Quyết liệt với thực phẩm bẩn

Như Thanh Niên thông tin, ngày 30.12, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng về chấm dứt việc thí điểm hoạt động của Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM kể từ ngày 1.1.2024. Mô hình thí điểm Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM kết hợp lực lượng từ 3 sở: Y tế, Công thương và NN-PTNT. Mô hình này hoạt động từ tháng 12.2016 đến nay, là một bước đột phá trong quá trình phát triển bền vững và đảm bảo an sinh xã hội, lấy mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân làm kim chỉ nam hoạt động.



Kỳ vọng việc quản lý thực phẩm tại TP.HCM sẽ đi vào thực chất hơn khi có Sở An toàn vệ sinh thực phẩm NHẬT THỊNH

Đồng thời, UBND TP.HCM cũng công bố nghị quyết của HĐND TP.HCM về việc thành lập Sở An toàn thực phẩm TP.HCM. Theo nghị quyết, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM có hiệu lực từ ngày 1.1.2024. Sở An toàn thực phẩm TP.HCM là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Chức năng, nhiệm vụ và nhân sự của Sở An toàn thực phẩm được chuyển giao nguyên trạng từ Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM.

Với tiền thân là Ban Quản lý an toàn thực phẩm, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM sẽ phát huy hiệu quả cao nhất trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho người dân sống và làm việc tại TP.HCM.

Tin vui với người TP.HCM

Bạn đọc (BĐ) Thanh Niên cho rằng TP.HCM thành lập Sở An toàn thực phẩm là một điều đáng mừng và mong Sở sẽ có những chương trình hành động thiết thực, hiệu quả trong vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. "Chúc mừng Sở mới với những trọng trách mới. Vì sức khỏe nhân dân, giống nòi người Việt nên Sở phải quyết liệt đánh bật những hóa chất độc hại ra khỏi nguồn sống của nhân dân", BĐ T.C kỳ vọng.

Tương tự, BĐ Đức Anh ý kiến: "Tin vui với người TP.HCM. Với tôi, đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy nhà nước đang đặc biệt quan tâm đến sức khỏe người dân. Thực tế cho thấy rất nhiều trường hợp ngộ độc vì thức ăn bẩn, kém chất lượng. Hy vọng thời gian tới, công tác kiểm tra được tăng cường, để người dân có thể an tâm mua sản phẩm sạch".

Còn BĐ Văn Thân viết: "Việc này lẽ ra phải làm từ lâu rồi nhưng thôi có còn hơn không. Đã đến lúc vấn đề an toàn thực phẩm cần được quan tâm đúng mức để đảm bảo sức khỏe của mọi người. Không thể để tình trạng bất chấp tính mạng người khác vì lợi nhuận được".

"Tình trạng nhiều trường hợp ngộ độc vì thức ăn bẩn, kém chất lượng cho thấy sự cần thiết của Sở An toàn thực phẩm. Chỉ hy vọng sau khi đưa vào hoạt động, cơ quan này cần có những chủ trương, biện pháp hợp lý để răn đe những đối tượng bán hàng kém chất lượng hiện nay", BĐ Ngọc Anh góp ý.

Nhiều kỳ vọng

Theo BĐ An Huy việc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM ra đời cũng là mong ước của rất nhiều người dân. "Hy vọng Sở khi hoạt động sẽ có những biện pháp, phương hướng đúng đắn để xử lý những trường hợp kinh doanh đồ bẩn, kém chất lượng", BĐ này ý kiến thêm.

Cùng quan điểm, BĐ Đạt Nguyễn ý kiến: "Thị trường hiện nay thực phẩm bẩn, kém chất lượng tràn lan vì thiếu đội ngũ quản lý chặt chẽ. Hy vọng đây sẽ là bước đệm để xử lý triệt để những tình trạng kinh doanh bất chấp, nâng cao sức khỏe người dân. Với tôi đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự quyết liệt trong việc giải quyết những bất cập trong vấn đề an toàn thực phẩm gây nhức nhối thời gian qua".

"Sở An toàn thực phẩm TP.HCM phải xử lý cho được vấn đề thực phẩm bẩn, gây nhức nhối dư luận thời gian qua. Người dân phải là đối tượng được hưởng lợi một cách tốt nhất, thực chất nhất trong cuộc chiến an toàn thực phẩm. Ai cũng biết cũng hiểu đa số bệnh tật, ốm đau đều từ miệng mà vào. Các loại đồ ăn thức uống thực phẩm bẩn, các loại thuốc trừ sâu thuốc bảo vệ thực vật, thuốc tăng trọng... phải được quản lý một cách chặt chẽ đồng bộ trách nhiệm. Cơ chế chính sách rõ ràng. Và quan trọng là vấn đề tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm...", BĐ M.Trang nêu ý kiến.