩ từng hai lần giành huy chương Olympic. Nesthy Petecio đã để thua một đối thủ Indonesia trong trận đấu mà theo phía Philippines, cô tung ra nhiều đòn rõ ràng và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, ở hiệp quyết định, Nesthy Petecio vẫn bị chấm thua với tỷ số 1-4, dù đối thủ thi đấu một cách thụ động.

Trong tối 16.12, võ sĩ Nesthy Petecio cũng đăng dòng trạng thái đầy cay đắng trên trang cá nhân với nội dung: “Chỉ cần đưa HCV trực tiếp cho Thái Lan là xong. Thi đấu làm gì nữa cho thêm phần khó khăn khi kết quả cũng không thay đổi. Thật xấu hổ”.

Ngoài Nesthy Petecio, SBP cũng đặt dấu hỏi lớn với các thất bại khác của Riza Pasuit, Ian Clark Bautista, Mark Ashley Fajardo và Junmilardo Ogayre, tất cả đều thua các võ sĩ chủ nhà Thái Lan.

“Riêng trường hợp của Ogayre được xem là khó hiểu nhất khi anh bị xử thua hiệp một với tỷ số 2-3, dù diễn biến trên sàn cho thấy võ sĩ Philippines liên tục tung đòn trúng đối thủ. Kết quả bất lợi này buộc Ogayre phải từ bỏ đấu pháp ban đầu, chuyển sang lối đánh mạo hiểm, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu”, ông Ricky Vargas bày tỏ.

Võ sĩ từng giành 2 HCV Olympic Nesthy Petecio (xanh) bất ngờ bị loại ở bán kết dù tấn công áp đảo đối thủ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FBVN

Theo Chủ tịch Ricky Vargas, mục tiêu của SBP không phải là gây căng thẳng, mà là bảo vệ sự minh bạch và công bằng cho các võ sĩ: “Chúng tôi tôn trọng SEA Games và các quốc gia đăng cai. Nhưng để đại hội thực sự có giá trị, các quyết định trọng tài phải không thiên vị, không bị chi phối bởi yếu tố chủ nhà”.

Hiện phía ban tổ chức SEA Games 33 chưa đưa ra phản hồi chính thức trước yêu cầu giải trình của SBP. Tuy nhiên, vụ việc đang thu hút sự chú ý lớn của CĐV cũng như truyền thông Philippines.