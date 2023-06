Chung kết UEFA Europa Conference League: Tìm lại ánh hào quang

Trận chung kết Europa Conference League (ECL) lần thứ 2 sẽ diễn ra tại Prague (CH Czech) vào rạng sáng mai 8.6 khi Fiorentina hướng đến mục tiêu đánh bại West Ham để giữ chiếc cúp ở lại nước Ý thêm một năm nữa.



Thành tích lớn, niềm vui lớn

AS Roma, bại tướng ở trận chung kết Europa League mùa này, chính là đội bóng đầu tiên đăng quang ở ECL và do vậy, HLV Italiano của Fiorentina muốn theo chân HLV Mourinho để kéo dài thêm niềm tự hào của bóng đá Ý ở giải đấu này. Tất nhiên, "Viola" đã không giành được danh hiệu lớn nào ở châu Âu kể từ mùa giải 1960 - 1961 nhưng họ có quyền hy vọng sự chờ đợi mỏi mòn đó sẽ kết thúc tại Prague vào rạng sáng mai.

West Ham (phải) luôn tỏ ra rất nguy hiểm trong những tình huống phản công nhanh Reuters

Là một trong 4 đội góp mặt ở vòng bán kết Europa League mùa trước, West Ham của HLV Moyes đã tiến một bước xa hơn tại ECL mùa này và thành công lớn đầu tiên ở cấp châu lục kể từ năm 1965 đang ở trong tầm ngắm của họ. "The Hammers" có thể có lý do để cảm thấy Eden Arena như sân nhà do hai trụ cột của họ - Soucek và Coufal - từng chơi ở đó trong thời gian khoác áo Slavia Prague.

HLV Moyes nói rằng đây là "một thành tích lớn cho CLB" nhưng bây giờ "là việc tiến lên và giành chiến thắng". Tương tự, HLV Italiano cho rằng việc "lọt vào trận chung kết là một niềm vui lớn", nhưng bây giờ "chúng tôi có nhiệm vụ phải hoàn thành công việc". Bên cạnh đó, ông Italiano cũng tin rằng việc có "3 đội bóng lọt vào chung kết là niềm tự hào lớn cho bóng đá Ý. Tôi chắc chắn rằng tất cả chúng tôi đều có tiếng nói trong trận chung kết".

Thế nhưng, khi AS Roma đã không thể lên tiếng trước Sevilla trong trận chung kết Europa League thì liệu Fiorentina có thể làm điều ngược lại trước West Ham?

Cuộc đọ sức hấp dẫn về chiến thuật ?

Siêu máy tính của Opta tin vào điều đó khi dành cho Fiorentina 47,6% cơ hội giành cúp trong 90 phút, so với chỉ 28,1% cơ hội cho West Ham. Vậy thì máy tính dựa vào đâu để cho ra kết quả này?

Trước hết, Fiorentina có hỏa lực mạnh hơn bất kỳ đội bóng nào góp mặt tại ECL mùa này, ghi 36 bàn sau 14 trận (bình quân 2,6 bàn/trận), nhiều hơn ít nhất 5 bàn so với các đội bóng khác. Thứ hai, họ cũng là đội thực hiện nhiều cú sút nhất (261) và tung ra nhiều cú sút trúng đích nhất (94) tại ECL. Và cuối cùng, "Viola" thường biết cách ghi bàn từ những tình huống cố định hoặc đá phạt trực tiếp. Nói cách khác, trong suốt giải đấu này, Fiorentina cho thấy họ luôn có thể tạo ra cơ hội và biết cách tận dụng những cơ hội đó để ghi bàn. Nếu tất cả điều kể trên tiếp tục diễn ra ở Prague, West Ham sẽ phải trải qua một đêm vô cùng vất vả.

Tuy nhiên, khi West Ham chưa một lần bại trận ở ECL mùa này (13 thắng, 1 hòa) thì Fiorentina cũng sẽ có đủ lý do để lo lắng. Những pha phản công nhanh cực kỳ nguy hiểm được xem là sở trường của "The Hammers", và họ đã không ít lần thành công từ những tình huống đó. Do vậy, HLV Italiano đã công khai ý định chỉ đạo các học trò của mình phạm lỗi chiến thuật nhằm ngăn chặn West Ham phát huy sở trường.

Nói chung, khi cả hai đội đều đang tìm kiếm một chiến thắng quan trọng trong lịch sử hiện đại của mình, đây có thể là một cuộc đọ sức hấp dẫn về mặt chiến thuật. Nếu cả hai HLV đều thành công với ý đồ của họ, nhiều khả năng trận đấu sẽ phải trải qua hai hiệp phụ hoặc cả loạt đá luân lưu để phân thắng bại.