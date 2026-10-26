Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026: TSW quyết đấu LOS

TSW đang đối mặt với áp lực lớn sau khi lần lượt thất bại trước LYON và Invictus Gaming (IG). Hai trận thua đẩy đại diện Việt Nam xuống nhóm 0-2, đồng nghĩa họ chỉ còn một cơ hội để tránh bị loại tại Swiss Stage.

Đối thủ của TSW là LOS, đội tuyển đến từ Brazil cũng chưa có chiến thắng sau hai lượt trận đầu tiên, họ lần lượt để thua T1 và G2 Esports. Cả hai sẽ chạm trán lúc 2 giờ ngày 27.10 theo giờ Việt Nam trong loạt Bo3 loại trực tiếp. Đội thua sẽ khép lại hành trình tại CKTG 2026, còn đội thắng tiếp tục nuôi hy vọng giành vé vào vòng Knockout.

Thể thức Bo3 tạo ra khác biệt đáng kể so với hai trận Bo1 trước đó. Các đội có cơ hội điều chỉnh cấm chọn và cách triển khai chiến thuật giữa các ván, nhưng cũng phải duy trì sự ổn định trong thời gian dài hơn. Với TSW, đây là lúc kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khả năng phối hợp của đội hình cần được phát huy.

Đội trưởng BIE thất vọng sau trận thua trước IG ẢNH: LOLESPORTS

LOS có gì để gây khó khăn cho TSW?

LOS bước vào CKTG với tư cách nhà vô địch CBLOL Split 2 sau khi đánh bại FURIA 3-2 trong trận chung kết. Đội hình của đại diện Brazil kết hợp tuyển thủ bản địa với những nhân tố đến từ Hàn Quốc và Argentina.

Đường trên Zest và đường giữa Feisty là hai tuyển thủ Hàn Quốc, trong khi Curse đảm nhiệm vị trí đi rừng, Duduhh chơi xạ thủ và Ackerman thi đấu ở vai trò hỗ trợ. Đáng chú ý, Curse từng giành danh hiệu MVP chung kết CBLOL Split 2, cho thấy tầm ảnh hưởng của người đi rừng này trong thành công của đội.

Ở trận đấu sắp tới, khả năng kiểm soát khu vực rừng có thể trở thành yếu tố then chốt. Nếu Curse tạo được sức ép sớm và giúp các đường giành lợi thế, LOS có thể chủ động kiểm soát các mục tiêu lớn. Ngược lại, nếu bị hạn chế không gian di chuyển, đại diện Brazil sẽ khó triển khai lối chơi theo ý muốn.

TSW cần tận dụng kinh nghiệm quốc tế

So với LOS, TSW có điểm tựa từ những kết quả đáng chú ý trong năm 2026. Đại diện Việt Nam giành chức vô địch cả ba giai đoạn LCP và từng đánh bại Top Esports với tỷ số 3-1 tại MSI 2026, trước khi kết thúc giải trong nhóm sáu đội mạnh nhất.

Bộ khung gồm Pun ở đường trên, Hizto đi rừng, Dire đường giữa cùng bộ đôi Eddie và Bie ở đường dưới là lợi thế về sự ăn ý của TSW. Trong đó, cuộc cạnh tranh giữa Hizto và Curse có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp độ trận đấu. TSW cần phối hợp tốt giữa đường giữa và rừng, đồng thời tạo điều kiện để Eddie và Bie phát huy sức mạnh trong các pha giao tranh.

Dù vậy, hai thất bại trước LYON và IG cho thấy TSW chưa tìm được phong độ ổn định tại CKTG. Đội cần cải thiện khả năng chuyển hóa lợi thế ban đầu thành mục tiêu lớn, tránh những pha giao tranh thiếu chuẩn bị và thích nghi tốt hơn với chiến thuật của đối thủ.

Trên lý thuyết, kinh nghiệm quốc tế giúp TSW có cơ sở cạnh tranh, nhưng LOS không phải đối thủ dễ vượt qua.

LPL trở lại cuộc đua, Gen.G và DK giành vé vào vòng trong

Bên cạnh trận đấu của TSW, Swiss Stage cũng đang chứng kiến những chuyển biến đáng chú ý. Sau ngày mở màn không có chiến thắng, các đại diện LPL dần cải thiện thành tích. TES đánh bại Anyone's Legend (AL), IG vượt qua TSW, còn BLG giành chiến thắng trước Team Liquid Alienware.

Ở lượt 3, TES tiếp tục đánh bại G2 Esports, trong khi IG vượt qua Hanwha Life Esports (HLE). Cả hai cùng đạt thành tích 2-1 và tiến gần hơn đến vòng Knockout. Trái lại, AL rơi xuống nhóm 0-2 sau những thất bại trước Karmine Corp và TES, buộc phải thắng trận tiếp theo để tránh bị loại.

Trong khi đó, Gen.G và Dplus KIA (DK) trở thành hai đội đầu tiên giành vé vào vòng Knockout sau khi toàn thắng ba lượt trận.

Lịch thi đấu ngày 27.10 còn có hai trận Bo1 giữa T1 và CTBC Flying Oyster lúc 0 giờ, KC gặp BLG lúc 1 giờ. Sau trận TSW - LOS, Team Liquid Alienware sẽ đối đầu AL lúc 5 giờ. Đây đều là những cuộc so tài có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua giành vé đi tiếp và cuộc chiến tránh bị loại tại CKTG 2026.