Chứng khoán, vàng, USD tăng hay giảm sau lễ?

Tiền vẫn nằm trong tài khoản chứng khoán

Đóng cửa thị trường tháng 4, VN-Index giảm gần 75 điểm (âm 5,81%) so với cuối tháng trước, xuống 1.209,52 điểm. Thanh khoản cũng giảm mạnh khi tổng giá trị giao dịch bình quân phiên trên 3 sàn chỉ đạt 24.405 tỉ đồng, giảm 18% so với tháng 3 dù vẫn tăng hơn 11% so với mức bình quân 3 tháng đầu năm. Bước sang tháng 5, ông Huỳnh Anh Tuấn - Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á - dự báo chỉ số chứng khoán sẽ đi ngang hoặc tăng nhẹ trở lại. Tuy nhiên mức độ nhiều hay ít cần xem dòng tiền có tăng lên hay không.

"Trước kỳ nghỉ lễ, dòng tiền đã rút ra khỏi chứng khoán. Một số nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy đóng trạng thái, người muốn vào thì cũng chờ qua lễ xem xét thời điểm tham gia. Số dư tiền gửi tại các công ty chứng khoán tăng cao do nhiều nhà đầu tư đã bán bớt cổ phiếu trước kỳ nghỉ lễ và nguồn tiền nhàn rỗi từ các kênh tiết kiệm chuyển sang. Thế nhưng họ chưa tham gia quyết liệt quay lại mua chứng khoán. Dòng tiền lớn đang chờ đợi các thông tin về kinh tế vĩ mô mới xuống tiền", ông Tuấn phân tích.

Thị trường chứng khoán, vàng, USD sẽ như thế nào sau lễ? Ngọc Thắng

Chưa kể, theo ông Huỳnh Anh Tuấn, dòng tiền gần đây có xu hướng đổ vào vàng và USD thời điểm trước lễ và có khả năng tiếp tục đổ vào kênh này sau lễ. "Khi nào tâm lý nhà đầu tư chứng khoán không còn hoang mang trước những thông tin trên thị trường, dòng tiền lúc bấy giờ mạnh tay hơn, các nhà đầu tư sẽ giải ngân tiền có sẵn trên tài khoản", ông Huỳnh Anh Tuấn nói.

Chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh nhận định: Thị trường chứng khoán trong nước chịu tác động tâm lý từ thị trường chứng khoán Mỹ. Kết thúc tháng 4, các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh. Dow Jones sụt 5% (chứng kiến tháng hoạt động tồi tệ nhất kể từ tháng 9.2022), S&P 500 giảm 4,2% và Nasdaq Composite mất 4,4%. Cả ba chỉ số đều chấm dứt chuỗi 5 tháng tăng liên tiếp. "Vì thế sau lễ các nhà đầu tư có thể tái cơ cấu lại danh mục, gia tăng tiền mặt, không nên sử dụng đòn bẩy tài chính trong giai đoạn này. Đối với những nhà đầu tư đang nắm tiền mặt, nếu xác định đầu tư lâu dài có thể tham gia thị trường từng đợt để có mức giá trung bình thấp. Còn nếu tham gia ngắn hạn theo kiểu lướt sóng, mua đáy bán đỉnh thì không nên sử dụng đòn bẩy tài chính, chỉ nên sử dụng một phần tiền đang có", ông Khánh khuyến cáo.

Giá vàng, USD hạ nhiệt

So với thời điểm trước lễ, giá vàng thế giới đã giảm 50 USD/ounce (tương ứng 1,5 triệu đồng/lượng). Ngày 1.5, giá kim loại quý trên thị trường quốc tế giảm xuống còn 2.283 USD/ounce thế nhưng vàng miếng SJC chỉ giảm khoảng 500.000 đồng mỗi lượng. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu mua vào vàng miếng SJC còn 82,6 triệu đồng, bán ra 84,65 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 82,6 triệu đồng, bán ra 84,7 triệu đồng… Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới bị đẩy lên tới 14,5 triệu đồng/lượng, cao hơn thời điểm trước kỳ nghỉ lễ 1 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng sẽ như thế nào sau lễ? Ngọc Thắng

Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu nhận xét mức này là quá cao. Giá vàng trong và ngoài nước không liên thông với nhau, đặc biệt trong những ngày nghỉ lễ vừa qua đã làm gia tăng thêm mức đắt đỏ của kim loại quý trong nước. Sau kỳ nghỉ lễ, khi các công ty, ngân hàng hoạt động kinh doanh trở lại, kỳ vọng giá vàng trong nước sẽ giảm về quanh giá 82 - 83 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra. Bởi mức đắt đỏ của giá vàng trong nước sẽ tác động đẩy giá USD, nhất là trên thị trường chợ đen, đi lên.

Thế nhưng giá có giảm được xuống mức nói trên hay không, theo ông Hiếu còn phụ thuộc vào những phiên đấu thầu vàng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong thời gian tới. Nếu tiếp tục đấu thầu như vừa qua mà không có thay đổi cho phù hợp thì khả năng không cung được vàng ra thị trường, đồng nghĩa với việc giá đứng ở mức cao. Bên cạnh đó, dự báo giá vàng thế giới sẽ tăng trở lại, nhất là vào thời điểm bầu cử tổng thống Mỹ, cũng như căng thẳng Trung Đông gia tăng… Do đó, giá vàng trong nước cũng khó có thể xuống sâu.

Thị trường chứng khoán sẽ như thế nào sau lễ? Ngọc Thắng

Tương tự, chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh cho rằng qua lễ, vàng sẽ điều chỉnh giảm. Lý do là giá kim loại quý trên thị trường quốc tế có thể sẽ đi xuống mức 2.250 USD/ounce. Giá vàng thế giới đã lập đỉnh lịch sử trong tháng 4 khi ở mức 2.431 USD/ounce nên hoạt động chốt lời diễn ra sau đó khiến giá giảm trở lại. Giá vàng trong nước đi theo giá thế giới nhưng mức độ sẽ chậm hơn, tùy vào cung - cầu vàng trên thị trường.



Theo ông Phan Dũng Khánh, vào cuối năm ngoái đến đầu năm nay, nhiều chuyên gia dự báo "sóng thần" tăng giá của các loại tài sản khi lãi suất hạ khắp nơi. Thế nhưng thời gian gần đây, Fed đã gây ra nhiều thất vọng khi trì hoãn việc giảm lãi suất. Các dự báo giảm lãi suất trong tháng 6 có tỷ lệ rất thấp. Trong khi đó, một số ngân hàng trung ương các nước giảm lãi suất nên dẫn đến các ngoại tệ khác mất giá so với USD. Trước lễ, giá USD trong nước đã hạ nhiệt và khả năng sẽ được ổn định. Bối cảnh này không hỗ trợ cho vàng tăng giá.

Riêng về tỷ giá, từ đầu năm đến nay liên tục tăng nóng. Vào giữa tháng 4, tỷ giá tăng tới 5,9% so với đầu năm. Tuần trước lễ, NHNN can thiệp thị trường khiến giá USD hạ nhiệt phần nào, chỉ còn tăng 4,8% so với đầu năm. Theo thống kê, mức mất giá này của tiền đồng vẫn còn thấp so với mức mất giá của nhiều đồng tiền khác trên thế giới như Đài tệ mất giá 5,96%; baht Thái mất 7,12%; yen Nhật mất 9,69%; won Hàn Quốc mất giá 7,71%; franc Thụy Sĩ mất giá 8,2%... Lãi suất thấp kỷ lục được coi là một trong các nguyên nhân khiến tỷ giá gặp nhiều áp lực.

Ông Nguyễn Trí Hiếu cho rằng cho đến thời điểm hiện nay, tỷ giá đã tăng trên 4% trong 4 tháng đầu năm, cao hơn mức dự kiến tăng trong cả năm 2024 ở khoảng 3%. Đây là mức tăng cao. Dù vậy từ nay đến cuối năm, tỷ giá còn chịu nhiều áp lực tăng bởi chỉ số USD-Index ngày càng mạnh lên, có lúc lên đến 106 điểm. Nếu tiếp tục trong xu hướng này, khả năng sẽ còn đẩy tỷ giá đi lên. Hơn nữa, căng thẳng ở Trung Đông dù đã giảm nhưng có thể bùng phát mạnh bất cứ lúc nào, căng thẳng Nga - Ukraine vẫn chưa có hồi kết… cũng làm cho nhà đầu tư trú ẩn vào USD nhiều hơn.