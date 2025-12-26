Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chung tay vì cộng đồng: Khánh thành 2 cầu dân sinh ở vùng cao Lào Cai
Video Thời sự

Chung tay vì cộng đồng: Khánh thành 2 cầu dân sinh ở vùng cao Lào Cai

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
26/12/2025 18:02 GMT+7

Tại xã Lâm Thượng (tỉnh Lào Cai), Báo Thanh Niên vừa phối hợp chính quyền địa phương và nhà tài trợ GHTK tổ chức khánh thành, bàn giao 2 cầu dân sinh tại thôn Lũng Cọ và thôn Nặm Chắn.

Dự buổi lễ có nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên và bà Hàn Thị Thủy, Trưởng ban Truyền thông Công ty CP Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK).

- Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự chương trình bàn giao 2 cầu dân sinh

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Về phía địa phương có ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Lâm Thượng; chị Dương Thị Vui, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Giám đốc Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lào Cai; lãnh đạo, cán bộ Đảng ủy - HĐND - UBND xã Khánh Thiện, cùng đông đảo nhân dân các thôn Lũng Cọ, Nặm Chắn.

Tòa soạn Chính sách bảo mật

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
