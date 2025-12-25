Báo Thanh Niên khánh thành 3 căn nhà nhân ái ở Đồng Nai

Hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Báo Thanh Niên (3.1.1986 - 3.1.2026), ngày 25.12, Báo Thanh Niên phối hợp Công ty xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai, Công ty cổ phần cảng Đồng Nai và chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao 3 căn nhà nhân ái cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Đồng Nai.

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng (bên trái) cùng ông Phan Hữu Giống, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai bên căn nhà nhân ái xây tặng gia đình ông Nguyễn Văn Khải (ở ấp 7, xã Đak Lua) ẢNH: LÊ LÂM

Cụ thể, bàn giao 2 căn nhà cho ông Nguyễn Ngọc Thạch (ấp 6) và ông Nguyễn Văn Khải (ấp 7, xã Đak Lua) do Công ty xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai tài trợ; 1 căn ở xã Xuân Thành cho bà Hoàng Thị Chanh do Công ty cổ phần cảng Đồng Nai tài trợ.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Lâm Hiếu Dũng Phó tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Thanh Niên, chia sẻ rằng trong không khí ấm áp, nghĩa tình, Báo Thanh Niên rất xúc động khi được cùng các đơn vị đồng hành và chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao 3 căn nhà nhân ái cho 3 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Đồng Nai.

Theo ông Lâm Hiếu Dũng, trong 40 năm hình thành và phát triển, cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Báo Thanh Niên xác định rõ trách nhiệm xã hội của mình đối với cộng đồng. Bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, Báo Thanh Niên luôn nỗ lực kết nối những tấm lòng nhân ái, lan tỏa tinh thần hào hiệp - tử tế - nhân văn - tin cậy đến với xã hội.

Đó là các chương trình: Quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình, Cùng con đi tiếp cuộc đời, Nghị lực mùa thi, Cây mùa xuân, Cầu nối thiện tâm, Xây cầu nông thôn và đặc biệt là chương trình nhà nhân ái với hàng trăm mái ấm đã được xây dựng trên khắp mọi miền đất nước...

"Mỗi ngôi nhà được hoàn thành không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là điểm tựa tinh thần, là niềm tin để các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vững vàng hơn trên hành trình mưu sinh và vươn lên trong cuộc sống", nhà báo Lâm Hiếu Dũng gửi gắm.

Phía dưới là căn nhà cũ của hộ ông Nguyễn Văn Khải. Phía trên là căn nhà mới được bàn giao trong ngày 25.12 ẢNH: LÊ LÂM

Còn đây là hình ảnh căn nhà cũ bên cạnh căn nhà mới đang xây, và hình ảnh bên trong căn nhà khi xây hoàn thành của hộ ông Nguyễn Ngọc Thạch (71 tuổi) ẢNH: LÊ LÂM

Ông Trần Văn Học (57 tuổi, chồng bà Hoàng Thị Chanh (60 tuổi) ở căn nhà cũ (ảnh trên) và căn nhà mới trong ngày khánh thành ẢNH: NGUYỄN DUY KHÁNH

Thay mặt Báo Thanh Niên, nhà báo Lâm Hiếu Dũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Công ty cổ phần cảng Đồng Nai, Công ty xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai, những doanh nghiệp luôn đồng hành cùng Báo Thanh Niên trong nhiều chương trình an sinh xã hội.

"Chính sự chung tay, trách nhiệm và nghĩa tình của quý doanh nghiệp đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái đến cộng đồng", ông nhấn mạnh.

Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên trân trọng cảm ơn lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban ngành, đoàn thể xã Đak Lua, xã Xuân Thành đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để chương trình được triển khai đúng tiến độ, đúng đối tượng và đạt được ý nghĩa thiết thực.

Ông Phan Hữu Giống, Phó tổng giám đốc Công ty xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai, phát biểu tại lễ trao nhà nhân ái ẢNH: LÊ LÂM

Về phía nhà tài trợ, ông Phan Hữu Giống, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai, cho biết việc chung tay hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ khó khăn về nhà ở là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Theo ông Giống, những căn nhà được trao tặng không chỉ là tài sản vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các gia đình thêm niềm tin, nghị lực để vươn lên ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo bền vững.

Bà Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch UBND xã Đak Lua cám ơn Báo Thanh Niên, Công ty cổ phần cảng Đồng Nai, Công ty xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai đã quan tâm, hỗ trợ xây nhà nhân ái cho người dân khó khăn trên địa bàn ẢNH: LÊ LÂM

Đại diện chính quyền xã Đak Lua, bà Nguyễn Thanh Hiền, Chủ tịch UBND xã cho hay Đak Lua là một xã vùng sâu vùng xa của tỉnh Đồng Nai. Từ trung tâm của tỉnh, muốn vào xã phải đi qua địa bàn 3 huyện của tỉnh Lâm Đồng cũ.

Kinh tế của xã đa phần người dân còn nhiều khó khăn. Riêng địa bàn ấp 7 (xã Đak Lua), nơi diễn ra lễ bàn giao nhà nhân ái có đến 94% là người đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống vật chất và tinh thần rất thiếu thốn. Vì vậy, bên cạnh nguồn vốn chăm lo của tỉnh, địa phương rất cần thêm các nguồn lực từ xã hội để xây dựng, phát triển.

Chủ tịch UBND xã Đak Lua cám ơn Báo Thanh Niên và các đơn vị tài trợ đã quan tâm, hỗ trợ xây nhà nhân ái cho người dân khó khăn trên địa bàn. Bà mong muốn thời gian tới tiếp tục được quý báo, các nhà tài trợ ủng hộ, giúp đỡ.

Tại xã Xuân Thành, thay mặt địa phương, ông Lê Anh Việt, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Thành gửi lời cảm ơn Báo Thanh Niên cùng các đơn vị đồng hành đã quan tâm, chăm lo đời sống người dân khó khăn trên địa bàn.

Nhân dịp trao nhà, đại diện Báo Thanh Niên cũng trao tặng các phần quà gồm nồi cơm điện, bình đun nước siêu tốc cho 3 gia đình.

Trước đó, ngày 11.12, Báo Thanh Niên cũng đã phối hợp UBND xã Đồng Phú (Đồng Nai), Công ty TNHH MTV phòng khám đa khoa Tâm Đức tổ chức bàn giao 2 căn nhà nhân ái cho gia đình chị Cao Thị Thái và ông Nguyễn Văn Sáng (cùng ở xã Đồng Phú).





Lãnh đạo UBND xã Đak Lua trao thư cảm ơn Báo Thanh Niên, Công ty xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Báo Thanh Niên trao quà cảm ơn cho lãnh đạo xã và các đơn vị tài trợ ẢNH: LÊ LÂM

Bà Nguyễn Thị Hằng (59 tuổi, vợ ông Nguyễn Văn Khải) vui mừng bên quyết định bàn giao căn nhà nhân ái ẢNH: LÊ LÂM

Lễ trao nhà đúng ngày ông Võ Văn Khải phải ra trung tâm y tế lấy thuốc nên vợ là bà Nguyễn Thị Hằng đại diện. Theo chính quyền xã, bản thân bà Hằng bị bệnh hở van tim, trước buổi lễ, cán bộ xã sợ bà xúc động bệnh tim tái phát nên cứ phải dặn bà bình tĩnh ẢNH: LÊ LÂM

Trao nhà nhân ái cho hộ ông Nguyễn Ngọc Thạch ẢNH: LÊ LÂM

Ông Hoàng Anh Tuấn, đại diện Báo Thanh Niên cùng chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ trao nhà nhân ái cho hộ bà Hoàng Thị Chanh ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Nhân dịp này, lãnh đạo Báo Thanh Niên cũng trao 3.000 quyển tập cho các em học sinh ở xã Đak Lua ẢNH: LÊ LÂM