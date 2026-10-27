Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026: TSW gục ngã trước đại diện Brazil

Được kỳ vọng sau một mùa giải thống trị LCP, TSW lại gây thất vọng lớn tại CKTG 2026. Thất bại 0-2 trước LOS trong trận Bo3 loại trực tiếp không chỉ khép lại hành trình của đại diện Việt Nam mà còn phơi bày những hạn chế chưa được giải quyết sau hai lượt trận đầu tiên.

Ở ván 1, TSW từng có thời điểm nắm lợi thế nhưng không thể chuyển hóa thành chiến thắng. Những quyết định thiếu hiệu quả trong các pha giao tranh quan trọng tạo cơ hội để LOS lật ngược tình thế, trước khi giành chiến thắng sau hơn 40 phút thi đấu.

Sang ván 2, TSW tiếp tục gặp khó trước sức ép của đối thủ. Dù có những nỗ lực phản công và giành được Baron, đại diện Việt Nam vẫn không thể kiểm soát thế trận. LOS tận dụng tốt các tình huống giao tranh để khép lại ván đấu, thắng chung cuộc 2-0.

TSW khép lại hành trình tại CKTG 2026 với phong độ đáng báo động khi không giành được bất kỳ ván thắng nào Ảnh: LOLESPORTS

Điều đáng thất vọng là TSW không chỉ thua vì đối thủ thi đấu hiệu quả hơn, mà còn bởi khả năng xử lý những thời điểm quyết định chưa tốt. Đội tuyển thiếu sự ổn định trong phối hợp, không duy trì được lợi thế và liên tục để đối phương khai thác sai lầm.

Kết quả 0 thắng, 3 thua là cái kết khó chấp nhận với đội tuyển từng vô địch cả ba giai đoạn LCP trong năm 2026 và đánh bại Top Esports tại MSI. Thành tích khu vực không thể che lấp khoảng cách giữa phong độ của TSW ở LCP và khả năng cạnh tranh tại sân chơi thế giới.

AL nối gót TSW rời giải với không một ván thắng

Ngày thi đấu 27.10 còn chứng kiến một cú sốc khác khi AL thất bại 0-2 trước Team Liquid Alienware. Đại diện LPL bước vào CKTG với vị thế hạt giống số 1 khu vực, nhưng không giành được chiến thắng nào sau ba lượt trận Swiss Stage.

Trong khi đó, T1 đánh bại CTBC Flying Oyster (CFO) ở trận Bo1, còn Bilibili Gaming (BLG) vượt qua Karmine Corp (KC). Hai chiến thắng giúp T1 và BLG cải thiện thành tích lên 2-1, tiến gần hơn đến vòng Knockout. CFO và KC rơi xuống nhóm 1-2, nơi mỗi thất bại tiếp theo đều có thể chấm dứt cơ hội đi tiếp.

Việc TSW và AL cùng bị loại cho thấy áp lực lớn mà các đội tuyển phải đối mặt tại Swiss Stage. Với TSW, thất bại lần này cần trở thành bài học về khả năng kiểm soát mục tiêu, phối hợp giao tranh và ra quyết định. Nếu không giải quyết được những điểm yếu đó, kinh nghiệm và danh hiệu khu vực sẽ khó giúp đội tuyển tạo dấu ấn ở những giải quốc tế tiếp theo.