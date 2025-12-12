Báo Thanh Niên bàn giao 2 căn nhà nhân ái tại Đồng Nai

Lễ bàn giao 2 căn nhà nhân ái có sự tham dự của nhà báo Đức Trung, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên; ông Hồ Hùng Phi, Chủ tịch UBND xã Đồng Phú; ông Tạ Minh Đức, Giám đốc Phòng khám đa khoa Tâm Đức; đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, cùng các đơn vị đồng hành và đông đảo bà con đến chia vui.

Trước đó ngày 22.10, 2 căn nhà chính thức được khởi công, và sau gần 50 ngày thi công đã hoàn thiện.

Các đại biểu thực hiện lễ trao - tặng nhà nhân ái cho gia đình chị Cao Thị Thái ẢNH: HOÀNG GIÁP

Căn nhà của 2 mẹ con chị Cao Thị Thái (ở thôn 6) được xây dựng trên mảnh đất được ba mẹ chị cho tặng với diện tích hơn 70 m2. Căn nhà được xây dựng với kết cấu tường xây tô, nền nhà ốp gạch men, cửa sắt, mái tôn… với tổng giá trị khoảng 180 triệu đồng. Trong đó, Phòng khám đa khoa Tâm Đức hỗ trợ 80 triệu đồng; Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai hỗ trợ 12 triệu đồng; Công ty Thiên Phú Bình Phước hỗ trợ 7 triệu đồng. Một số nhà hảo tâm hỗ trợ vật liệu xây dựng, làm sân bê tông, các bộ cửa sắt cũ…, phần còn lại do gia đình, người thân chị Thái đóng góp thêm.

Các đại biểu thực hiện lễ trao - tặng nhà nhân ái cho gia đình ông Nguyễn Văn Sáng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trong khi đó, căn nhà của ông Nguyễn Văn Sáng (ở thôn 3) được xây trên mảnh đất do người em trai tặng. Hiện vợ chồng ông Sáng đang phải nuôi 2 đứa con học cấp 2, cùng 2 cháu ngoại nhỏ tuổi. Căn nhà được xây trên diện tích khoảng 75 m2 với tường xây tô, nền nhà ốp gạch men, cửa sắt, mái tôn, trần ốp la phông... với tổng giá trị khoảng 230 triệu đồng. Trong đó, Phòng khám Đa khoa Tâm Đức hỗ trợ 80 triệu đồng, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai hỗ trợ 12 triệu đồng, Công ty Thiên Phú Bình Phước hỗ trợ 7 triệu đồng cùng sự chung tay của một số nhà hảo tâm hỗ trợ vật liệu xây dựng, hệ thống cửa sắt cũ…, phần còn lại do anh em trong gia đình ông Sáng hỗ trợ.

Đáng chú ý, căn nhà của ông Sáng từ khi xây dựng đến hoàn thiện hầu như không cần phải thuê nhân công, bởi được sự chung tay, giúp sức của một nhóm thợ xây cùng anh em, người thân, bạn bè tham gia. Điều này đã giúp tiết kiệm được rất nhiều chi phí nhân công nhưng nhà vẫn khang trang và kiên cố.

"Tôi rất xúc động, không biết nói gì hơn, xin cảm ơn Báo Thanh Niên, cảm ơn các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương đã giúp gia đình tôi có căn nhà mơ ước như hôm nay", ông Sáng chia sẻ. Chị Thái cũng xúc động nói: "Dạ vui lắm, không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn Báo Thanh Niên, các nhà hảo tâm đã giúp 2 mẹ con".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Hùng Phi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Thanh Niên cùng các nhà hảo tâm đã giúp gia đình ông Sáng và chị Thái có căn nhà kiên cố; đồng thời, mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, kết nối của Báo Thanh Niên cũng như sự hỗ trợ của nhà hảo tâm trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện trên địa bàn thời gian tới.

Đại úy Vương Thị Phương Linh, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, chia sẻ: "Phòng CSGT nhận thấy các chương trình do Báo Thanh Niên tổ chức rất ý nghĩa, việc đồng hành, hỗ trợ 2 căn nhà nhân ái do báo vận động hôm nay chúng tôi cũng mong muốn chia sẻ những khó khăn đến người dân. Đơn vị cũng mong muốn tiếp tục đồng hành cùng báo trong các chương trình sắp tới".

Trong buổi lễ bàn giao nhà, đại diện chính quyền xã Đồng Phú, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã tặng thêm những phần quà ý nghĩa cho gia đình chị Thái và ông Sáng.

UBND xã Đồng Phú cũng gửi thư cảm ơn đến Báo Thanh Niên, các nhà hảo tâm đã chung tay cùng địa phương chăm lo cho 2 hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Ban Biên tập Báo Thanh Niên cũng đã gửi tặng những phần quà ý nghĩa, tri ân sự giúp đỡ và đồng hành của chính quyền địa phương xã Đồng Phú và nhà hảo tâm đã cùng báo thực hiện chương trình ý nghĩa này.

Hai căn nhà nhân ái được bàn giao như món quà ấm áp gửi đến những hoàn cảnh khó khăn, đồng thời cũng là lời tri ân đầy tự hào nhân dịp Báo Thanh Niên tròn 40 năm ngày phát hành số báo đầu tiên. Hơn cả những mái nhà mới, đó là sự lan tỏa của tinh thần "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy", những giá trị đã làm nên bản sắc và sức mạnh bền bỉ của những người làm báo Thanh Niên trên hành trình dấn thân và phụng sự cộng đồng.