Gấp rút phục hồi các tuyến đường sau mưa bão

Tranh thủ từng giờ để thông đèo Khánh Lê

Trưa 28.11, PV Thanh Niên trở lại hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê (thôn Bố Lang, xã Nam Khánh Vĩnh, Khánh Hòa). Giữa bạt ngàn đất đá còn chồng cao như những bức tường vừa sập, tiếng máy xúc, tiếng gầm động cơ xe chuyên dụng dội vào vách núi, vang vọng khắp thung lũng. Trên mặt đường bị chia cắt thành nhiều đoạn, hàng chục công nhân của Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa tranh thủ từng khoảnh khắc mưa tạnh, xúc từng gàu đất, cắt từng mảng đá để mở lối qua các điểm sạt lở mới phát sinh.

Ban Quản lý dự án 85 huy động xe múc, xe ben thi công bạt núi ở khu vực đèo D’Ran sạt lở ẢNH: LÂM VIÊN

Bữa trưa của những công nhân diễn ra chớp nhoáng, ngay trên mép đường còn ngổn ngang đá vụn. Bát cơm nguội, chai nước lọc, vài phút nghỉ rồi tất cả lại lao vào guồng làm việc. "Anh em gần như ăn ngủ tại chỗ từ ngày 17.11 đến giờ. Trời khô được phút nào là làm phút đó. Mưa hay sập tối là phải dừng ngay vì cực kỳ nguy hiểm", anh Văn Dũng, một công nhân, chia sẻ.

Anh cho biết công việc này rất nguy hiểm, vừa làm vừa phải quan sát. Đôi khi chỉ là trượt xuống vài viên đá nhỏ nhưng cả nhóm công nhân phải lập tức lùi ra, đánh giá độ an toàn rồi mới tiếp tục làm việc. "Có hôm vừa dọn xong chỗ này thì nó lại sạt ngay trước mắt. Làm phía trước thì phía sau đổ xuống", anh Dũng lắc đầu kể.

Trước đó, trận sạt lở đèo Khánh Lê đêm 16.11 đã gây thiệt hại đặc biệt nặng nề. Đất đá từ trên cao ập xuống QL27C, vùi lấp một xe chở khách, khiến 6 người tử vong và 19 người bị thương. Tuyến giao thông huyết mạch nối Đà Lạt (Lâm Đồng) - Nha Trang (Khánh Hòa) hoàn toàn bị tê liệt cho đến nay.

Những ngày sau, mưa lớn kéo dài khiến thêm nhiều điểm sạt lở mới xuất hiện. Đến chiều 28.11, đoạn qua đèo Khánh Lê ghi nhận 52 điểm sạt lở, trong đó 35 điểm tắc đường hoàn toàn. Nhiều đoạn đèo nứt toác gần nửa mặt đường, mặt đường sình lún và rạn vỡ với tổng diện tích khoảng 1.500 m².

Ông Lê Thuận Đoàn, Giám đốc Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa, cho biết lực lượng sửa chữa đã khắc phục được 41 điểm, còn 11 điểm vẫn đang chia cắt. "Khó nhất là những khối đá nặng hàng trăm tấn chắn ngang đường. Muốn phá phải nổ mìn, nhưng phá xong phải dọn sạch rồi mới làm tiếp điểm khác", ông nói.

Đơn vị thi công sửa chữa dải phân cách trên QL1, đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk Ảnh: Hữu Tú

Trên vách đèo còn vô số khối đất đá treo lơ lửng, chỉ cần thêm một cơn mưa là có thể đổ xuống bất kỳ lúc nào. Bão số 15 thì đang "rình rập" ngoài biển và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Khánh Hòa, gây mưa lớn khiến nguy cơ sạt lở càng khó lường.

Chấp hành chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã đưa lực lượng công binh lên hỗ trợ. Sáng 25.11, đơn vị cho nổ mìn phá hơn 600 m³ đá tại Km 44+400, mở đường cho lực lượng duy tu tiếp cận các điểm sạt lở phía trên. Nhưng thời tiết lúc nào cũng là thử thách lớn nhất. Mưa đột ngột kéo đến, sương phủ dày đặc, đất đá ướt nhão khiến máy móc khó tiếp cận. Nhiều thiết bị nặng có khi phải đứng chờ hàng giờ vì nguy cơ trượt lở quá lớn.

Nước lũ băng qua QL1, xoáy xuống chân đường làm sạt lở, cuốn rào chắn an toàn Ảnh: Trần Bích Ngân

Theo ông Lê Thuận Đoàn, công ty đang huy động 20 công nhân và 30 đầu thiết bị hoạt động liên tục. Có người đã 10 ngày chưa về nhà, ngủ trong cabin xe hoặc trong những mái lán tạm dựng trên đèo. "Có anh em làm liên tục từ hôm xảy ra tai nạn đến giờ. Mỗi lần tranh thủ gọi về gia đình chỉ dám nói vài câu để mọi người yên tâm", ông Đoàn chia sẻ.

Một điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê Ảnh: Bá Duy

Ưu tiên lúc này là mở thông bước một để giải phóng mặt bằng, tuy nhiên trong tình trạng hiện nay, chỉ cần một trận mưa lớn, mọi nỗ lực có thể phải làm lại từ đầu. Lực lượng chức năng tiếp tục khuyến cáo người dân không lên khu vực đèo Khánh Lê để đảm bảo an toàn và tránh gây cản trở cho máy móc.

Sắp thông xe nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng

Trên QL20, trục đường xương sống nối Đà Lạt với vùng Đông Nam bộ, chịu thiệt hại nặng nề nhất với 3 điểm sạt lở lớn. Ngày 17.11, đèo Prenn, cửa ngõ vào Đà Lạt, bị sạt lở nghiêm trọng. Chỉ một ngày sau, đêm 18.11, đèo Mimosa tiếp tục sạt lở, mặt đường bị xé toạc, không thể lưu thông. Trước đó, ngày 28.10, đèo D'Ran cũng đã xuất hiện cung trượt 3.500 m², khoét lún nửa mặt đường.

Đất, đá còn ngổn ngang tại các điểm sạt lở trên QL27C Ảnh: Bá Duy

Trước diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành tình huống khẩn cấp, cho đào hạ tải, mở đường tạm phía taluy dương. Đến nay, tuyến tránh tại đèo Mimosa đã được mở, tạm phục vụ nhu cầu đi lại trong thời gian chờ khắc phục toàn diện. Ông Hoàng Tuấn Dung, Giám đốc Quản lý dự án của Ban Quản lý dự án 85 (thuộc Bộ Xây dựng, chủ đầu tư dự án cải tạo - nâng cấp đoạn tuyến qua đèo Mimosa và một số công trình trên QL20), cho biết dự kiến ngày 1.12, sẽ thông xe qua đoạn đường tạm này.

Ban Quản lý dự án 85 đổ đá gia cố điểm sạt lở trên đèo Mimosa Ảnh: Lâm Viên

Đối với đèo D'Ran, lực lượng thi công đang khẩn trương san gạt, đào chuyển đất đá để mở lại đường. Dự kiến tuyến có thể thông một chiều vào ngày 30.11. Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, đèo Prenn là điểm xuống cấp nặng nhất với 6 vị trí lún nứt, tổng cộng 300 m, có đoạn nứt rộng tới 10 cm. Tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ban Quản lý dự án 85 và liên danh nhà thầu nâng cấp đèo Prenn xây dựng phương án khẩn cấp khắc phục các điểm sạt lở. Từ 13 giờ ngày 25.11, đèo Prenn đã cho phép phương tiện lưu thông trở lại (trừ xe tải). Hiện nhà thầu tiếp tục sửa chữa 5 điểm sạt lở, sụt lún còn lại. Đại diện nhà thầu cho biết, việc khắc phục dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Các phương tiện và công nhân đang thi công khắc phục các điểm sạt lở trên QL27C Ảnh: Bá Duy

Xe múc để thu dọn đất đá tại một điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê Ảnh: Bá Duy

Việc thi công ở đèo Khánh Lê vô cùng khó khăn và nguy hiểm Ảnh: Bá Duy

Riêng QL27 nối Đà Lạt với Phan Rang, QL28 nối Đà Lạt với Phan Thiết cũng xuất hiện hàng loạt điểm lún nứt kéo dài. Lâm Đồng đã kích hoạt tình huống khẩn cấp, điều lực lượng tập trung xử lý để tạm thông tuyến.

Ngày 28.11, UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai QL27C, từ Km 65+800 đến Km 117+450, qua địa bàn xã Lạc Dương và P.Lâm Viên - Đà Lạt, với 33 điểm sạt lở, khối lượng khoảng 22.158 m³. Trong đó, nghiêm trọng nhất tại vị trí Km 65+800 khối lượng đất, đá sạt lở rất lớn khoảng 12.000 m3, vùi lấp toàn bộ mặt đường, gây chia cắt giao thông.

Xử lý dứt điểm khi thời tiết ổn định

Trên QL1, đoạn qua tỉnh Phú Yên cũ (nay thuộc Đắk Lắk), lũ lụt đã làm hàng cây số dải phân cách bị cuốn đổ, nhiều hố xói lớn xuất hiện gây ách tắc. Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Khu quản lý đường bộ III, cho biết chiều 21.11, đoạn QL1 qua P.Phú Lâm (thuộc TP.Tuy Hòa, Phú Yên cũ) xuất hiện một hố xói giữa mặt đường. Đến 22 giờ 30 cùng ngày, phát sinh thêm hai hố mới, mỗi hố rộng gần nửa mặt đường. Đơn vị phải huy động 20 công nhân, 15 thiết bị đổ đá hộc lấp hố, tháo dỡ dải phân cách để tạo làn lưu thông tạm và điều tiết phương tiện một chiều. Chiều 22.11, sau khi kiểm tra an toàn, tuyến được thông hai chiều. Các hư hỏng còn lại sẽ được xử lý dứt điểm khi thời tiết ổn định.

Mặt đường trên đèo Khánh Lê bị sụt lún nghiêm trọng, lực lượng chức năng đang căng dây cảnh báo Ảnh: Bá Duy

Thu dọn đất đá tại những điểm sạt lở luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro Ảnh: Bá Duy

Tại Khánh Hòa, một số vị trí trên QL1 bị ngập, đèo Cổ Mã xuất hiện sạt lở cục bộ làm ùn ứ giao thông trong mưa lũ nhưng đã được xử lý.

Sáng 28.11, tại khu vực tứ nón mố cầu và mố cầu bên phải, phía bắc cầu Trần Phú ở Nha Trang (Khánh Hòa) bị dòng nước lũ khoét sâu, làm bật lớp bê tông bảo vệ và để lộ phần móng. Trước nguy cơ mất an toàn kết cấu, cơ quan chức năng khẩn cấp phong tỏa một phần giao thông và triển khai biện pháp xử lý ngay trong đêm. Sở Xây dựng Khánh Hòa tạm cấm xe tải trên 2,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ lưu thông qua cầu Trần Phú theo hướng từ đường Phạm Văn Đồng vào trung tâm Nha Trang; chiều ngược lại vẫn cho phép xe qua lại bình thường.

Theo Sở Xây dựng, lực lượng thi công đang xử lý khẩn cấp vị trí sạt lở bằng cách thu dọn phần bê tông bị hư hỏng, kiểm tra độ rỗng và độ ổn định nền móng, sau đó đổ đá hộc và bê tông để khóa, gia cố khu vực bị xói. Song song, đơn vị kỹ thuật kiểm định tổng thể mố cầu nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng sau đợt lũ và lập phương án sửa chữa lâu dài.

Áp thấp nhiệt đới "bám đuôi" bão số 15 trên Biển Đông Chiều 28.11, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã thông tin về áp thấp nhiệt đới mới sẽ đi vào Biển Đông, ngay sau cơn bão số 15 (bão Koto). Dự báo từ ngày 29.11, Biển Đông cùng lúc có bão số 15 và áp thấp nhiệt đới Ảnh: NCHMF Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay vùng biển phía đông của Malaysia có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động. Đây là áp thấp nhiệt đới bắt nguồn từ cơn bão Senyar, di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương, đi xuyên qua Malaysia sang khu vực tây bắc Thái Bình Dương. Lúc 13 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 4,1 độ vĩ bắc và 104,3 độ kinh đông. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, có khả năng di chuyển vào khu vực phía tây nam khu vực nam Biển Đông, gây gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 ở vùng biển này. Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 15 vẫn di chuyển chậm theo hướng tây tây nam, cường độ tiếp tục suy yếu dần. Lúc 13 giờ hôm nay 28.11, tâm bão số 15 ở vào khoảng 12,4 độ vĩ bắc và 112,7 độ kinh đông trên vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190 km về phía tây bắc. Cường độ bão cấp 10, giật cấp 13. Phan Hậu



