Báo Thanh Niên trao tặng 3 căn Nhà Nhân Ái ở Đồng Nai

Ngày 25.12, Báo Thanh Niên phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai, Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai và chính quyền tổ chức lễ trao 3 căn Nhà Nhân Ái cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đây là một trong những hoạt động của Báo Thanh Niên hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026).

Các căn nhà được trao cho bà Hoàng Thị Chanh (ấp Cây Da, xã Xuân Thành), ông Nguyễn Ngọc Thạch và ông Nguyễn Văn Khải (ấp 6 và ấp 7, xã Đak Lua), đều là những hộ nghèo, nhà ở xuống cấp nghiêm trọng, dột nát, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ khi mưa bão. Sau hơn 1 tháng rưỡi chờ đợi, 3 hộ dân đã được cầm trên tay quyết định bàn giao nhà từ chính quyền địa phương. Ai cũng vui mừng, xúc động; đặc biệt là bà Nguyễn Thị Hằng, vợ ông Khải, do ngày trao nhà đúng hôm ông phải ra trung tâm y tế lấy thuốc uống (ông Khải là thương binh) nên bà Hằng đại diện. Theo chính quyền xã, bản thân bà Hằng bị bệnh hở van tim, trước buổi lễ cán bộ xã sợ bà xúc động, bệnh tái phát nên dặn bà bình tĩnh. Bà Hằng đã kìm nén xúc động để nói lời cảm ơn Báo Thanh Niên, đơn vị tài trợ và chính quyền địa phương.

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, và đại diện đơn vị tài trợ trao tặng nhà nhân ái cho hộ ông Nguyễn Văn Khải ẢNH: LÊ LÂM

L AN TỎA TÌNH NGƯỜI

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết trong không khí ấm áp nghĩa tình, Báo Thanh Niên rất xúc động khi được cùng các đơn vị đồng hành và chính quyền địa phương tổ chức Lễ bàn giao 3 căn Nhà Nhân Ái cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Đồng Nai.

Theo nhà báo Lâm Hiếu Dũng, trong 40 năm hình thành và phát triển, Thanh Niên không chỉ là một cơ quan báo chí của tuổi trẻ Việt Nam, mà còn xác định rõ trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng. Bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, Báo Thanh Niên luôn nỗ lực kết nối những tấm lòng nhân ái, lan tỏa tinh thần "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy" đến với xã hội.

Đó là các chương trình Học bổng Nguyễn Thái Bình, Cùng con đi tiếp cuộc đời, Nghị lực mùa thi, Cây mùa xuân, Cầu nối thiện tâm và đặc biệt là chương trình Nhà Nhân Ái với hàng trăm mái ấm đã được xây dựng trên khắp mọi miền đất nước. "Mỗi ngôi nhà được hoàn thành không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là điểm tựa tinh thần, là niềm tin để các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vững vàng hơn trên hành trình mưu sinh và vươn lên trong cuộc sống", nhà báo Lâm Hiếu Dũng gửi gắm.

Bà Nguyễn Thị Hằng, vợ ông Nguyễn Văn Khải, vui mừng khi nhận quyết định bàn giao nhà ẢNH: LÊ LÂM

Thay mặt Ban biên tập, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai và Công ty Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai, những doanh nghiệp luôn đồng hành với Thanh Niên trong nhiều chương trình an sinh xã hội. "Chính sự chung tay, trách nhiệm và nghĩa tình của quý doanh nghiệp đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái đến cộng đồng", nhà báo Lâm Hiếu Dũng nhấn mạnh. Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên cũng trân trọng cảm ơn lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban ngành, đoàn thể xã Đak Lua, xã Xuân Thành đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để chương trình được triển khai đúng tiến độ, đúng đối tượng và đạt được ý nghĩa thiết thực.

Về phía nhà tài trợ, ông Phan Hữu Giống, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai, cho biết việc chung tay hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ khó khăn là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Theo ông Giống, những căn nhà được trao tặng không chỉ là tài sản vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các gia đình thêm niềm tin, nghị lực để vươn lên ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo bền vững.

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng và bà Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch UBND xã Đak Lua, trao tặng 3.000 tập vở cho học sinh trên địa bàn xã ẢNH: LÊ LÂM

Đại diện chính quyền xã Đak Lua, bà Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch UBND xã, cho hay Đak Lua là xã vùng sâu vùng xa của tỉnh Đồng Nai. Từ trung tâm của tỉnh, muốn vào xã phải đi qua địa bàn 3 huyện của tỉnh Lâm Đồng trước đây. Đời sống kinh tế của phần lớn người dân còn nhiều khó khăn. Riêng địa bàn ấp 7 (xã Đak Lua), nơi diễn ra buổi lễ trao nhà có đến 94% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống vật chất và tinh thần rất thiếu thốn. Vì vậy, bên cạnh nguồn vốn chăm lo của tỉnh, địa phương rất cần thêm các nguồn lực từ xã hội để xây dựng, phát triển.

Chủ tịch UBND xã Đak Lua cảm ơn Báo Thanh Niên và các đơn vị tài trợ đã quan tâm, hỗ trợ xây nhà nhân ái cho người dân khó khăn trên địa bàn. Bà mong muốn thời gian tới tiếp tục được quý báo, các nhà tài trợ ủng hộ, giúp đỡ. Tại xã Xuân Thành, thay mặt địa phương, ông Lê Anh Việt, Phó chủ tịch UBND xã, gửi lời cảm ơn Báo Thanh Niên và các đơn vị đồng hành đã quan tâm, chăm lo đời sống người dân khó khăn trên địa bàn.