Địa chấn MSI 2026: TSW hạ hạt giống số 2 LPL

Team Secret Whales đã tạo nên cơn địa chấn lớn nhất kể từ đầu MSI 2026 khi đánh bại Top Esports với tỷ số 3-1 tại nhánh thua vòng Phân nhánh. Trước hạt giống số 2 của LPL, đại diện Việt Nam đã trình diễn một màn thể hiện đầy thuyết phục để tiếp tục cuộc hành trình tại giải đấu, đồng thời ghi dấu một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất của Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Ít ai nghĩ Team Secret Whales có thể làm nên bất ngờ sau thất bại 0-3 trước Hanwha Life Esports ở trận ra quân. Thế nhưng, đại diện Việt Nam đã khiến tất cả phải ngạc nhiên khi thi đấu tự tin, liên tục áp đảo trong những pha giao tranh quyết định và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1.

TSW làm nên lịch sử cho đại diện đến từ VCS khi đánh bại TES với tỷ số 3-1 ẢNH: ESPORTS

Bên cạnh màn trình diễn ấn tượng của các tuyển thủ, dấu ấn chiến thuật của HLV WarHorse cũng góp phần không nhỏ vào chiến thắng lịch sử của Team Secret Whales. Chiến lược gia người Đài Loan sở hữu nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại LPL, từng dẫn dắt Top Esports và có thời gian làm việc cùng những ngôi sao hàng đầu như Tian hay JackeyLove. Sự am hiểu về lối chơi của các đội tuyển Trung Quốc cùng khả năng chuẩn bị chiến thuật kỹ lưỡng đã giúp WarHorse xây dựng đấu pháp hợp lý, giúp Team Secret Whales khắc chế sức mạnh của TES và tạo nên cơn địa chấn tại MSI 2026.

Chiến thắng này cũng mang ý nghĩa đặc biệt với Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam. Trước đây, GAM từng gây tiếng vang khi đánh bại chính Top Esports ở thể thức BO1. Tuy nhiên, việc vượt qua một đại diện hàng đầu LPL trong một loạt BO5 có giá trị lớn hơn nhiều, bởi nó đòi hỏi sự ổn định, khả năng thích nghi và bản lĩnh xuyên suốt nhiều ván đấu. Đây cũng là chiến thắng BO5 đáng nhớ bậc nhất của một đội tuyển Việt Nam trước đại diện LPL trên đấu trường quốc tế.

Phía trước Team Secret Whales vẫn còn những thử thách lớn, nhưng chiến thắng 3-1 trước Top Esports đã chứng minh đại diện Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh với những đội tuyển hàng đầu thế giới. Không chỉ tiếp tục nuôi hy vọng tiến sâu tại MSI 2026, TSW còn mang đến niềm tin rằng khoảng cách giữa Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam với các khu vực mạnh đang dần được thu hẹp.