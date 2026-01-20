Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chứng khoán Rồng Việt báo lãi 2025 hơn 350 tỉ đồng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
20/01/2026 11:32 GMT+7

Công ty CP chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 với tổng doanh thu đạt 1.054 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 351 tỉ đồng.

Theo báo cáo tài chính riêng quý 4/2025, Rồng Việt ghi nhận doanh thu đạt 235,7 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 25,3 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận âm 20,6 tỉ đồng. Lũy kế cả năm 2025, công ty ghi nhận tổng doanh thu 1.054 tỉ đồng và tổng chi phí 702,9 tỉ đồng, đều tương đương 97,6% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 351,1 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 284,8 tỉ đồng, lần lượt hoàn thành 97,5% và 98,9% kế hoạch năm.

Công ty chứng khoán Rồng Việt lãi hơn 350 tỉ đồng trong năm 2025

Kết quả này đến từ sự đóng góp hiệu quả của các mảng hoạt động cốt lõi, đặc biệt là hoạt động đầu tư khi ghi nhận doanh thu 337,5 tỉ đồng và lợi nhuận gộp 264,3 tỉ đồng. Mảng cho vay của Rồng Việt mang về doanh thu 422,9 tỉ đồng, trong khi hoạt động kinh doanh môi giới đóng góp 204,3 tỉ đồng, đều tăng trưởng so với năm trước. Hoạt động ngân hàng đầu tư (IB) đạt doanh thu gần 20 tỉ đồng, ghi nhận mức tăng 120% so với năm 2024 nhờ hoàn tất các thương vụ tư vấn và mở rộng tệp khách hàng mới.

Bên cạnh đó, hoạt động quản lý tài sản thông qua Công ty Quản lý Quỹ Rồng Việt (VDAM, công ty con do Rồng Việt sở hữu 58% vốn điều lệ) dù chưa ghi nhận lợi nhuận trong năm 2025 nhưng cũng đã hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng, gồm hoàn tất kế hoạch tăng vốn lên 150 tỉ đồng và IPO thành công Quỹ Đầu tư Thịnh vượng Rồng Việt (RVPIF). Chính thức được đi vào hoạt động từ cuối tháng 3.2025, Quỹ mở RVPIF đã bám sát chiến lược đầu tư và ghi nhận mức tăng trưởng NAV gần 10%, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của mảng quản lý tài sản, một trong năm trụ cột kinh doanh của Rồng Việt.

Tính đến cuối năm 2025, quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Rồng Việt ghi nhận sự tăng trưởng mạnh so với cuối năm 2024, lần lượt đạt mức 8.074 tỉ đồng (tăng 27%) và 3.049 tỉ đồng (tăng 10%). Các chỉ ROEa (9,8%), ROAa (3,9%) và EPS (1.047 đồng/cổ phiếu) tiếp tục giữ Rồng Việt trong nhóm các công ty chứng khoán có hiệu quả hoạt động cao trong năm. Đặc biệt, tỷ lệ an toàn tài chính đạt gần 440%, cao hơn nhiều so với quy định.

Đồng thời, Rồng Việt thành công tăng vốn điều lệ từ 2.430 tỉ đồng lên 2.720 tỉ đồng và phát hành 4 đợt trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị hơn 2.959 tỉ đồng. Việc gia tăng quy mô vốn giúp Rồng Việt chủ động về nguồn lực để nắm bắt các cơ hội lớn khi thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng.

Rồng Việt Lãi doanh thu chứng khoán Quỹ đầu tư
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
