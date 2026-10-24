Chung kết thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026: LPL thua toàn tập ngày mở màn

Vòng Swiss Chung kết thế giới (CKTG) Liên Minh Huyền Thoại 2026 chính thức khởi tranh từ ngày 24.10 đến 1.11.2026. Ngày thi đấu đầu tiên của vòng Swiss CKTG 2026 khép lại với kết quả 0-4 dành cho LPL. Invictus Gaming (IG) thất bại trước Gen.G, Top Esports (TES) để thua Hanwha Life Esports (HLE), BLG gục ngã trước MKOI và AL nhận thất bại trước KC.

BLG, AL bất ngờ gục ngã trước 2 đại diện LEC

Tâm điểm của ngày thi đấu là hai thất bại bất ngờ của BLG và AL trước các đại diện LEC. BLG, nhà vô địch hai Split đầu mùa LPL 2026, không thể vượt qua MKOI dù được đánh giá cao hơn. Sau 38 phút 41 giây giằng co, đại diện châu Âu giành chiến thắng với tỷ số hạ gục 18-14.

Trong khi đó, AL hạt giống số 1 LPL 2026, cũng gây thất vọng khi để thua KC với tỷ số 4-12 sau 33 phút 16 giây. Tuyển thủ đường trên Canna góp dấu ấn với vị tướng Jax, nổi bật là tình huống Quadra Kill. Hai kết quả này không chỉ khiến những ứng viên được kỳ vọng của LPL khởi đầu chật vật mà còn giúp các đại diện LEC tạo dấu ấn ngay trong ngày mở màn CKTG 2026.

IG và Gen.G là 2 đội mở màn cho vòng Thụy Sỹ năm nay ẢNH: LOLESPORTS

LCK khởi đầu hoàn hảo, TSW cũng nhận thất bại

Trái ngược với LPL, LCK có ngày ra quân thành công. Gen.G đánh bại IG, HLE vượt qua TES, Dplus KIA (DK) hạ G2 Esports và T1 giành chiến thắng trước LOS. Cả 4 đại diện Hàn Quốc đều kết thúc lượt đấu đầu tiên với thành tích 1-0.

Ở những trận còn lại, CTBC Flying Oyster (CFO) vượt qua Team Liquid Alienware (TLAW), còn LYON đánh bại Team Secret Whales (TSW) ở trận cuối cùng trong ngày. Đại diện Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước LYON và cũng rơi xuống nhóm 0-1.

Nội chiến LCK, LPL tiếp tục chịu sức ép

Kết quả bốc thăm lượt 2 vòng Swiss mang đến hai cuộc đối đầu nội bộ của LCK. Gen.G sẽ chạm trán HLE, trong khi DK đối đầu T1. Hai cặp đấu còn lại ở nhóm 1-0 là CFO gặp MKOI và LYON so tài với KC.

Ở nhóm 0-1, TES sẽ đối đầu AL, đồng nghĩa LPL chắc chắn có thêm một đại diện nhận thất bại. BLG chạm trán TLAW, còn IG gặp TSW. Cặp đấu còn lại là G2 Esports đối đầu LOS.

Với TSW, cuộc chạm trán IG là cơ hội để đại diện Việt Nam tìm kiếm chiến thắng đầu tiên. Cả hai đội đều cần một kết quả tích cực sau khi để thua ở lượt mở màn.

Theo thể thức Swiss, mỗi đội cần giành 3 chiến thắng để tiến vào vòng Knockout, trong khi 3 thất bại đồng nghĩa với việc bị loại. Vì vậy, lượt đấu tiếp theo sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với các đội đang nằm ở nhóm 0-1.

Sau ngày mở màn, LCK tạm chiếm ưu thế về kết quả, còn LPL phải tìm cách lấy lại phong độ. Những cuộc đối đầu ở lượt 2, đặc biệt là trận nội chiến giữa TES và AL, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện của khu vực Trung Quốc tại CKTG 2026.