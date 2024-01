Chung tay chặn thực phẩm bẩn tuồn ra thị trường

Báo Thanh Niên vừa đăng loạt bài Khiếp hãi bì heo bẩn ở TP.HCM, được nhiều bạn đọc (BĐ) quan tâm theo dõi.



Theo đó, sau khi thâm nhập thu thập chứng cứ, PV Báo Thanh Niên cung cấp thông tin cho Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM để kiểm tra các cơ sở chế biến bì, tóp mỡ heo nêu trong loạt bài trên.

Sáng 9.1, Đội Quản lý ATTP số 8 thuộc Sở ATTP TP.HCM phối hợp Đoàn liên ngành UBND Q.6 kiểm tra các cơ sở chế biến bì heo, tóp mỡ này. Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, hầu hết cơ sở đều đóng cửa, ngưng hoạt động. Riêng cơ sở chế biến bì của ông H.V.V thì khép hờ cửa, nhưng bên trong vẫn hoạt động nên lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện nhiều vi phạm về vệ sinh ATTP (VSATTP). Tại đây, đoàn ghi nhận có hơn 2,2 tấn da heo sống, da heo ngâm, da heo bán thành phẩm và thành phẩm. Lúc kiểm tra, chủ cơ sở chưa cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hơn 2,2 tấn sản phẩm, hàng hóa nói trên. Lực lượng chức năng lấy mẫu, niêm phong toàn bộ sản phẩm, hàng hóa phục vụ cho quá trình xác minh, điều tra làm rõ.

Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với hộ kinh doanh bì heo H.V.V TRẦN DUY KHÁNH

Liên quan đến vụ việc, ngày 9.1, Đội Quản lý ATTP số 8 đã có báo cáo nhanh gửi lãnh đạo Thanh tra sở và lãnh đạo Sở ATTP TP.HCM.

Ngày 11.1, PV Thanh Niên có buổi làm việc với lãnh đạo UBND Q.6 và Phòng Y tế Q.6. Ông Lê Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND Q.6, cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh, quận chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm, xử lý triệt để các hành vi vi phạm về VSATTP. Yêu cầu các cơ sở thực hiện đúng quy định pháp luật trong sản xuất thực phẩm; rà soát và đảm bảo việc kiểm nghiệm thực phẩm trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Thời gian tới, UBND Q.6 giao Phòng Y tế phối hợp đơn vị chức năng tăng cường giám sát hoạt động, kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề đối với các cơ sở chế biến da bì heo trên địa bàn. Kiên quyết xử lý nghiêm, đình chỉ hoạt động cơ sở không đảm bảo điều kiện hoạt động. Bên cạnh đó, UBND Q.6 chỉ đạo các phòng, ban có liên quan phối hợp UBND P.11 thành lập tổ khảo sát, hướng dẫn và hỗ trợ vay vốn, tập huấn kiến thức… nhằm cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất đảm bảo quy định về ATTP, bảo vệ môi trường để giúp các cơ sở, người dân thực hiện sản xuất tốt và ngày càng ổn định.

Đúng là khiếp hãi !

BĐ hoan nghênh PV Báo Thanh Niên đã vào cuộc thu thập chứng cứ và cung cấp cho cơ quan chức năng. BĐ Trịnh Cương chia sẻ: "Thực trạng đăng trên báo in sáng nay (ngày 11.1) được nhiều bạn đọc quan tâm và cho là "khiếp hãi thật!". Mình đánh giá cao việc vào cuộc, mục kích và đưa bài phản ánh của Báo Thanh Niên, và cũng ngạc nhiên là chuyện không quá mới nhưng địa phương, các đơn vị liên quan… chưa biết. Những thực phẩm bẩn này không những độc hại do hóa chất, mà còn quá mất vệ sinh, "thành phẩm" thì đi khắp nơi".

Cùng ý kiến, BĐ Trung Vu cho biết thêm: "Trước tiên cảm ơn các PV Báo Thanh Niên về loạt bài này. Điều đặc biệt ở đây là khi cơ quan chức năng đi kiểm tra thì đa số cơ sở đều… đóng cửa nghỉ, mà đây là một ngành nghề đã tồn tại rất lâu năm tại khu vực này. Địa phương ở đây có lẽ không biết?".

Tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời

Nhiều BĐ cho rằng các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra về VSATTP để xử lý kịp thời, không để thực phẩm bẩn tuồn ra thị trường, nhất là vào dịp cận tết, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. BĐ Hieu Thuan Nguyen Chau cho biết: "Không bao giờ tôi mua bì heo ở chợ, nay nhìn cảnh này càng khẳng định cho chủ trương đúng đắn của tôi. Muốn ăn bì thì tôi phải mua da heo ở các cơ sở có uy tín như Vissan, Co.opmart... và tự chế biến, tuy cực một chút nhưng bảo đảm sức khỏe của mình và gia đình, đây mới là điều quan trọng nhất! Còn trách nhiệm của các cơ quan chức năng là phải tăng cường kiểm tra, xử phạt theo quy định của luật pháp, chứ cứ để các cơ sở chế biến bẩn như thế này tồn tại là chưa làm tròn nhiệm vụ của mình trước dân!".

"Bảo sao ung thư nhiều, bệnh từ miệng mà vào. Cần xử lý nghiêm trước pháp luật, phạt thật nặng", BĐ Trường Mai bức xúc. BĐ Đạt Huỳnh cũng đề nghị: "Xử lý hình sự hết, phạt hành chính thì coi như muỗi chích thôi".

"VSATTP luôn là chuyện đau đầu đối với người tiêu dùng, nhất là người không dư dả lắm như tôi. Đâu phải ai cũng có thời giờ và tiền bạc để mua thực phẩm sạch về nhà chế biến và ăn uống. Như tôi, do công việc bận rộn, nên mỗi tuần chỉ có 2 ngày thứ bảy và chủ nhật là ăn cơm nhà, còn lại đành "may nhờ rủi chịu" với hàng quán ngoài đường. Quán cảm thấy an toàn, vệ sinh thì giá đắt, quán bình dân thì chất lượng cũng… bình dân.

Chỉ mong các quán xá bán hàng có tâm, cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, để đảm bảo cao nhất VSATTP cho mọi người", BĐ Cong Thanh ý kiến.